12 677 11

Український воїн тримає протез ока, який випав після обстрілу його позиції з танку. ФОТО

Відомий фотограф Єфрем Лукацький опублікував фотографію українського солдата, у якого під час обстрілу випав протез ока.

Як інформує Цензор.НЕТ, Лукацький оприлюднив фото у фейсбуці.

Він зазначив: "Український солдат показує протез ока, що випав після обстрілу російським танком позиції на передовій в Запорізькій області, Україна, п'ятниця, 23 червня 2023 року.

Український воїн тримає протез ока, який випав після обстрілу його позиції з танку 01

(АП фото/Єфрем Лукацький)

поранення (2836) протез (99) ЗСУ (7857)
+25
Величезна вдячність та повага справжньому воїну та герою...
24.06.2023 01:25 Відповісти
+20
Уклін тобі, Воїне.
24.06.2023 01:27 Відповісти
+11
Це мужність і гордість України!
24.06.2023 01:40 Відповісти
"Зафіксовано пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101/555 стратегічною авіацією з акваторії Каспійського моря.

Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 02.20", - йдеться у повідомленні.😠
24.06.2023 01:24 Відповісти
Ми молимося за ВАС. Залишайтесь живими і ППО, будь ласка, втримайте Небо
24.06.2023 02:05 Відповісти
Величезна вдячність та повага справжньому воїну та герою...
24.06.2023 01:25 Відповісти
Уклін тобі, Воїне.
24.06.2023 01:27 Відповісти
Неперевершенi.Я поки шо навчаюсь Украинський мовi,ни судить шибко застрого...Слава Герою!!!
24.06.2023 01:30 Відповісти
Неперевершений, адже не можна стріляти з одним оком!
24.06.2023 01:32 Відповісти
Можна. Знайомий має протез ока з дитинства. Працює офіційно таксистом ось уже 35 років. З флобера стріляє надзвичайно влучно.
24.06.2023 01:42 Відповісти
Як видно , можна стріляти з одним оком 🙁
Нехай Бог охороняє тебе , дорогий наш
Воїне 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
24.06.2023 01:43 Відповісти
Багато хто при стрільбі примружує одне око. Тому стріляти з одним оком точно можна. І навіть снайпером можна бути. А от штурмовиком - важко.
24.06.2023 02:15 Відповісти
Це мужність і гордість України!
24.06.2023 01:40 Відповісти
Як?!!
Як чином людина з одним оком знаходиться на передовій?!!
Що у нас вже всі воєнкоми закінчились?
Ось такі люди (інваліди, обмежено придатні до служби) повинні служити в воєнкоматах, а не ті відгодовані щури, які "служать" з 8-ї. до 17-ї. години з двома вихідними і проживанням вдома.
24.06.2023 03:12 Відповісти
 
 