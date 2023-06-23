На Житомирщині СБУ затримала "крота" в ЗСУ, який шпигував за бойовими літаками й бронемашинами "MaxxPro". ФОТОрепортаж

Місцевий житель Житомирщині, який мобілізувався до лав ЗСУ і проходив службу в одному з гарнізонів на півночі України, збирав для ФСБ розвіддані про технічний стан українських аеродромів та можливе їх використання бойовою авіацією ЗСУ.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисник передавав ворогу локації складів з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами Сил оборони. Крім того, за вказівкою російської спецслужби їхній агент намагався виявити місця базування і переміщення іноземних бронетранспортерів "MaxxPro". Його затримали під час збору розвідінформації про українські військові об’єкти.

"На початку травня цього року чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. Для виконання завдань російської спецслужби їхній агент об’їжджав різні райони й приховано спостерігав за військовими об’єктами, а також намагався "в темну" використовувати своїх знайомих", - йдеться в повідомленні.

Отриману інформацію російський агент передавав через Telegram. Під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон з доказами злочинних дій.

Чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення.












