Доба на Донеччині: ворог завдав ударів по 6 громадах, масований артобстріл Авдіївки, 2 людини загинули, - ОВА . ФОТОрепортаж
Російські окупанти не припиняють обстрілів населених пунктів Донецької області.
Про це повідомив голова Донецької області Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
На Донецькому напрямку 1 людина загинула у Костянтинівці Мар'їнської громади. Двічі під обстріли потрапила Курахівська громада — пошкоджено будинок у Дальньому. Серед ночі відбувся масований артобстріл Авдіївки — є пошкодження на двох вулицях.
На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 8 будинків: 4 у Щербинівці, 2 у Торецьку і 2 у Північному. Зранку Торецьк знову потрапив під артобстріл — поранено 1 людину, пошкоджено торгові точки. У Часовоярській громаді пошкоджено 1 будинок. У Костянтинівці пошкоджено 3 будинки, також у громаді пошкоджено 3 будинки й школу у Віролюбівці.
На Лисичанському напрямку зафіксовано 10 обстрілів Лиманської громади.
Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 2.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль