В Україні випустили марки з портретами полеглих прикордонників. ФОТОрепортаж
Імена та портрети восьми загиблих захисників кордону увіковічили в поштовому блоці марок "Герої України - прикордонники".
Про це повідомили в Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.
"Погашення марки відбулося за участі представників громадських організацій, прикордонників, місцевої влади та родин полеглих Героїв Ігоря Дашка та Романа Гаха", - йдеться у повідомленні.
"Дякую , що пам’ятаєте про подвиг мого батька. Вірю, що Україна буде вільною і незалежною", - сказала Марія, донька Ігоря Дашка.
Частина коштів із продажу марок піде на закупівлю дронів та інших потреб прикордонників на фронті.
