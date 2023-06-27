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Керівник апарату голови Одеської ОВА зі спільниками привласнили 7,5 млн грн на будівництві медзакладів на Одещині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки ліквідувала масштабну схему розкрадання бюджетних грошей, виділених на будівництво нових медзакладів в Одеській області.

Зловмисники привласнили майже 7,5 млн грн державних коштів і зірвали зведення 6 амбулаторій у віддалених селищах регіону. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, до організації оборудки причетний діючий керівник апарату голови Одеської обласної військової адміністрації.

До незаконної діяльності він залучив столичну будівельну компанію, яка підконтрольна його приятелю - чинному раднику міського голови Вишневого на Київщині.

Як встановило слідство, у 2020 році за "сприяння" одеського чиновника саме це підприємство одержало перемогу у тендері на зведення медичних установ у південному регіоні.

"Відповідно до укладеного договору, підрядники мали побудувати 6 нових селищних амбулаторій на Одещині. На реалізацію цього проєкту компанія отримала аванс з держбюджету 16,9 млн грн. За матеріалами справи, учасники оборудки розікрали майже половину з цієї суми, а об’єкти медзакладів залишили недобудованими навіть на 50%", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У двох районах Києва виявили розкрадання на ремонті укриттів на загальну суму 1 млн 300 тис. грн. ФОТО

Для цього організатори схеми штучно завищували вартість та обсяг виконаних робіт, а також вносили недостовірні відомості у звітну документацію.

Щоб провести фінансові махінації, фігуранти залучили ще двох посадовців Одеської ОВА.

Ініційована СБУ будівельно-технічна експертиза підвередила факт незавершеного будівництва і вкрадених грошей. Крім того, експерти зазначили, що фундамент цих об’єктів не відповідає встановленим вимогам і є аварійно-небезпечним.

Під час обшуків за адресами фактичного проживання фігурантів виявлено документи та інші речові докази протиправної діяльності.

За даними СБУ, наразі керівнику апарату голови Одеської ОВА, двом колишнім очільникам департаментів держустанови, раднику мера Вишневого, директору і ще одному посадовцю будівельної компанії повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення організованою групою за попередньою змовою);

- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

- ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Автор: 

лікарня (1364) Одеська область (3271) СБУ (12909) розкрадання (222)


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Топ коментарі
+15
складається враження, що на такі посади призначають тільки якихось злодіїв та хабарників..., прямо якийсь від'ємний відбір...
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27.06.2023 13:56
+9
Зелёные крадівництво.
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27.06.2023 13:47
+9
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27.06.2023 14:24
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Як їм тільки не соромно красти під час війни.
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27.06.2023 13:42 Відповісти
та вони ж крали з чистими мотивами - врятувати хвору дитину, сплатити за операцiю 2000-гривневiй бабусi, врятувати онкохворого, допомогли бiднiй родинi купити компЪютер школяру.

Все робили з чистим серцем, а допомогу тримали в секретi, щоб не було соромно за те що мало допомогли
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28.06.2023 01:49 Відповісти
То це нові "дохтори смерті", чи єто другоє? Це тільки в Одесі такі масштаби, а чи по Україні? За ціну медикаментів вже і мова не йде, тут Зяма дозволячє медичним баригам заробляти, то ще і крадуть з бюджетів на будівництво? То це "велике будівництво", чи таке собі?
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27.06.2023 13:44 Відповісти
Да -- наші люди зівака не дають -- тільки з*являються гроші -- зразу ж починають тирити .
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27.06.2023 13:44 Відповісти
Зелёные крадівництво.
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27.06.2023 13:47 Відповісти
«Велике будівництво». В Марбельї (
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27.06.2023 13:50 Відповісти
Усі повернути гроші пійдуть на будивництво асфальту.
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27.06.2023 13:55 Відповісти
складається враження, що на такі посади призначають тільки якихось злодіїв та хабарників..., прямо якийсь від'ємний відбір...
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27.06.2023 13:56 Відповісти
Мудрий одеський нарід на ці посади зелена влада призначає, а у мудрого наріда мозок виключно під бабло заточений. Ось тобі й відповідь. В
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27.06.2023 14:28 Відповісти
180к $. Слабак.
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27.06.2023 14:16 Відповісти
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27.06.2023 14:24 Відповісти
Я зрозумі шо всі негаразди з корупцією та роздеребанюванням держкоштів йдуть з півдня а саме з Одеси…. Мудрий нарід там живе….
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27.06.2023 14:26 Відповісти
92% - за зелене лайно у 19.
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29.06.2023 08:43 Відповісти
Потрібно не тільки 12 років давати, треба ще й з конфіскацією! Тому що крадуть та міркують, що за той строк, що сидітимуть, стільки не зароблять! От тоді буде користь та жах, що родичи й цигарки у буцегарню не принесуть!
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27.06.2023 14:27 Відповісти
После отсидки принудительная пожизненная депортация...
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27.06.2023 15:32 Відповісти
Вражало,що з трухановим нічого не роБлять,бо там кожна собака краде,нехай вибачають постраждалі собаки.
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27.06.2023 14:50 Відповісти
Опять ЗЕбилы,не?
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27.06.2023 15:31 Відповісти
"Резников разворовывает бюджет МО..."

Шостий президент привів у Раду юдейський «95 кагал», а у цих хлопців нагромаджен великий досвід, як утримати владу, «стригти» гоїв та допомагати родичам в Ізраїлі.

В Україні Законом ізраїльтян заборонено критикувати. Це вважається антисемітизмом і реально можна стати насельником буцегарні на п'ять років. Не можна у коментарях згадувати

про хавера Кирила Євгеновича Шевченка, якій вкрав 40 мільйонів доларів (1 мільярд гривень за нинішнім курсом) у вкладників «Терра Банку», яким керував.

Міністра оборони України пана Олексія Резнікова дуже дратує, коли свідомі нагадують йому, як його команда закупала захисникам ЗСУ яйця по 17 грн, картоплю по 24 грн, яблука по 52 грн. за 1кг.

Якщо Ви напишете коментар з критикою нинішньої київської еврейськой влади, яка продала 2700 вагонів зерна з Держрезерву, медичні маски під час пандемії, слила Кремлю секретну операцію «Вагнергейт», дала команду розмінувати Перекопський перешийок, дамбу та всі мости, які ведуть до Херсона, що дало змогу загарбникам провести фейковий Рехферендум і оголосити «ХНР», захопити без пострілів Каховську ГЕС і пустити безкоштовно воду в Північно-Кримський канал, то на вас обрушиться гвалт «95 кагала» і вам негайно пред'являть звинувачення в антисемітизмі. При цьому Петра Порошенко, Китай і навіть Америку критикувати можна і Вас не звинуватять в антікітаізме і антиамериканізме. Джерело: https://www.golosameriki.com/a/ukrainian-parliament-anti-semitism/6242278.html?fbclid=IwAR2NH79YgiiD21w1nwpq7F8IuSdu2zOCqSe6vX_PDpzIz7jbFlmSfM-FOqU
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28.06.2023 21:20 Відповісти
Заразная болезнь-воровство , Запорожская ОВА, Днипро , Херсон ,Одесса ... Не нажрутся никак.
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28.06.2023 16:39 Відповісти
Одесити, прізвище апаратчика - "в студію!" Країна має знати своїх ... щурів!
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28.06.2023 17:36 Відповісти
та вони крали на допомогу важкохворим дiтям 🤫
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29.06.2023 02:26 Відповісти
 
 