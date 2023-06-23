УКР
В Україні випустили марки з портретами полеглих прикордонників. ФОТОрепортаж

Імена та портрети восьми загиблих захисників кордону увіковічили в поштовому блоці марок "Герої України - прикордонники".

Про це повідомили в Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.

"Погашення марки відбулося за участі представників громадських організацій, прикордонників, місцевої влади та родин полеглих Героїв Ігоря Дашка та Романа Гаха", - йдеться у повідомленні.

"Дякую , що пам’ятаєте про подвиг мого батька. Вірю, що Україна буде вільною і незалежною", - сказала Марія, донька Ігоря Дашка.

Частина коштів із продажу марок піде на закупівлю дронів та інших потреб прикордонників на фронті.

В Україні випустили марки з портретами полеглих прикордонників 01
В Україні випустили марки з портретами полеглих прикордонників 02
В Україні випустили марки з портретами полеглих прикордонників 03
В Україні випустили марки з портретами полеглих прикордонників 04
В Україні випустили марки з портретами полеглих прикордонників 05
В Україні випустили марки з портретами полеглих прикордонників 06
В Україні випустили марки з портретами полеглих прикордонників 07
В Україні випустили марки з портретами полеглих прикордонників 08
В Україні випустили марки з портретами полеглих прикордонників 09
В Україні випустили марки з портретами полеглих прикордонників 10
В Україні випустили марки з портретами полеглих прикордонників 11

Держприкордонслужба ДПСУ (6343) пам’ять (1193) прикордонники (1119) марка (71)
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
23.06.2023 15:07
Комусь марку з портретом, а комусь віллу в Іспанії
23.06.2023 15:08
Из за этих трусливых бульбашей сколько пограничников погибло.
23.06.2023 15:14
це все добре, а що стосовно фінансової допомоги родинам загиблих Героїв?
