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Поліцейського, який п’яним вбив у ДТП трьох 17-річних дівчат, відправили під арешт. ФОТО

Суд відправив під варту правоохоронця, який скоїв смертельне ДТП на Кіровоградщині.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

"За клопотання ДБР суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави правоохоронцю, який скоїв смертельну ДТП", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Смертельна ДТП на Кіровоградщині: загинули три 16-річні дівчини, двоє підлітків травмовано, за кермом був сержант поліції. ФОТО

Поліцейського, який п’яним вбив у ДТП трьох 17-річних дівчат, відправили під арешт 01

Поліцейський, якого суд відправив під арешт за ДТП на Кіровоградщині, та його адвокат

В ДБР нагадали, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння - прилад Drager показав вміст алкоголю 1,29 проміле.

Поліцейського підозрюють порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 ККУ). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Також читайте: Суд залишив під вартою суддю Тандира, який напідпитку збив нацгвардійця на блокпосту

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 25 червня поліцейський спричинив ДТП, внаслідок якої загинули три неповнолітні дівчини, ще двоє підлітків постраждали. За даними слідчих, він керував автомобілем, в якому перебували п’ятеро пасажирів - випускників місцевої школи. Поліцейський не впорався з керівництвом, авто з’їхало в кювет і перекинулося.

Автор: 

ДТП (4480) Нацполіція (15254) ДБР (3536) Кіровоградська область (577)


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Топ коментарі
+15
"...не впорався з керівництвом..." - це смішно і по фрейду
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27.06.2023 14:38
+11
Це керівництво з ним не впоралось.
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27.06.2023 14:36
+9
А керівництво, з яким боровся героїчний поліцейський, але так і не впорався, що й призвело до аварії, коли посадять?
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27.06.2023 14:43
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Це керівництво з ним не впоралось.
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27.06.2023 14:36 Відповісти
Керівництво якраз і впоралось....
Не здивуюсь якщо це керівництво його звільнило з Поліції напередодні дня скоєння злочину-ДТП.
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27.06.2023 14:52 Відповісти
"...не впорався з керівництвом..." - це смішно і по фрейду
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27.06.2023 14:38 Відповісти
пекельні борошна. коли сюди візьмуть людей які знають і пишуть українською, а не узкогаварящих, ,що потім роблять машинний переклад.
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27.06.2023 14:49 Відповісти
обережно!!!! ТУТ, за таке - блокують!!!! ☝️☝️
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27.06.2023 14:56 Відповісти
Эти узкие такие узкие. Купить узко-украинский словарь? .Та ну нах, лучше портвешка.
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27.06.2023 15:02 Відповісти
А що, треба було дати орден? Чи мєндаль?
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27.06.2023 14:41 Відповісти
Цього вилупка треба за яйця підвісити, а не під варту брати, ссуку!
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27.06.2023 14:53 Відповісти
Хіба не очевидно, що мав бути арештований? Це все одно, що повідомити, що хтось встав з унітазу, і, як має бути, підтерся.
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27.06.2023 14:43 Відповісти
А керівництво, з яким боровся героїчний поліцейський, але так і не впорався, що й призвело до аварії, коли посадять?
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27.06.2023 14:43 Відповісти
Цікаву статтю знайшли для мусорка в портновському КПК...
А хіба це не ненавмисне вбивство за обтяжуючих обставин?
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27.06.2023 14:43 Відповісти
ні
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27.06.2023 14:51 Відповісти
і не в "портновськом" КПК, а в КК, це різні кодекси, якщо ти не вкурсі, а ти не вкрсі, і портнов до КК не має ніякого відношення, бо він у нас з 2001 року.
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27.06.2023 14:53 Відповісти
а ти в курсі?
Це ти справу кваліфікував?
Чи ти просто слєдак обізнаний?
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27.06.2023 14:54 Відповісти
ні, схоже, просто в курсі.
Може, людина раз прочитала ірозібралася, ніж під кожною новиною з ДТП про вбивства волати, як біомаса
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27.06.2023 15:05 Відповісти
то не волай
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27.06.2023 15:24 Відповісти
що вкурсі, що КК і КПК це різні документи? то так, і щодо того як кваліфікувати теж, для цього слєдаком обізнаним не треба бути, а хоч трохи клепки в голові мати.
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27.06.2023 15:05 Відповісти
якщо це різні документи, це щось міняє по суті написаного?
П'яний мусор, можливо, на службі, вбив людей.
Хто вирішує, як це кваліфікувати, як не навмисне вбивство чи порушення правил дорожнього руху?
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27.06.2023 15:32 Відповісти
консультації платні
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27.06.2023 16:45 Відповісти
Цю мерзоту повісити мало ,це "раформована" аваковська поліція ,хтось захищає країну ,а це бидло вбива дітей.
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27.06.2023 14:47 Відповісти
А діти що робили у нього в машині? З нього вини не знімає, але ж то явно були бухі покатушки компанією. Іноді треба думати, щоб собі горя не наробити..
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27.06.2023 14:52 Відповісти
Є різниця діти і поліцейський який мав би приклад показувати ?
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27.06.2023 15:26 Відповісти
Що вони в нього в машині забули? І 16 років - то вже мали б клепку мати. Вони не могли не бачити, що воно бухе. Повиннен бути інстинкт самозбереження.
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27.06.2023 16:07 Відповісти
Печально. По данным ООН в Украине 40-летних в 4 раза больше чем 20-летних.

