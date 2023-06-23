УКР
Російський дипломат захопив ділянку в столиці Австралії, на якій заборонили зводити посольство, - австралійські ЗМІ. ФОТО

Дипломат з РФ захопив у Канберрі ділянку землі, на якій влада Австралії раніше заборонила будувати посольство Росії.

Про це пишуть місцеві ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Настоящее время.

Вони не називають ім’я дипломата. Відомо, що росіянин поставив на захопленій ділянці вагончик і живе в ньому вже кілька днів. Поліція Австралії спостерігає за цим, але не може його виселити, адже чоловік має дипломатичний імунітет.

Читайте: Австралія збирається заблокувати будівництво нового посольства РФ

Російський дипломат захопив ділянку в столиці Австралії, на якій заборонили зводити посольство, - австралійські ЗМІ 01

Вагончик, у якому на залопленій ділянці живе російський дипломат

Прем’єр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що присутність на ділянці російського дипломата "не є загрозою для національної безпеки", особливо взимку, коли на вулиці холодно.

"Австралія відстоюватиме свої цінності, ми відстоюватимемо свою національну безпеку, і хлопець, який стоїть на холоді на траві в Канберрі, не є загрозою нашій національній безпеці", - сказав він.

Також читайте: Чехія скасувала посольству РФ безоплатне користування земельними ділянками

Російський дипломат захопив ділянку в столиці Австралії, на якій заборонили зводити посольство, - австралійські ЗМІ 02

Ділянка землі в Канберрі, на якій Росія збиралася звести своє нове посольство

Посольство Росії в Австралії не коментує ситуацію. Воно заявило лише, що збирається оскражити у Верховному суді Австралії розірвання договору оренди ділянки для будівництва нової будівлі посольства.

Раніше, як повідомляв Цензор.НЕТ, Австралія вирішила з міркувань безпеки заблокувати зведення нового посольства Росії. Його будівля мала бути розташована занадто близько до будівлі австралійського парламенту.

Австралія (442) посольство рф (332) росія (67301) дипломати (572)
Топ коментарі
+32
Нічого дивного. Звичайна поведінка кацапсячої свині.
23.06.2023 11:52 Відповісти
+31
як кажуть, "сьогодні ти дозволяєш россіянину переночувати - завтра він захоплює твій дім"
23.06.2023 11:53 Відповісти
+25
Поставьте гучномовець з мелодією цирку, а на паркан наклейте афіши з дресированим ведмедем
23.06.2023 11:54 Відповісти
"присутність на ділянці російського дипломата "не є загрозою для національної безпеки", особливо взимку, коли на вулиці холодно."
23.06.2023 11:50 Відповісти
В Австралії зараз зима. В Канберрі температура сьогодні вдень 7 градусів, вночі - мінус 2.
23.06.2023 12:05 Відповісти
Потім буде руцкая весна-путен введи вайска…
23.06.2023 12:16 Відповісти
Тільки хотів написати, залишилось провести референдум, оголосити незалежність і запросити допомогу недоімперії.
23.06.2023 16:23 Відповісти
закогтілся
23.06.2023 11:51 Відповісти
В Австралії що ********* нема? Ніхто кцапсячу свинню на паркан не бажає натягнути?
23.06.2023 14:10 Відповісти
А що так можно було!?
23.06.2023 14:39 Відповісти
23.06.2023 11:59 Відповісти
А післязавтра отримує пи%ди і шукає другий дім.
23.06.2023 12:07 Відповісти
або песни Поплавского включите круклосуточно )))
23.06.2023 11:55 Відповісти
ГИМН УКРАИНЫ .....ОЙ КАЛИНА.. И ЧТО ТО ИЗ репертуара ОУН УПА... сбежит в Рашку по воде аки навозная муха... да и ла ла Путин Хло у них на рашке пунктик если ты слушаешь подобное то ты поддерживаешь унижение своего недо фюррера... а это чревато чай с Новачком.. падение из окна 20 этажа.. ...голышем ....или тебя уронят под поезд в метро...
23.06.2023 12:00 Відповісти
Це вже буде порушення Женевської конвенції, тортури заборонено
23.06.2023 12:06 Відповісти
Просто привести гній
23.06.2023 12:44 Відповісти
а як там австралійські акули, часом не голодні?
23.06.2023 11:54 Відповісти
Австралийцы, все началось с вагончика, а закончится сво.......

