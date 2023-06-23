Рашисти завдали ударів по населених пунктах Запорізької області, загинув місцевий житель, - ОВА . ФОТО

Під ворожим вогнем з самого ранку опинилися Приморське, Воздвижівка, Мала Токмачка, Оріхів та Преображенка Запорізької області. Є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Троє запоріжців стали жертвами збройного терору у Приморському. Йдучи з транспортної зупинки на дачні ділянки отримали поранення жінки 54 та 72 років та 66-річний чоловік. У Воздвижівці російськими снарядами зруйновано три домоволодіння. Поранення середньої тяжкості отримав 40-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

35-річний місцевий житель Малої Токмачка загинув унаслідок артудару по центру міста. Оріхів ворог обстріляв керованими авіабомбами, а Преображенці вдарив забороненими касетними снарядами. Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Інформації про постраждалих наразі немає.

