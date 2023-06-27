Поліцейського, який п’яним вбив у ДТП трьох 17-річних дівчат, відправили під арешт. ФОТО
Суд відправив під варту правоохоронця, який скоїв смертельне ДТП на Кіровоградщині.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.
"За клопотання ДБР суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави правоохоронцю, який скоїв смертельну ДТП", - йдеться у повідомленні.
Поліцейський, якого суд відправив під арешт за ДТП на Кіровоградщині, та його адвокат
В ДБР нагадали, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння - прилад Drager показав вміст алкоголю 1,29 проміле.
Поліцейського підозрюють порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 ККУ). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 25 червня поліцейський спричинив ДТП, внаслідок якої загинули три неповнолітні дівчини, ще двоє підлітків постраждали. За даними слідчих, він керував автомобілем, в якому перебували п’ятеро пасажирів - випускників місцевої школи. Поліцейський не впорався з керівництвом, авто з’їхало в кювет і перекинулося.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не здивуюсь якщо це керівництво його звільнило з Поліції напередодні дня скоєння злочину-ДТП.
А хіба це не ненавмисне вбивство за обтяжуючих обставин?
Це ти справу кваліфікував?
Чи ти просто слєдак обізнаний?
Може, людина раз прочитала ірозібралася, ніж під кожною новиною з ДТП про вбивства волати, як біомаса
П'яний мусор, можливо, на службі, вбив людей.
Хто вирішує, як це кваліфікувати, як не навмисне вбивство чи порушення правил дорожнього руху?
И на самом деле их очень мало.
Но при этом график не учитывает женскую и детскую иммиграцию за границу после 24.02.
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Ukraine
вимагаю таке саме покарання як до зрадників, розмінувавших Чонгар і відправивших під кацапській ніж сотні тисяч людей - тобто каву і бутерброд з ікрою!
А люди, які насправді прийшли щось міняти, розумні, чесні і не бажаючі будувати своє майбутнє життя на здирництві хабарів, - не взяли. Бо вони стометрівку за норматив пробігти не можуть. Наче задача поліцейського - бігати, *****...
В натовпі кандидатів, які прийшли винайматися в "нову поліцію", відсотків 90 було екс-мусарів, гайїшників та скорочених по люстрації. Відповідаючи на ваше питання - от їх і набрали.