Валите этого козла пока не поздно
23.06.2023 11:54 Відповісти
у чмирів кцпи землю відбирають, а вони тільки ниють)
23.06.2023 11:54 Відповісти
По факту это нападение на Австралию. Подогнать пулемёт гатлинга .50BMG, и восстановить территориальную целостность страны
23.06.2023 11:56 Відповісти
А вагончик теж має дипломатичний імунітет? Розібрати незаконно встановлений об'єкт теж не спроможні?
23.06.2023 11:56 Відповісти
АНР. Початок.
Скоро з`явиться "народноє ополчєніє" з кенгуру і аборигенів, що мають акаючий акцент.
23.06.2023 11:57 Відповісти
23.06.2023 11:57 Відповісти
Пустили кацапа в країну, тепер не виженеш!
23.06.2023 11:58 Відповісти
козломордого треба ізолювати від електрики, води і продуктів/ не давати йому вийти з цієї терріторії, а всі подвози блокувати/. Не буде порушуватись імунітет.
23.06.2023 12:00 Відповісти
Премьер Австралии Энтони Албаниз заявил, что присутствие на участке российского дипломата "не представляет угрозу национальной безопасности", особенно зимой, когда на улице холодно....
Я все можу зрозумiти, але не те, що премьєр Австралiї не в курсi,що зимою там не холодно, а спекотно...
23.06.2023 12:03 Відповісти
коли в нас літо - в них зима
23.06.2023 12:06 Відповісти
В Австралії зараз зима. В Канберрі температура сьогодні вдень 7 градусів, вночі - мінус 2.
23.06.2023 12:10 Відповісти
Він чекає на свого кенгуру.
23.06.2023 12:03 Відповісти
от шо за свиняча натура - не можуть не всратися
23.06.2023 12:04 Відповісти
переселить всех кацапо-дипломатов в вагончики.
организовать такой флеш-моб по всему миру
23.06.2023 12:04 Відповісти
v zemlianki, - vagončiki ce ne riuzzge cennosti.
24.06.2023 00:15 Відповісти
я перепрошую, чи дійсно дипломатичний статус надає право чинити в країні будь-яке беззаконня?...
23.06.2023 12:05 Відповісти
"Російський дипломат захопив ділянку"

От так вони все нагло і захоплювали поки не окупували 1/6 частину земель
Не один народ не увійшов до расєї добровільно.

Все було окуповано силою, брехнею, наглістю, насиллям

Рашисти по суті своїй окупанти і мародери
23.06.2023 12:06 Відповісти
А какает он тоже в чемоданчик? По заветам вЯликого🤔 Биотуалета то нет рядом. Или обгаживает природу?
23.06.2023 12:07 Відповісти
Що за сенсації і навіщо вони нам? Одеса з воєнкомом і вілою в Іспанії це сенсація, зе ж сказав на передову, а БЕЗ ПАНІКИ,Сирський, Залужний, Міністр оборони і сам наполеон не реагуючи ніяк на цю інформацію, хоча прізідент стукав кулачком по телемарафону
23.06.2023 12:08 Відповісти
Пропоную австралійцям флеш-моб - прийти туди і закинути йому змію, або ядовитого павука. А тому хто привезе з Дарвіна крокодила і випустить туди, орден від України.
23.06.2023 12:14 Відповісти
кацапус вульгаріс
23.06.2023 12:20 Відповісти
Господи! У Австралії що - немає хіміків? Як зробить етилмеркаптан, знають? Капсулу об двері вночі розбить - сам втече!
23.06.2023 12:21 Відповісти
Это же не *********. Там все по закону. Есть действующий договор аренды. Есть арендатор. Арендатор поставил бытовку. Имеет право. Вот и думают в Австралии: Как законно разорвать договор аренды. А вот когда разорвут, то дипломата никто трогать не будет (т.к. у него дипломатический иммунитете), а просто возведут трехметровый забор вокруг этой собачей будки. И путь и дальше живет, так как и положено всем свинорусам - за трехметровым забором (желательно сверху еще и колючую проволоку)
23.06.2023 12:30 Відповісти
Приведу тобі вислів одного розумного росіянина кінця ХІХ ст: "Преимущество подлеца в том, что он может позволить себе недозволенные приёмы и методы, пользуясь тем, что человек добропорялочный будет их избегать!"
23.06.2023 12:39 Відповісти
Отличная цитата.
Еще бы знать где грань между конформизмом, трусостью, осторожностью, порядочностью ...
А то гляжу я на действия США, НАТО и пр. по отношению к ********* и ...
23.06.2023 12:48 Відповісти
А в цьому й полягає "майстерність дипломатії"
23.06.2023 12:54 Відповісти
Русская свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
23.06.2023 12:23 Відповісти
"Они не называют имя дипломата"

