Ворог масовано атакував Дніпропетровщину, 8 постраждалих. Знищено 4 будинки, 25 - пошкоджено, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вночі в області було гучно від вибухів. Ворог масовано атакував Дніпропетровщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, 9 крилатих ракет і 3 безпілотники захисники з ПвК "Схід" збили. На жаль, є й влучання у Дніпрі. І знову ціль рашистських злочинців - приватний сектор... На зараз відомо про 8 постраждалих, серед них двоє - діти. Хлопці 9 та 16 років. Четверо людей госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

Ворог масовано атакував Дніпропетровщину, 8 постраждалих. Знищено 4 будинки, 25 - пошкоджено, - ОВА 01
Ворог масовано атакував Дніпропетровщину, 8 постраждалих. Знищено 4 будинки, 25 - пошкоджено, - ОВА 02
Ворог масовано атакував Дніпропетровщину, 8 постраждалих. Знищено 4 будинки, 25 - пошкоджено, - ОВА 03
Ворог масовано атакував Дніпропетровщину, 8 постраждалих. Знищено 4 будинки, 25 - пошкоджено, - ОВА 04
Ворог масовано атакував Дніпропетровщину, 8 постраждалих. Знищено 4 будинки, 25 - пошкоджено, - ОВА 05
Ворог масовано атакував Дніпропетровщину, 8 постраждалих. Знищено 4 будинки, 25 - пошкоджено, - ОВА 06
Ворог масовано атакував Дніпропетровщину, 8 постраждалих. Знищено 4 будинки, 25 - пошкоджено, - ОВА 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли приватний сектор у Дніпрі. Декілька будинків зруйновано вщент, - Філатов

Сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Вщент знищені 4 приватні будинки. Ще 25 - пошкоджені. Побиті 5 господарських споруд. Понівечені майже два десятки авто та газогін.

Ще один "прильот" - по інфраструктурному об'єкту. Там також є руйнування. Інформація уточнюється.

"Кілька разів агресор обстріляв й Нікопольщину з важкої артилерії. Під ударом - Марганецька громада і Нікополь. У місті побиті 2 приватні будинки. Минулося без жертв", - резюмує очільник регіону.

