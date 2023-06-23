УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6453 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
6 690 18

На Житомирщині СБУ затримала "крота" в ЗСУ, який шпигував за бойовими літаками й бронемашинами "MaxxPro". ФОТОрепортаж

Місцевий житель Житомирщині, який мобілізувався до лав ЗСУ і проходив службу в одному з гарнізонів на півночі України, збирав для ФСБ розвіддані про технічний стан українських аеродромів та можливе їх використання бойовою авіацією ЗСУ.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисник передавав ворогу локації складів з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами Сил оборони. Крім того, за вказівкою російської спецслужби їхній агент намагався виявити місця базування і переміщення іноземних бронетранспортерів "MaxxPro". Його затримали під час збору розвідінформації про українські військові об’єкти.

"На початку травня цього року чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. Для виконання завдань російської спецслужби їхній агент об’їжджав різні райони й приховано спостерігав за військовими об’єктами, а також намагався "в темну" використовувати своїх знайомих", - йдеться в повідомленні.

Отриману інформацію російський агент передавав через Telegram. Під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон з доказами злочинних дій.

Чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала навідника російських ракет на заводи Миколаєва. ФОТО

На Житомирщині СБУ затримала крота в ЗСУ, який шпигував за бойовими літаками й бронемашинами MaxxPro 01
На Житомирщині СБУ затримала крота в ЗСУ, який шпигував за бойовими літаками й бронемашинами MaxxPro 02
На Житомирщині СБУ затримала крота в ЗСУ, який шпигував за бойовими літаками й бронемашинами MaxxPro 03
На Житомирщині СБУ затримала крота в ЗСУ, який шпигував за бойовими літаками й бронемашинами MaxxPro 04
На Житомирщині СБУ затримала крота в ЗСУ, який шпигував за бойовими літаками й бронемашинами MaxxPro 05

Автор: 

СБУ (13271) державна зрада (1759) Житомирська область (1305)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Треба подібну мерзоту знищувати фізично, а все майно конфісковувати на користь ЗСУ.
показати весь коментар
23.06.2023 12:07 Відповісти
+13
Ну і навіщо його прилюдно затримувати. Тихенько вивідали, що це падло кацапам розповіло і замурували в бетонні укріплення навічно.
показати весь коментар
23.06.2023 12:09 Відповісти
+7
Щира подяка та респект військовій контррозвідці СБУ! Бережи Вас БОЖЕ Козаки!
Слава Україні!
показати весь коментар
23.06.2023 12:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба подібну мерзоту знищувати фізично, а все майно конфісковувати на користь ЗСУ.
показати весь коментар
23.06.2023 12:07 Відповісти
Ну і навіщо його прилюдно затримувати. Тихенько вивідали, що це падло кацапам розповіло і замурували в бетонні укріплення навічно.
показати весь коментар
23.06.2023 12:09 Відповісти
а де там камєнтатори, які розказують - "... каг многа узкаізычних і с узкімі фаміліямі ваюют на фронтє...."????

не значить шо підаром не може бути "іванчук" або "петренко", але - порівняльна ймовірність.....!!!!
показати весь коментар
23.06.2023 12:11 Відповісти
рузге шпиену даже на телефон не платят....
показати весь коментар
23.06.2023 12:11 Відповісти
Щира подяка та респект військовій контррозвідці СБУ! Бережи Вас БОЖЕ Козаки!
Слава Україні!
показати весь коментар
23.06.2023 12:16 Відповісти
Життя Батьківщині, честь нікому.
показати весь коментар
23.06.2023 12:18 Відповісти
Цим (виявленням ворожої агентури в лавах ЗСУ, яких, на жаль, там до біса) має займатися контррозвідка ГУР, але їй ніколи, бо зайняті виставами за участю Буданова
показати весь коментар
23.06.2023 13:04 Відповісти
Мені подобається Ваша позиція
показати весь коментар
23.06.2023 12:22 Відповісти
а детектор брехні пройти всім від Зеленського і нижче що слабо так як роблять в США
показати весь коментар
23.06.2023 12:23 Відповісти
..нажаль такого лайна багато на Житомирщині..серед "атставніков" та їх нащадків...
показати весь коментар
23.06.2023 12:24 Відповісти
На Житомирщині працює фірма жінки Сальдо легально Ніхто не бачить Якось дивно Когось бачать когось ні
показати весь коментар
23.06.2023 12:44 Відповісти
На таких не потрібно витрачати бюджетні кошти на утримання в тюрьмі, просто забивати до смерті або на розмінування без права виходу. Вказане не знімати і не афішувати.
показати весь коментар
23.06.2023 12:47 Відповісти
І нах*я воно нам живе....
показати весь коментар
23.06.2023 13:22 Відповісти
у куратора укр. язык в телефоне. То есть это тоже кто-то из "своих".
показати весь коментар
23.06.2023 13:27 Відповісти
Под Бахмутом приковать цепью к пулемёту а вокруг все заминировать. Будет на нашу корысть роботом-пулеметчиком работать.
показати весь коментар
23.06.2023 14:00 Відповісти
Не даром по Житомирской области удары в последнее время наносятся систематически
показати весь коментар
23.06.2023 14:05 Відповісти
Эти животные даже пишут с ошибками
показати весь коментар
23.06.2023 15:08 Відповісти
 
 