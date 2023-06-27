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Новини Фото Війна
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У Краматорську ракета влучила у заклад харчування, 2 особи загинуло, 22 поранено (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Близько 20.00 в центрі Краматорська прогримів вибух. Ворожа ракета влучила у популярний заклад харчування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зараз триває евакуація людей з-під завалів, є неофіційна інформація про загиблих і поранених. Дехто зміг вийти сам, декого виносять на ношах.

Ресторан повністю зруйнований, пошкоджені будівлі навколо, зокрема готель Краматорськ.

У Краматорську ракета влучила у заклад харчування, 2 особи загинуло, 22 поранено (оновлено) 01
У Краматорську ракета влучила у заклад харчування, 2 особи загинуло, 22 поранено (оновлено) 02
У Краматорську ракета влучила у заклад харчування, 2 особи загинуло, 22 поранено (оновлено) 03

На місці працюють рятувальники, поліція, військовослужбовці та медики.

Дивіться також: Росіяни вдарили по Краматорську, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, внаслідок ракетного удару російських окупантів по Краматорську поранено 15 осіб. Триває розбір завалів.

Також дивіться: Двох живих людей дістали з-під завалів після ракетної атаки окупантів на Краматорськ. ВIДЕО

"Два ракетні удари по Краматорську. Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей.

У Краматорську ракета влучила у заклад харчування, 2 особи загинуло, 22 поранено (оновлено) 04

Загинуло 2 особи. 22 травмованих, з яких 1 дитина. Пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків. Триває розбір завалів. За наявною інформацією, там можуть знаходитися люди", - повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Автор: 

Краматорськ (672) обстріл (28973)


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Топ коментарі
+22
Які можуть бути посиденьки в кафе в прифронтовому місті ?!
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27.06.2023 21:05
+19
Сто відсотків якась чергова гнида надала координати кацапським мерзенним ублюдочним вбивцям...
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27.06.2023 21:07
+16
смерть фашистской *********! чтобы все узские передохли в адских муках!
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27.06.2023 21:06
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Які можуть бути посиденьки в кафе в прифронтовому місті ?!
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27.06.2023 21:05 Відповісти
В прифронтовому місті дуже багато військових, які не завжди готують в зйомній квартирі, а їдять в кафе. Неочікувано?
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27.06.2023 23:16 Відповісти
Само бачило, чи як?
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28.06.2023 00:48 Відповісти
Так, хамидло, бачила сама
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28.06.2023 01:00 Відповісти
Це коли відсмоктувало?
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28.06.2023 01:02 Відповісти
ванюшка, водкі нєт, шуруй домой, убоге
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28.06.2023 01:04 Відповісти
Ясна річ, що немає. Ти ж інше ковтаєш.
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28.06.2023 01:08 Відповісти
Це твоя скрєпа, лапотнік))
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28.06.2023 01:08 Відповісти
смерть фашистской *********! чтобы все узские передохли в адских муках!
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27.06.2023 21:06 Відповісти
Люди,давайте перебувати в укритті,коли лунає тривога!!! Це ж нелюди на нас напали! БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ! Тримайся,Краматорськ!
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27.06.2023 21:06 Відповісти
Свєта, ти щось чула про швидкість ракети с-300, яка призначена для перехвату крилатих ракет?
Яка нах "тривога"? 150 км за 180 секунд.
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27.06.2023 21:48 Відповісти
🙏😥
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27.06.2023 22:09 Відповісти
Вибач, то я занадто, але у випадку с-300 навіть встигають оголосити тривогу. Дуже швидко летить...
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27.06.2023 22:14 Відповісти
Сто відсотків якась чергова гнида надала координати кацапським мерзенним ублюдочним вбивцям...
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27.06.2023 21:07 Відповісти
Може ще й фуршет влаштувала
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27.06.2023 21:09 Відповісти
у багатьох прифронтових містах є заклади де безкоштовно годують переселенців та й не тільки.
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27.06.2023 21:11 Відповісти
Та отож..
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27.06.2023 21:21 Відповісти
Та й військові їдять. Не всі готують в зйомних квартирах.
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27.06.2023 23:19 Відповісти
писали що це с300, вони не точні, може взагалі в інше місце цілили
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27.06.2023 21:10 Відповісти
Напевно не в інше, якщо попалив район популярного закладу харчування і готеля.
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27.06.2023 22:34 Відповісти
💯
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27.06.2023 23:20 Відповісти
прилетает точно по координатам. наведение по gps кацапі давно в с300 подкорректировали. надо сказать что они не спят в отличии от нас вместе с укр оборон промом
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28.06.2023 15:14 Відповісти
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27.06.2023 21:12 Відповісти
Пуйло , ти повинен здохнути і негайно , бо така мразь немає
морального права на життя 😠
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27.06.2023 21:24 Відповісти
Там таких 140 мільйонів. Пуйло один з них.
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27.06.2023 22:19 Відповісти
Корегувальник працював у режимі он-лайн. Слава Бакланову! Слава Малюку...
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27.06.2023 21:26 Відповісти
"слава" у лапках треба писати.
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27.06.2023 21:33 Відповісти
Та то зрозуміло, що в лапках...
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27.06.2023 21:37 Відповісти
Краматорск????? ну-ну...
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27.06.2023 21:41 Відповісти
Яке "ну-ну"? Краматорськ витримав вже більше сотні ракетних ударів. Того року влітку в одну ніч 16 було.
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27.06.2023 22:16 Відповісти
ось так,
зразу через податкову
далі через другі документи
тепер вже через покійних нам доводять що ми всього лиш фізичні особи
не громадяни
не люди
готують......
лиш, до чого????
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27.06.2023 21:52 Відповісти
Без зкацаплених навідників, тут не обійшлося!!
Тримаймося браття!!
Слава Захисникам України!
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27.06.2023 22:03 Відповісти
Сюр якийсь. Місто під обстрілами, а народ у ресторані розважається.
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27.06.2023 22:44 Відповісти
Ви були в тому місті?! Бачили, що "розважаються"?! По всіх закладах харчування майже самі військові! Аби по лужі бульки пустити!..
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27.06.2023 23:23 Відповісти
В числе пострадавших восьмимесячный ребенок.
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27.06.2023 23:26 Відповісти
Військові по ресторанам не харчуються.
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28.06.2023 00:42 Відповісти
Саме бачило, чи як?
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28.06.2023 01:02 Відповісти
Ага, на відміну від тупой суки.
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28.06.2023 01:04 Відповісти
 
 