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Розпочався 16-денний марафон Київ-Вільнюс. Українські та литовські бігуни піднімуть прапор з фронту на саміті НАТО. ФОТО

Розпочався 16-денний біговий марафон Київ-Вільнюс, в якому беруть участь 33 українські та литовські бігуни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр політсили "ЄС".

Як зазначається, Степан Барна, боєць 10-ої гірсько-штурмової бригади, депутат Тернопільської обласної ради з фракції "Європейська Солідарність" передавав бігунам прапор України, щоб вони донесли до Європи і світу, що Україна - це європейська держава і заслуговує на членство в НАТО.

"Дуже важливо донести до Європи і до світу, що Україна - це європейська держава, в якій за цінності демократії, свободи слова віддають життя українські солдати. Цей прапор - це прапор, котрий стоїть на кордоні Європи та орди, яка сьогодні називається росією", -зазначив він під час передачі прапора.

"Саме тому бажаю успіхів і багато здоров’я бігунам пробігти цю відстань і одночасно сподіваюся, що на саміті НАТО наша країна таки отримає оновлення політичних відносин між Києвом і Альянсом. І ми будемо разом в єдиній Європі, в єдиному цивілізованому світі і в єдиному Північноатлантичному альянсі", - наголосив захисник України.

Також зазначається, що 33 спортсмени з Латвії та України беруть участь у Міжнародному марафоні "Я підіймаю прапор за Україну в НАТО". Кількість учасників марафону - 33 - дорівнює кількості членів Альянсу, якщо Україна стане членом НАТО. Кінцева точка марафону - Вільнюс, де 11 липня під час саміту НАТО проведуть урочисту церемонію підняття українського стяга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Якщо Україна не отримає чіткого сигналу від НАТО, нам нічого робити на саміті у Вільнюсі

Розпочався 16-денний марафон Київ-Вільнюс. Українські та литовські бігуни піднімуть прапор з фронту на саміті НАТО 01
Розпочався 16-денний марафон Київ-Вільнюс. Українські та литовські бігуни піднімуть прапор з фронту на саміті НАТО 02

Автор: 

НАТО (6503) прапор (486) марафон (115) Вільнюс (70)


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Топ коментарі
+3
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27.06.2023 10:57
+1
Агов хлопці, позиція голови держави, а значить і усієї держави - мир та очі путіна. Ніяка НАТА та ЄС нам не потрібні!
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27.06.2023 10:47
+1
Не понял.....
А зачем?
Кто это финансирует?
Может лучше эти деньги на дроны потратить???
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27.06.2023 10:55
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Агов хлопці, позиція голови держави, а значить і усієї держави - мир та очі путіна. Ніяка НАТА та ЄС нам не потрібні!
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27.06.2023 10:47 Відповісти
Замість контрнаступу марафон з прапором! ******, шоу ЗЕленого шапіто....
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27.06.2023 10:47 Відповісти
Едельвейс не має ніякого відношення до зеболота, ви читайте, а то точно ох...єть.
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27.06.2023 10:56 Відповісти
Не понял.....
А зачем?
Кто это финансирует?
Может лучше эти деньги на дроны потратить???
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27.06.2023 10:55 Відповісти
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27.06.2023 10:57 Відповісти
Та хаи біжать -- якшо комусь ше бігається .
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27.06.2023 11:03 Відповісти
Хтось біжить в один бік ( звіснонемаю нічого проти спортсменів ), а хтось біжить з баблом в зовсім інший...
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27.06.2023 12:14 Відповісти
щасти вам, браття... можливо з вами 33 члени Альянсу просякнуть /як ви потом/ думкою про необхідність захисту світу від прокаженої московії...
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27.06.2023 11:04 Відповісти
марафон Киев-Вильнюс --- отличный способ смыться в ЕС.
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27.06.2023 11:14 Відповісти
Литвы и Украины
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27.06.2023 14:46 Відповісти
 
 