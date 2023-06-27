"Квіти війни": у Києві відкрилася благодійна фотовиставка про роботу артилеристів. ФОТОрепортаж
В просторі "Peremoga" у Києві відкрилася благодійна виставка "Квіти війни". Фотограф Едуар Крижанівський показав роботу українських артилеристів.
Про це розповіли організатори виставки - рух "VETERANKA", повідомляє Цензор.НЕТ.
Крижанівський зробив ці фото під час поїздки на Бахмутський напрямок. Фотографу вдалося зафіксувати роботу самохідних гармат "Піон" українських артилеристів 43-ї окремої артилерійської бригади ім. гетьмана Тараса Трясила.
Організатори виставки хочуть зібрати 1 млн грн на транспорт для медикинь, які працюють на передовій, та на 300 сертифікованих турнікетів САТ.
""Піони" - це наші квіти війни, відвідувачі виставки мають побачити саме красу та міць наших військових. Це моя перша особиста виставка, я дуже радий що вона має амбітну мету зібрати мільйон", - каже автор фото Крижанівський.
Побачити особливі кадри передової можна у просторі "Peremoga" за адресою: м.Київ, вул. Ярославів Вал, 15, поверх 5, вхід безкоштовний.
Виставка триватиме до 8 липня. В цей час усі охочі можуть долучитись до збору коштів, придбавши листівки за донат та оригінали фотографій в різних форматах від 3500 до 15 000 гривень та підтримати військо будь-якою сумою за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/8RwdFoBWs4
Едуард Крижанівський - український репортажний фотограф. Активно висвітлював події під час Революції гідності та фіксував розстріли на Майдані. З початку повномасштабного вторгнення, Едуард долучився до проекту "Ukrainian Witness", де фіксує та висвітлює військові дії та злочини РФ. Фотографії Крижанівського представлені на міжнародних виставках та аукціонах - США, Чехія, Великобританія, Нова Зеландія, Польща, Люксембург. В Україні він є офіційним фотографом при Міністерстві закордонних справ.
Автори фото - Ігор Вієру, Софія Шовікова, Володимир Загребельний.
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Як мінімум на фото якщо все ж вони там були, бо здається що ні.