Наслідки ракетних ударів військ РФ по Харкову: пошкоджено автівки, газову трубу, вибито вікна у будівлі. ФОТО

Минулої ночі ворог завдав удари ракетами С-300 по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, одна ракета влучила в землю в промисловій зоні Холодногірського району, пошкоджено 10 легкових автомобілів. Друга - в землю в Слобідському районі. Пошкоджена газова труба, вибиті вікна сусідньої будівлі, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих.

"Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області. У с. Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено будівлю магазину. У м. Вовчанськ пошкоджено будівлі м'ясокомбінату, сталася пожежа", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок мінометного обстрілу смт Вільча Чугуївського району, пошкоджено приватне домоволодіння.

У с. Чернещина Ізюмського району в результаті артилерійського обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди.

В с. Артемівка Чугуївського району місцевий мешканець 73 років у лісі підняв із землі вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Госпіталізований з пораненнями в стані середньої тяжкості.

"Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 70 вибухонебезпечних предметів", - резюмує очільник регіону.