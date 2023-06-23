Доба на Донеччині: під ворожими обстрілами перебували 8 громад, - ОВА. ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері росіяни завдали ракетного удару по Черкаській громаді - пошкоджено будівлю АЗС.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

На Волноваському напрямку під обстрілами Новоукраїнка Вугледарської громади та Нескучне Великоновосілківської громади.

На Донецькому напрямку зафіксовано артобстріли Красногорівки, Костянтинівки й Зоряного Мар'їнської громади. У Курахівській громаді пошкоджено 22 будинки у Курахівці. Зранку ворог ударив авіаракетою по Авдіївці - поцілив у район АКХЗ.

На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 2 будинки: у Торецьку та Північному. На Нью-Йорк росіяни скинули авіабомбу ФАБ-500 - на щастя, вона не розірвалася. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки, 1 приватний будинок і 2 нежитлові приміщення.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Лиманській громаді: у Торському і Зарічному. Ще 1 будинок пошкоджено у Сіверську.

