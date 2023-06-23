Рашисти прицільно обстріляли транспортне підприємство Херсону, загинули двоє працівників, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли комунальне транспортне підприємство у Херсоні, загинули 55-річний та 43-річний чоловіки, ще 4 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"У Херсоні окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста", - йдеться в повідомленні.

Прокудін повідомив, що 55-річний працівник загинув на місці. А 43-річного чоловіка доправили до лікарні.

"Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими. Чоловік помер у медзакладі", - додав голова ОВА.

