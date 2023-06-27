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"Квіти війни": у Києві відкрилася благодійна фотовиставка про роботу артилеристів. ФОТОрепортаж

В просторі "Peremoga" у Києві відкрилася благодійна виставка "Квіти війни". Фотограф Едуар Крижанівський показав роботу українських артилеристів.

Про це розповіли організатори виставки - рух "VETERANKA", повідомляє Цензор.НЕТ.

Крижанівський зробив ці фото під час поїздки на Бахмутський напрямок. Фотографу вдалося зафіксувати роботу самохідних гармат "Піон" українських артилеристів 43-ї окремої артилерійської бригади ім. гетьмана Тараса Трясила.

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Організатори виставки хочуть зібрати 1 млн грн на транспорт для медикинь, які працюють на передовій, та на 300 сертифікованих турнікетів САТ.

""Піони" - це наші квіти війни, відвідувачі виставки мають побачити саме красу та міць наших військових. Це моя перша особиста виставка, я дуже радий що вона має амбітну мету зібрати мільйон", - каже автор фото Крижанівський.

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Побачити особливі кадри передової можна у просторі "Peremoga" за адресою: м.Київ, вул. Ярославів Вал, 15, поверх 5, вхід безкоштовний.

Виставка триватиме до 8 липня. В цей час усі охочі можуть долучитись до збору коштів, придбавши листівки за донат та оригінали фотографій в різних форматах від 3500 до 15 000 гривень та підтримати військо будь-якою сумою за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/8RwdFoBWs4

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Едуард Крижанівський - український репортажний фотограф. Активно висвітлював події під час Революції гідності та фіксував розстріли на Майдані. З початку повномасштабного вторгнення, Едуард долучився до проекту "Ukrainian Witness", де фіксує та висвітлює військові дії та злочини РФ. Фотографії Крижанівського представлені на міжнародних виставках та аукціонах - США, Чехія, Великобританія, Нова Зеландія, Польща, Люксембург. В Україні він є офіційним фотографом при Міністерстві закордонних справ.

Автори фото - Ігор Вієру, Софія Шовікова, Володимир Загребельний.

Квіти війни: у Києві відкрилася благодійна фотовиставка про роботу артилеристів 01Квіти війни: у Києві відкрилася благодійна фотовиставка про роботу артилеристів 02

Квіти війни: у Києві відкрилася благодійна фотовиставка про роботу артилеристів 03
Квіти війни: у Києві відкрилася благодійна фотовиставка про роботу артилеристів 04

Квіти війни: у Києві відкрилася благодійна фотовиставка про роботу артилеристів 05
Квіти війни: у Києві відкрилася благодійна фотовиставка про роботу артилеристів 06

Квіти війни: у Києві відкрилася благодійна фотовиставка про роботу артилеристів 07
Квіти війни: у Києві відкрилася благодійна фотовиставка про роботу артилеристів 08
Квіти війни: у Києві відкрилася благодійна фотовиставка про роботу артилеристів 09

Автор: 

виставка (286) фото (175) артилерія (794) 43 артилерійська бригада великої потужності (22)


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Судячи по світлинам, хлопців на нуле є кім заміняти, але чомусь ...... ну, то таке, мабуть друХое.
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27.06.2023 11:19 Відповісти
Звідки така впевненість, що на світлинах одні навчені артилеристи?
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27.06.2023 11:51 Відповісти
Так пройдуть навчання та вперед, на ротацію. Чі шось сзаду у штанях заважа?
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27.06.2023 13:07 Відповісти
Ех бракує залізних квітів...

Як мінімум на фото якщо все ж вони там були, бо здається що ні.
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27.06.2023 11:48 Відповісти
 
 