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10 років тюрми отримав російський інформатор, який шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного поплічника рашистів, який передавав агресору місця дислокації та переміщення Сил оборони у фронтових районах Донеччини.

Насамперед зловмисник намагався виявити і "злити" російським окупантам місця дислокації особового складу ЗСУ, а також артилерійські позиції та логістичні шляхи українських військ на Авдіївському напрямку. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники СБУ затримали ворожого інформатора у лютому цього року під час контрдиверсійних заходів.

За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 10 років тюремного ув’язнення.

Як встановило розслідування, зловмисником виявився мешканець Мирнограда.

Наприкінці 2022 року його залучив до негласної співпраці проти України представник підконтрольного загарбникам "розвідуправління днр".

10 років тюрми отримав російський інформатор, який шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою, - СБУ 01

"У поле зору ворога чоловік потрапив через свою активність в російських соцмережах, де після початку повномасштабного вторгнення рф публікував антиукраїнські коментарі. Інформатор обходив прифронтову територію Покровського району та приховано фіксував локації українських захисників", - йдеться у повідомленні.

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Зібрані відомості переправляв на тимчасово окуповану частину Донеччини через месенджер "Телеграм".

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Автор: 

вирок (1087) СБУ (12909) шпигунство (1011) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+10
Ше цих всіх ублюдків які бажали знищення України потрібно годувати довгі роки за кошти українських громадян...
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27.06.2023 16:46
+8
Треба, щоб його теж кіт доїдав...
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27.06.2023 16:47
+7
10 gram emu v lob an i 10let za schet ukraincev🤬
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27.06.2023 16:42
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10 gram emu v lob an i 10let za schet ukraincev🤬
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27.06.2023 16:42 Відповісти
Ше цих всіх ублюдків які бажали знищення України потрібно годувати довгі роки за кошти українських громадян...
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27.06.2023 16:46 Відповісти
Треба, щоб його теж кіт доїдав...
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27.06.2023 16:47 Відповісти
Розтріляли б показово пару вісім шкур, інші б може й замислились..
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27.06.2023 17:12 Відповісти
Дуже мало.

Яка може бути толерантність!?!

Його потрібно судити показово.
Щоб усі бачили.
Вирок потрібен бути дуже суровий.
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27.06.2023 17:20 Відповісти
А чого пику приховали? Треба щоб всі знали ''хєроєв'' . Може ще б хто і ''родаків'' потовк.
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27.06.2023 17:20 Відповісти
А на зама Ванютки Бакланова бригадного генерала Наумова зібрали доказову базу?
Чи далі по "шістках" СБУ працює?
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27.06.2023 17:20 Відповісти
ета - друХгоє!! наумів за собою бакланіва потяне, а той - зецыцька і т. д. !!!! неначасє.....
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27.06.2023 17:47 Відповісти
Коректне покарання- з моменту оголошення вироку і на 10 років після скасування воєнного стану.
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27.06.2023 17:25 Відповісти
а після відсидки позбавлення громадянства, та депоптація в кацапостан!!!! це ж - держзрада!! а хто зрадив раз, той зрадить - ще!! але хто ж тпкий закон прийме - зецыцько??....
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27.06.2023 17:44 Відповісти
Незаважайте орку здохнути в камері….
З нього для України толку УЖЕ небуде!!
Кари, убивці, страшної кари!
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27.06.2023 18:08 Відповісти
 
 