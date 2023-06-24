12 677 11
Український воїн тримає протез ока, який випав після обстрілу його позиції з танку. ФОТО
Відомий фотограф Єфрем Лукацький опублікував фотографію українського солдата, у якого під час обстрілу випав протез ока.
Як інформує Цензор.НЕТ, Лукацький оприлюднив фото у фейсбуці.
Він зазначив: "Український солдат показує протез ока, що випав після обстрілу російським танком позиції на передовій в Запорізькій області, Україна, п'ятниця, 23 червня 2023 року.
Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 02.20", - йдеться у повідомленні.😠
Нехай Бог охороняє тебе , дорогий наш
Воїне 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Як чином людина з одним оком знаходиться на передовій?!!
Що у нас вже всі воєнкоми закінчились?
Ось такі люди (інваліди, обмежено придатні до служби) повинні служити в воєнкоматах, а не ті відгодовані щури, які "служать" з 8-ї. до 17-ї. години з двома вихідними і проживанням вдома.