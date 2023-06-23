В Україні випустили марки з портретами полеглих прикордонників. ФОТОрепортаж

Імена та портрети восьми загиблих захисників кордону увіковічили в поштовому блоці марок "Герої України - прикордонники".

Про це повідомили в Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.

"Погашення марки відбулося за участі представників громадських організацій, прикордонників, місцевої влади та родин полеглих Героїв Ігоря Дашка та Романа Гаха", - йдеться у повідомленні.

"Дякую , що пам’ятаєте про подвиг мого батька. Вірю, що Україна буде вільною і незалежною", - сказала Марія, донька Ігоря Дашка.

Частина коштів із продажу марок піде на закупівлю дронів та інших потреб прикордонників на фронті.





















