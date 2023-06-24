УКР
У російський Ростов введена бронетехніка. ЗМІ пишуть про введення в місті плану "Фортеця" через збройне повстання ПВК "Вагнер". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері 23 червня на вулиці російського міста Ростов вийшла бронетехніка. ЗМІ пишуть про введення плану "Крепость" на випадок активних дій з боку повсталої ПВК "Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві ЗМІ.

Зазначається, що місцевму виданню повідомили, що ростовська поліція оголосила план "Фортеця", особовий склад сповістили про необхідність бути в повній готовності, підтверджують співрозмовники у правоохоронних органах.

"Є наказ привести до бойової готовності весь склад МВС, Росгвардії та посилити пости на кордоні з ЛНР та ДНР. Але кипишу немає. Просто склад піднято і викликано", - зазначив один із співрозмовників.

У ГУ МВС Ростовської області поки що не прокоментували цю інформацію, пообіцявши відповісти пізніше.

Користувачі соцмереж публікують кадри бронетехніки в місті. 

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

+35
Владимир Зеленский срочно созывает СНБО касательно событий связанных с чвк вагнер На заседании будет решатся вопрос о срочном выделении гражданам Украины бесплатного попкорна.
24.06.2023 00:02 Відповісти
+29
24.06.2023 00:06 Відповісти
+21
гойда!
24.06.2023 00:03 Відповісти
Перфекто. А Дон-Дон когда в движуху подключиться. Не зря же он ПВО личное требовал, знал что-то.
24.06.2023 00:12 Відповісти
Короткий переказ від Анашенкова: "25,000 бойців чвк вагнер героїчно без втрати жодного бійця взяли Бахмут. Але потім створили заколот проти влади рф, а так не можна робити, тому доблєснє вєкаес єрєф нанєсло ударі по повстанцям і знищило за один бойовий виліт 25,000 бійців чвк вагнер. заборонене на росії угрупування ліквідоване підрозділами російськоє арміє"
24.06.2023 00:13 Відповісти
24.06.2023 00:13 Відповісти
Ну Що....
Хай Буде Добрий Ранок...
ГойдАаааа
24.06.2023 00:13 Відповісти
24.06.2023 00:13 Відповісти

Блін, як же хочеться, щоб вони почали стріляти одне в одного !
24.06.2023 00:24 Відповісти
24.06.2023 00:26 Відповісти
Треба Крим звільняти, користуючись моментом.
24.06.2023 01:05 Відповісти
та да, сейчас только телепорт изобретем и сразу в Крым перенесемся...вы хоть на карту смотрите где линия фронта, а где Крым
24.06.2023 09:48 Відповісти
Слабенький переворот...треба ще раз
24.06.2023 00:14 Відповісти
Цю пожежу треба терміново "гасити" 😁 !
24.06.2023 00:14 Відповісти
Даешь залпы по Кремлю.
24.06.2023 00:15 Відповісти
прєлєсТно.

москалі, ви ж не тупіть: поки до вагнерівців справа дійде, потовчіть своїх, постріляйте-попаліть. Чого дарма ото стояти !
24.06.2023 00:17 Відповісти
прихожын себя лениным возомнил. 😀
24.06.2023 00:17 Відповісти
жду жаби з той парашною бабою, шо мотається по параші як гола по акації й кругом їй не уютно, не по дамашнєму,...
24.06.2023 00:17 Відповісти
Пацан сказал , пацан сдєлал 😁
24.06.2023 00:17 Відповісти
Думаю, що ростовькі поліцаї з парою бетерів для вагнерів, шо м'якенька пампушка після ЗСУ у Бахмуті.
24.06.2023 00:18 Відповісти
CNN : "...пригожин раптово звернувся до Білого Дому з вимогою якнайшвидше надати ЗСУ ракети ATACMS для підтримки підрозділів "вагнер"
24.06.2023 00:19 Відповісти
У прігожіна є свій "ляльковод" і це, бляха, не путін. Но ху*ло його сцить ("ляльковода").
24.06.2023 00:22 Відповісти
Демин это - бывший начальник охраны путлера его доверенное лицо а сейчас вроде губернатор какой-то области ..
24.06.2023 01:44 Відповісти
24.06.2023 00:33 Відповісти
О,ну нарешті на параші почалась спецьобсєрасція.А то "мі єсчо нє начіналі,мі єсчо нє начіналі".
24.06.2023 00:34 Відповісти
Ростов -- за трі дня!
24.06.2023 00:36 Відповісти
у них немає толком ппо,а ту 22 може нести до 17 тон фугасок,перемелять ***** цих попущених,щоб іншим зась було
24.06.2023 01:01 Відповісти
Як на мене, то перемолоти можна, якщо вони будуть зосереджені в одному місці. Утім, нехай перемелюють. Менше до нас прилетить.
24.06.2023 01:08 Відповісти
так йдуть колонами,чо ж не перемолоти
24.06.2023 01:19 Відповісти
Якщо колони розтягнуться, то це зробити нелегко, на мій погляд. Але нехай повоюють бодай кілька днів між собою. І я не думаю, що приґожин не врахував те, що може бути знищений з повітря.
24.06.2023 01:23 Відповісти
і я не думаю що він думав що за нього всерьоз візьмуться,він уже себе уявив новим пугачовим))) а так він більше на камеру тріпається,ще й свої плани розповідає)))
24.06.2023 01:25 Відповісти
Фигня якато. Но будем посмотрееть
24.06.2023 00:51 Відповісти
А там не надо усилить РДК?
24.06.2023 01:01 Відповісти
24.06.2023 01:28 Відповісти
Панікі нетЪ?...))))
24.06.2023 07:43 Відповісти
