СБУ викрила поплічницю Стремоусова та оголосила їй підозру у колабораціонізмі. ФОТО

Служба безпеки України в Івано-Франківській області викрила на колабораціонізмі голову окупаційної сільської ради села Микільське Херсонської області. Їй оголосили підозру.

Про це повідомляє СБУ Франківщини, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про місцеву жительку, уродженку РФ 1986 року народження. Вона переїхала в Україну з Росії наприкінці 90-х.

Фото: СБУ в Івано-Франківській області

"Після того, як у березні 2022 року село було захоплене збройними формуваннями РФ, жінка з власної ініціативи вийшла на віцегауляйтера Херсонщини Кирила Стрємоусова. Вона налагодила співпрацю з владою загарбників та стала проросійською активісткою", - пишуть в СБУ.

За інформацією слідчих СБУ, жінка збирала у місцевих ксерокопії документів для окупаційної влади. Вона організовувала доставлення російської так званої гуманітарної допомоги від імені російської партії "Єдіная Расія". Також брала участь у пропагандистських сюжетах, аби показати, як нова влада нібито дбає про населення.

"На початку серпня 2022 року до Микільського навідався заступник гауляйтера Херсонщини Стрємоусов. Перед зборами села він "розіграв" вибори сільського голови, на яких фактично призначив колаборантку на посаду", - йдеться в дописі.

Після звільнення правобережжя Херсонщини жінка втекла до РФ, де знову "прислужилася державі-агресору", допомогала у просуванні російської пропаганди.

Жінці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України — колабораційна діяльність. Санкція статті передбачає ув'язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати адміністративні посади від 10 до 15 років.

