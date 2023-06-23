УКР
СБУ викрила поплічницю Стремоусова та оголосила їй підозру у колабораціонізмі. ФОТО

Служба безпеки України в Івано-Франківській області викрила на колабораціонізмі голову окупаційної сільської ради села Микільське Херсонської області. Їй оголосили підозру.

Йдеться про місцеву жительку, уродженку РФ 1986 року народження. Вона переїхала в Україну з Росії наприкінці 90-х.

Фото: СБУ в Івано-Франківській області

"Після того, як у березні 2022 року село було захоплене збройними формуваннями РФ, жінка з власної ініціативи вийшла на віцегауляйтера Херсонщини Кирила Стрємоусова. Вона налагодила співпрацю з владою загарбників та стала проросійською активісткою", -  пишуть в СБУ.

За інформацією слідчих СБУ, жінка збирала у місцевих ксерокопії документів для окупаційної влади. Вона організовувала доставлення російської так званої гуманітарної допомоги від імені російської партії "Єдіная Расія". Також брала участь у пропагандистських сюжетах, аби показати, як нова влада нібито дбає про населення.

"На початку серпня 2022 року до Микільського навідався заступник гауляйтера Херсонщини Стрємоусов. Перед зборами села він "розіграв" вибори сільського голови, на яких фактично призначив колаборантку на посаду", - йдеться в дописі.

Після звільнення правобережжя Херсонщини жінка втекла до РФ, де знову "прислужилася державі-агресору", допомогала у просуванні російської пропаганди. 

Жінці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України — колабораційна діяльність. Санкція статті передбачає ув'язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати адміністративні посади від 10 до 15 років.

+8
Удобненько так СБУ постоянно забывает поставить слово "заочно" перед "повідомили".
23.06.2023 15:11 Відповісти
+5
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
23.06.2023 15:00 Відповісти
+4
Яких 10 років, пожиттєво, потрібно міняти законодавство на більш суворі закони, бо в минулі часи за подібне розстрілювали.
23.06.2023 15:04 Відповісти
швабра
23.06.2023 14:59 Відповісти
Шльондра, так точніше
23.06.2023 16:04 Відповісти
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
23.06.2023 15:00 Відповісти
Це жінка, чи коняка??
23.06.2023 17:46 Відповісти
Яких 10 років, пожиттєво, потрібно міняти законодавство на більш суворі закони, бо в минулі часи за подібне розстрілювали.
23.06.2023 15:04 Відповісти
Ну, так ведь наш украинский суд, самый гуманный суд в мире, не забывайте пожалуйста об этом!
21.08.2023 22:02 Відповісти
дешовое тело для забаганок підара-стремоусова...
23.06.2023 15:05 Відповісти
Ну і харєва рожа морди... бррр.
В мене дружина 1972 року, виглядає молодше цієї тварюки.
23.06.2023 15:10 Відповісти
Ну это ты уж сильно загнул дружище, не так уж она и старо выгядет.
21.08.2023 22:25 Відповісти
Удобненько так СБУ постоянно забывает поставить слово "заочно" перед "повідомили".
23.06.2023 15:11 Відповісти
А через 15 років вна може стати Президентом України або мером Київа. Це все, що потрібно знати про наше законодавство і роботу депутатів ВР!
23.06.2023 15:15 Відповісти
А повідомили де, на мордорі?
23.06.2023 15:15 Відповісти
Знайщли сокирку за лавкою. Що там Єрмак, Баканов , дєнісов?
23.06.2023 15:16 Відповісти
в стране война, а сообщение с московией свободное! лишить гражданства и в родные края! благо выезд и въезд свободный! слава мировому лидеру и деокупанту Киева!
23.06.2023 15:27 Відповісти
знову заочні суди, хіба ця бабета тільки порже з цього.
23.06.2023 15:40 Відповісти
СБУ в Івано-Франківській області...
А чим займається СБУ в Херсонській області? Вже всі повернулися на місце служби?
Херсонці розказували, що ці херої драпали так що аж гай шумів.
23.06.2023 15:57 Відповісти
Как не было так и нет. И полиция со всей Украины. Наши , видать, на защите рубежей Родины. Западных.
23.06.2023 17:16 Відповісти
24.02.2022 їх вже не було в місті, поліції і прокурорів також.
23.06.2023 20:58 Відповісти
Ищи свищи...
23.06.2023 16:15 Відповісти
Шуфричу коли будете ,,об'являть,, ??
23.06.2023 16:26 Відповісти
В казарму плять и пользовать ее до конца войны а после дать пожизненный!!!!!!
23.06.2023 16:47 Відповісти
Оперативно, и года не прошло.
23.06.2023 17:14 Відповісти
Ви нічого не зрозуміли: "баба - да!"
23.06.2023 18:47 Відповісти
 
 