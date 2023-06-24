УКР
Колону ПВК "Вагнер" атаковано у Воронезькій області. Повстанці повідомили про збиття гелікоптера, що бив по них. ФОТО

У Воронезькій області РФ атаковано одну з колон ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПВК "Вагнер".

"Також працює авіація. Громадянська війна офіційно розпочалася", - йдеться у повідомленні.

Окрім того зазначається, що вертоліт, який намагався атакувати, щойно був збитий.

Колону ПВК Вагнер атаковано у Воронезькій області. Повстанці повідомили про збиття гелікоптера, що бив по них 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація ВКС РФ завдає ударів по трасі М-4, якою рухаються бійці ПВК "Вагнер", - російські воєнкори. ВIДЕО

"У рамках контртерористичної операції на території Воронезької області збройними силами РФ проводяться необхідні оперативно-бойові заходи. Далі інформуватиму про розвиток ситуації", - зазначив своєю чергою губернатор регіону Олександр Гусєв.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Автор: 

росія (67301) ПВК Вагнер (1546) вертоліт (888)
Топ коментарі
+43
Той випадок коли ненавидиш обидві сторони, і вболіваєш тільки за бабцю з косою
24.06.2023 11:54 Відповісти
+28
24.06.2023 11:55 Відповісти
+26
Четвертий за 12 годин?? А щей півдороги до моськви не пройшли..
24.06.2023 11:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Если пригожина посадят, он может подписать контракт с ЧВК Вагнер.
24.06.2023 12:09 Відповісти
Вже су34 збили, 4 вертольти+1літак.
24.06.2023 12:09 Відповісти
А що каже канашенкоф?
24.06.2023 12:10 Відповісти
Поки не отримав команду в яку графу записувати і на скільки множити.
24.06.2023 12:15 Відповісти
З ЗСУ сильно прстіше: своїх патєрь пишем помєньше, біндєравскіх - пабольше. А от если сегодня путін, а завтра прігожин?
24.06.2023 12:17 Відповісти
Мабуть як завжди:
24.06.2023 12:18 Відповісти
все идет по плану
24.06.2023 12:33 Відповісти
пусть дерутся до бесконечности!Украине это только на руку!СЛАВА УКРАИНЕ!
24.06.2023 12:12 Відповісти
Да на какую наруку??? Где здесь улучшение для Украиньі. Что, война закончится? Думаю,-нет.
24.06.2023 13:03 Відповісти
Ти просто не тим місцем думаєш)))
24.06.2023 13:07 Відповісти
А я то думаю-гадаю, чого Буданов налисо постригся? Так це вони мабуть с пригожиним на "стрелку" їздили, домовлялись як маскву будуть брати.
24.06.2023 12:13 Відповісти
Я думал что у него блохи
24.06.2023 12:15 Відповісти
Буданов теперь будет двойником
24.06.2023 12:41 Відповісти
Прекрасні новини, коли два злорчинці ведуть війну між собою ,буду вболівати за пригожина.
24.06.2023 12:17 Відповісти
Даєш війну до останньої краплі крові - обох вурдалаків
24.06.2023 12:28 Відповісти
Еще остались наивные диванные генералы, которые думают, что Путлер это специально сделал, что бы военное положение ввести !?)))
24.06.2023 12:17 Відповісти
Ты ****** везде это писать. Причем тут ракеты что были запрограммированы задолго до бунда Вагнера.
24.06.2023 12:35 Відповісти
В гості до себе кличеш?))
24.06.2023 13:08 Відповісти
Я к тебе в гости или не собираюсь. Брезгую.
24.06.2023 13:18 Відповісти
Так е його робота! Він кацапська тварина.
24.06.2023 13:17 Відповісти
Нагадує епізод із оповідання про Шерлока Холмса "Строката стрічка", коли побита гадюка покусала хазяїна який її нацькував.
24.06.2023 12:26 Відповісти
Только два варианта. Пригожин реально сумасшедший или купленный. Такое возможно только в рашке. Представляете во время войны в Афганистане Black Water требует выдать ему военное руководство США. Судя по тому что он несет, у него конкретно поехала кукуха. Плюс в том, что сумасшедший пойдет до конца, пока ему не отрежут голову.
24.06.2023 12:33 Відповісти
У блеквотера нет и никогда не было тех полномочий и той техники что есть у Вагнера.
24.06.2023 12:37 Відповісти
при чем тут сумашедший? его сегодня завтра хотели арестовать и всю его банду разоружить ну вот они и пошли ва-банк
24.06.2023 12:37 Відповісти
Логично.
24.06.2023 12:41 Відповісти
Нет,есть еще один вариант.Пригожин борется за свою жизнь.Он набрал десятки тысяч зк и наобещал им с три короба,а по факту 80% из них сдохло.И весь этот цирк он устроил(противостгяние с Герасимовым и Шойгу),что бы "перевести стрелки.Зк не идиоты и плняли ,что никто из них не доживет до свободы.пригожин все взвесил и поняд,что боятся нужно больше Буданова и зеков ,чем старого дедушку.Это холодный расчет-есть шанс не только выжить,но и стать королем.
24.06.2023 14:30 Відповісти
Немає страти Х-ла!
24.06.2023 12:49 Відповісти
Кацапи мачіть маскалів! Маскалі мачіть кацапів
24.06.2023 13:03 Відповісти
Попкорн заканчивается иду покупать ещё.
24.06.2023 13:18 Відповісти
Вагнерівці більш ефективно збивають гелікоптери, ніж ЗСУ
24.06.2023 14:03 Відповісти
маловато будет, маловато 👆
24.06.2023 15:28 Відповісти
