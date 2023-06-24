Колону ПВК "Вагнер" атаковано у Воронезькій області. Повстанці повідомили про збиття гелікоптера, що бив по них. ФОТО

У Воронезькій області РФ атаковано одну з колон ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПВК "Вагнер".

"Також працює авіація. Громадянська війна офіційно розпочалася", - йдеться у повідомленні.

Окрім того зазначається, що вертоліт, який намагався атакувати, щойно був збитий.

"У рамках контртерористичної операції на території Воронезької області збройними силами РФ проводяться необхідні оперативно-бойові заходи. Далі інформуватиму про розвиток ситуації", - зазначив своєю чергою губернатор регіону Олександр Гусєв.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.