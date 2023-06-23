Російський дипломат захопив ділянку в столиці Австралії, на якій заборонили зводити посольство, - австралійські ЗМІ. ФОТО
Дипломат з РФ захопив у Канберрі ділянку землі, на якій влада Австралії раніше заборонила будувати посольство Росії.
Про це пишуть місцеві ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Настоящее время.
Вони не називають ім’я дипломата. Відомо, що росіянин поставив на захопленій ділянці вагончик і живе в ньому вже кілька днів. Поліція Австралії спостерігає за цим, але не може його виселити, адже чоловік має дипломатичний імунітет.
Вагончик, у якому на залопленій ділянці живе російський дипломат
Прем’єр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що присутність на ділянці російського дипломата "не є загрозою для національної безпеки", особливо взимку, коли на вулиці холодно.
"Австралія відстоюватиме свої цінності, ми відстоюватимемо свою національну безпеку, і хлопець, який стоїть на холоді на траві в Канберрі, не є загрозою нашій національній безпеці", - сказав він.
Ділянка землі в Канберрі, на якій Росія збиралася звести своє нове посольство
Посольство Росії в Австралії не коментує ситуацію. Воно заявило лише, що збирається оскражити у Верховному суді Австралії розірвання договору оренди ділянки для будівництва нової будівлі посольства.
Раніше, як повідомляв Цензор.НЕТ, Австралія вирішила з міркувань безпеки заблокувати зведення нового посольства Росії. Його будівля мала бути розташована занадто близько до будівлі австралійського парламенту.
