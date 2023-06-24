У російський Ростов введена бронетехніка. ЗМІ пишуть про введення в місті плану "Фортеця" через збройне повстання ПВК "Вагнер". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері 23 червня на вулиці російського міста Ростов вийшла бронетехніка. ЗМІ пишуть про введення плану "Крепость" на випадок активних дій з боку повсталої ПВК "Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві ЗМІ.

Зазначається, що місцевму виданню повідомили, що ростовська поліція оголосила план "Фортеця", особовий склад сповістили про необхідність бути в повній готовності, підтверджують співрозмовники у правоохоронних органах.

"Є наказ привести до бойової готовності весь склад МВС, Росгвардії та посилити пости на кордоні з ЛНР та ДНР. Але кипишу немає. Просто склад піднято і викликано", - зазначив один із співрозмовників.

У ГУ МВС Ростовської області поки що не прокоментували цю інформацію, пообіцявши відповісти пізніше.

Користувачі соцмереж публікують кадри бронетехніки в місті.

Громадянська війна в РФ: ФСБ звинуватила Пригожина у збройному повстанні







Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.