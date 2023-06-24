Український воїн тримає протез ока, який випав після обстрілу його позиції з танку. ФОТО

Відомий фотограф Єфрем Лукацький опублікував фотографію українського солдата, у якого під час обстрілу випав протез ока.

Як інформує Цензор.НЕТ, Лукацький оприлюднив фото у фейсбуці.

Він зазначив: "Український солдат показує протез ока, що випав після обстрілу російським танком позиції на передовій в Запорізькій області, Україна, п'ятниця, 23 червня 2023 року.

(АП фото/Єфрем Лукацький)