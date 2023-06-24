УКР
Вранці російські терористи накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь, загинув чоловік, - ОВА. ФОТО

Зранку 24 червня російські терористи накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна трагічна новина. Вранці російські терористи накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь. Загинув 70-річний чоловік. Мої глибокі співчуття рідним...На місці працюють рятувальники. Уточнюють наслідки удару", - йдеться у повідомленні.

Вранці російські терористи накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь, загинув чоловік, - ОВА 01
Вранці російські терористи накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь, загинув чоловік, - ОВА 02

Треба буде спитати всезнайку Буданова,це обстрілювали ті хто за правду чи ті хто за неправду...
24.06.2023 10:00 Відповісти
ти дебіл? ... чи замаскований паРашист?!!!!!!!!
24.06.2023 10:11 Відповісти
мовчи поляк,пся крев!! рахуй злоті і йди вже в костьол!
24.06.2023 10:16 Відповісти
Знову смерті, а смі про бунт повара....якщо бунт реальність, то війна не автоматом іде, а від наказів.
24.06.2023 10:05 Відповісти
24.06.2023 10:10 Відповісти
Тримайся Нікополь..!!! Все це на простимо рашистам!!! і не забудемо...
24.06.2023 10:12 Відповісти
особливо ви не простите,уродзоні польські шляхтичі....сиділо б уже мовчки там,не забуде воно,пся крев...
24.06.2023 10:18 Відповісти
Я сам из Никополя и в последнее время не слышу,чтоб артиллерия ВСУ давала ответку врагу за обстрелы Никополя на ту сторону.Нехорошие мысли напрашиваются.
24.06.2023 13:39 Відповісти
 
 