Авдіївка зазнала двох ракетних ударів, по Пречистівці ворог бив із "Градів" та артилерії, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Волноваському напрямку росіяни здійснили 21 обстріл Вугледара, обстріляли Пречистівку з "Градів" та артилерії.

"На Донецькому напрямку у Красногорівці під обстрілами опинилися 4 вулиці, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. На ранок Авдіївка зазнала двох ракетних ударів. На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено 3 приватні будинки, 6 багатоповерхівок та територія підприємства. У Соледарській громаді пошкоджено 3 будинки у Никифорівці, під вогнем Роздолівка і Васюківка", - йдеться у повідомленні.

На Лисичанському напрямку під обстрілами Лиманська громада: у Торському пошкоджено 4 будинки, у Ямполі - 1 будинок, у Тернах зруйновано 3 будинки і пошкоджено 4, у Ямполівці зруйновано 1 будинок і 1 пошкоджено.

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Кириленко також інформує, що всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 1.