Киньте инфу местным ЛГБТ активистам (можно и пассивистам) о том. как на болотах к ним относятся...
Этот в домике сдохнет безымянным, но познавший все прелести жизни во всех своих отверстиях.
23.06.2023 12:30 Відповісти

Так, проклятий окупант, кацап - москаль він всюди, і в Україні кацап!
Кацап він і у Африці і в Австралії....... та і по всьому світу кацап!!
23.06.2023 12:37 Відповісти
У нас вони те ж шматок землі відхватили
23.06.2023 12:38 Відповісти
масштаб другой
23.06.2023 16:10 Відповісти
Я б на місці австралійців був би уважним до того, що скоро може з'явитися гасло "путин введи войска" для захисту російськомовного хлопчика в трусіках
23.06.2023 12:40 Відповісти
новина "дуже важлива " , як то кажуть саме на часі , з розряду "на перші шпальта" ...)))

пропаганда пропагандонів ... А то шо пів-Київа забудували на захоплених ділянках то тож добро , " для людей "..
23.06.2023 12:40 Відповісти

Мой крепкий руцький дух кацапа - вяликоросса неподражаемо
хорошо разносится по всему миру, чётко указывая на то
кто в мире, в доме безоговорочный хозяин -повелитель!
23.06.2023 12:47 Відповісти
Рашисти в своєму амплуа
23.06.2023 12:50 Відповісти
Хай визнають цього дипломата як персону Нон-грата та вишлють із країни.
23.06.2023 12:52 Відповісти
там у вас десь є правильний кенгуру
пустіть його до кацапчика
23.06.2023 12:58 Відповісти
Це просто пи*дець, лютий пи*дець... І він полягає не в тому, що кацапський виродок захопив шмат чужої землі, а в тому, що його не можуть звідти видворити!!! Ну капець Австралії, тепер будь-яке кацапське бидло з "імунітетом" зможе оселитися де завгодно, а потім волати "путєн ввєді..."
23.06.2023 12:58 Відповісти
Для усиления дипломатического иммунитета надо отключить канализацию.
И выставить оцепление, чтобы не было подвоза воды, продуктов и топлива.
23.06.2023 13:11 Відповісти
А насипати цьому п*дарасу гадюк там усяких, павуків, крокодилів "червонокнижних", за огорожу, неможна?
Хай сидить у цьому вагончику і їсть те чим сре!
Думаю тиждень - і попроситься назад у п*дорасію...
23.06.2023 13:19 Відповісти
достаточно всего 1-2 украинских козака, чтобы этот парень резко захотел вернуться в расеюшку.
23.06.2023 13:32 Відповісти
Достаточно одного тарантула.
23.06.2023 13:40 Відповісти
Казаков потом можно спокойно депортировать домой.
23.06.2023 13:42 Відповісти
Я вже виїхав......

23.06.2023 13:52 Відповісти
Боксёрские бицепсы.
23.06.2023 15:02 Відповісти
***** пользуется тем что в Европе не мерянно полезных идиотов
23.06.2023 14:01 Відповісти
речь как бы про австралию
23.06.2023 16:11 Відповісти
От перестановки мест слагаемых сумма не меняется.
23.06.2023 16:39 Відповісти
типичная история про исконнА руzzкую территорию везде
23.06.2023 14:25 Відповісти
Типовий кацапський безхатченко, мордорівці не вміють себе вести по-іншому. А що заважає австралійській владі відкрити кругом цієї халупи вольєр для хижаків і продавати квитки на шоу по поєданні кацапурли.
23.06.2023 14:49 Відповісти
Выкопайте ему дырку и свет не давайте подключить скоту
23.06.2023 15:06 Відповісти
Виявляється, можна бути дипломатом і просто захватити кусок землі. От до чого доводить інфантільна демократія і загравання з русньою.
23.06.2023 15:22 Відповісти
была статья, что австралия больше всего покупает ресурсов у россии, и меньше всего помогает Украине. так что так им и надо
23.06.2023 16:12 Відповісти
Нах.....й Украине такое НАТО?
Вместо того ,чтобы создать союз
С БРИТАНИЕЙ
США
ПОЛЬШЕЙ
ЛИТВОЙ
Просимся к этим слабакам
Которые крошечный кусок земли от русских отморозков защитить не могут
Французы с немцами все еще жаждут с путиным целоваться взасос
Венгры вообще путинскую ж...у вылизывают не останавливаясь
Нах....й Украине такое НАТО?
23.06.2023 16:58 Відповісти
якихось скунсів і змій
туди йому накидати то сам втіче перестрибуючи ті паркани
23.06.2023 18:46 Відповісти
 
 