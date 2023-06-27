Прощання із загиблим воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком відбудеться завтра на Майдані Незалежності. ФОТО

У середу, 28 червня, о 8.30 на Майдані Незалежності у Києві відбудеться прощання із загиблим воїном 93-ї окремої механізованої бригади Юрієм Саманюком.

Про це повідомила у фейсбуці Марія Саманюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Середа, 28.06. прощання на Майдані Незалежності у Києві о 8.30 (рано, бо далі ще 10 годин до Ворохти. Візьміть парасольки може бути дощ)", - зазначила вона.

Як повідомлялося, 25 червня стало відомо про загибель українського воїна 93-ї окремої механізованої бригади Юрія Саманюка, позивний Тринадцятий.

6 березня 2023 року на Цензор.НЕТ вийшло велике інтерв'ю Юрія Саманюка про оборону Бахмуту: "Позивний Тринадцятий: "У нас на лінії стоїть якась російська бригада ВДВ. Нічим вони від "вагнерів" не відрізняються – такі ж самі бомжі"

Також читайте: Захищаючи Україну, на Сумщині загинув герой Майдану Павло Каленіченко. ФОТО