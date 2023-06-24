Вранці російські терористи накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь, загинув чоловік, - ОВА. ФОТО
Зранку 24 червня російські терористи накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще одна трагічна новина. Вранці російські терористи накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь. Загинув 70-річний чоловік. Мої глибокі співчуття рідним...На місці працюють рятувальники. Уточнюють наслідки удару", - йдеться у повідомленні.
Юра Малко
24.06.2023 10:00
Сергій Прибиль
24.06.2023 10:11
Юра Малко
24.06.2023 10:16
Valentyna Sayun #573800
24.06.2023 10:05
Чайка Київ
24.06.2023 10:10
Сергій Прибиль
24.06.2023 10:12
Юра Малко
24.06.2023 10:18
Apa6ecka
24.06.2023 13:39
