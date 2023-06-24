Доба на Донеччині: ворог завдав ударів по 6 громадах, масований артобстріл Авдіївки, 2 людини загинули, - ОВА . ФОТОрепортаж

Російські окупанти не припиняють обстрілів населених пунктів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької області Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

На Донецькому напрямку 1 людина загинула у Костянтинівці Мар'їнської громади. Двічі під обстріли потрапила Курахівська громада — пошкоджено будинок у Дальньому. Серед ночі відбувся масований артобстріл Авдіївки — є пошкодження на двох вулицях.

На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 8 будинків: 4 у Щербинівці, 2 у Торецьку і 2 у Північному. Зранку Торецьк знову потрапив під артобстріл — поранено 1 людину, пошкоджено торгові точки. У Часовоярській громаді пошкоджено 1 будинок. У Костянтинівці пошкоджено 3 будинки, також у громаді пошкоджено 3 будинки й школу у Віролюбівці.

На Лисичанському напрямку зафіксовано 10 обстрілів Лиманської громади.

Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 2.