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27.06.2023 14:48 Відповісти
ось чому мені 20 річні не дають(
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27.06.2023 14:50 Відповісти
Но по картинке видно что есть и положительные стороны. Эти 40-летние немало нарожали. Детей в районе 10-14 лет немало.
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27.06.2023 14:54 Відповісти
Перспектива що зараз двадцятилітні теж нарожають досить примарна.
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27.06.2023 14:58 Відповісти
Отож. Офіційно заявляю, що якби в мої 20 дівчата виглядали так як виглядають зараз, і поводили б себе так, як поводять зараз, я б точно не одружився і скоріш за все пішов би в монахи.

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27.06.2023 15:10 Відповісти
Років 10 тому була на випускному сина..трішки затинатись не стала..там такі однокашки..
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27.06.2023 16:10 Відповісти
Зато не расисти, і добре ставляться до лгбт!©
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27.06.2023 16:16 Відповісти
Четверть этих детей за границей как беженцы, уже не вернутся.

И на самом деле их очень мало.
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28.06.2023 02:32 Відповісти
Неправильный график, у нас не может быть настолько мало 15-30 летних. Худший показатель из этой возрастной группы был 370 тысяч новорождённых в 2001 году, а тут 160 тысяч, бред какой-то.

Но при этом график не учитывает женскую и детскую иммиграцию за границу после 24.02.
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28.06.2023 02:30 Відповісти
Demographics of Ukraine

https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Ukraine
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28.06.2023 02:56 Відповісти
Я знаю, читал вики. Но ООН нарисовали полную фигню.
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28.06.2023 10:32 Відповісти
заставу.
вимагаю таке саме покарання як до зрадників, розмінувавших Чонгар і відправивших під кацапській ніж сотні тисяч людей - тобто каву і бутерброд з ікрою!
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27.06.2023 14:56 Відповісти
Однако за время пути собака могла подрасти... Вчера девушкам было по 16 лет.
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27.06.2023 14:59 Відповісти
а хто садив з п'яним у машину ?
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27.06.2023 14:59 Відповісти
Отож.
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27.06.2023 16:11 Відповісти
не зміг "в ліс піти", не наколядував таких сум як Трухін, ніщеброд...
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27.06.2023 15:03 Відповісти
Ще й тест на сп'яніння навіщось пройшов. Хіба суддя Тандир не показав приклад, як себе поводити після скоєння злочину?
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27.06.2023 15:23 Відповісти
на гиляку ****** мусорского........................мусорская вседозволеность.............семьям соболезнования.
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27.06.2023 15:17 Відповісти
Как таких в органы берут вообще. По объявлению в газете.
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27.06.2023 15:46 Відповісти
Я вам можу розказать як таких набирали в "нову поліцію" грузинські рехворматори. Основна вимога до кандидатів була - спортивні нормативи. Отаких і понабирали.
А люди, які насправді прийшли щось міняти, розумні, чесні і не бажаючі будувати своє майбутнє життя на здирництві хабарів, - не взяли. Бо вони стометрівку за норматив пробігти не можуть. Наче задача поліцейського - бігати, *****...
В натовпі кандидатів, які прийшли винайматися в "нову поліцію", відсотків 90 було екс-мусарів, гайїшників та скорочених по люстрації. Відповідаючи на ваше питання - от їх і набрали.
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27.06.2023 16:15 Відповісти
Скажу по собі, що спортивний норматив тоді, був лише один із багатьох. Там були і тести на інтелектуальні здібності, і медичний огляд, дуже прискіпливий до речі, і комісія в самому кінці, що задавала багато уточнюючих запитань. І багато нових людей справді прийшло тоді, із щирим бажанням щось змінити. Мій кум після АТО теж попав, але пізніше пішов за власним, так як всередині система була практично як і до реформи. На практиці поки вийшло половинчато..
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27.06.2023 17:41 Відповісти
Біда в тому, що без спортивного нормативу далі людину вже не запрошували.
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27.06.2023 17:44 Відповісти
Тут не скажу вам точно, але здається, там була градація по віковим нормативам. Ну і нас на останньому етапі, співбесіді, було 750 людей на 220 місць)
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27.06.2023 18:22 Відповісти
 
 