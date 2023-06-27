Поліцейського, який п’яним вбив у ДТП трьох 17-річних дівчат, відправили під арешт. ФОТО

Суд відправив під варту правоохоронця, який скоїв смертельне ДТП на Кіровоградщині.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

"За клопотання ДБР суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави правоохоронцю, який скоїв смертельну ДТП", - йдеться у повідомленні.

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Поліцейський, якого суд відправив під арешт за ДТП на Кіровоградщині, та його адвокат

В ДБР нагадали, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння - прилад Drager показав вміст алкоголю 1,29 проміле.

Поліцейського підозрюють порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 ККУ). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 25 червня поліцейський спричинив ДТП, внаслідок якої загинули три неповнолітні дівчини, ще двоє підлітків постраждали. За даними слідчих, він керував автомобілем, в якому перебували п’ятеро пасажирів - випускників місцевої школи. Поліцейський не впорався з керівництвом, авто з’їхало в кювет і перекинулося.