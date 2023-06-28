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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Удар по Краматорську: з-під завалів дістали тіла восьми загиблих, серед них три дитини (оновлено). ФОТОрепортаж

У місті триває ліквідація наслідків ракетного удару. Рятувальники проводять розбір завалів зруйнованої будівлі та пошук людей, які ймовірно знаходяться під завалами.

Про це повідомляє ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 07:00 28 червня з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблоковано тіла 8 загиблих осіб (у т.ч. 3 дитини, дві - 2008 та 2011 р.н.).

Постраждало 56 осіб (у т.ч. 1 дитина 2022 р.н.). Врятовано трьох людей", - йдеться в повідомленні.

Згодом генпрокурор Андрій Костін заявив, що кількість постраждалих збільшилася до 60 осіб. 

"Серед загиблих троє неповнолітніх дівчат — 17 років і дві сестри 14 років. Рятувальні роботи тривають. Не виключено, що під уламками ще є люди.

Обстріл двома ракетами Іскандер здійснили ввечері, коли люди щойно дістались дому після роботи. Злочинний режим РФ продовжує тактику терору проти мирних українців", - зазначив генпрокурор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Краматорська загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина. ФОТОрепортаж

Удар по Краматорську: з-під завалів дістали тіла восьми загиблих, серед них три дитини (оновлено) 01
Удар по Краматорську: з-під завалів дістали тіла восьми загиблих, серед них три дитини (оновлено) 02
Удар по Краматорську: з-під завалів дістали тіла восьми загиблих, серед них три дитини (оновлено) 03
Удар по Краматорську: з-під завалів дістали тіла восьми загиблих, серед них три дитини (оновлено) 04
Удар по Краматорську: з-під завалів дістали тіла восьми загиблих, серед них три дитини (оновлено) 05

Автор: 

Краматорськ (672) ракети (4045) Донецька область (8724) ДСНС (5136)


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Топ коментарі
+34
якби людство було хоч трохи цивілізованим та не схибленим на грошах, ці нелюди мали б стати токсичними навть для канібалів... мідас - той у золото все перетворював, а ці - в пустелю... ракова пухлина з метастазами по всій планеті...
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28.06.2023 07:48
+15
Знали б там що так обернеться, то не заважали б ЗСУ знищити заколот в зародку.
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28.06.2023 07:46
+15
По інформації адміністратора піцерії цього вечора у них було дитяче свято та більше 100 осіб. Русня нереальні підари просто. Це ж хтось навів чи я не знаю. (c)
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28.06.2023 08:06
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Знали б там що так обернеться, то не заважали б ЗСУ знищити заколот в зародку.
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28.06.2023 07:46 Відповісти
Так і є. Без підтримки, та ще й з активним опором місцевого населення кремлівський проект "лугандяо і донбасяо" зі створення квазіреспублік проіснував би не довше тижня. В Дніпрі, Харкові і Одесі теж пробували зробити "народні республіки" - не вийшло.
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28.06.2023 08:08 Відповісти
В Запоріжжі кремлівських емісарів вигнали з міста під сраку коліном і розгромили їхню автоколону.
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28.06.2023 08:39 Відповісти
Напівзнищили , там дуже багато сепаратюг , а ***** вбивця балецкій і досі депутат , …………
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28.06.2023 08:56 Відповісти
Як би не заважали то знищили б усіх заколотників, а інші поховались би по шпаринах.
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28.06.2023 09:02 Відповісти
якби людство було хоч трохи цивілізованим та не схибленим на грошах, ці нелюди мали б стати токсичними навть для канібалів... мідас - той у золото все перетворював, а ці - в пустелю... ракова пухлина з метастазами по всій планеті...
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28.06.2023 07:48 Відповісти
Питання. Як відреагувала Україна ,коли сірійських дітей травили хімічною зброєю?

https://www.radiosvoboda.org/a/28410611.html
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28.06.2023 08:48 Відповісти
не кидайте все в одну кучу - в Сирії - громадянська війна - там їхній диктатор, якого підтримує рашка вбиває власне населення..., а в нас до 22 року намагались теж розповідати, що в нас громадянська війна, щоб світ не переймався..., є такі загальні принципи - не втручатися в внутрішні розбірки в країні..., а ми, навпаки, намагалися всім довести, що в нас зовнішня агресія, а не громадянська війна, зараз це вже очевидно...
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28.06.2023 09:03 Відповісти
Мирне населення там бомбили кацапи.
Чим це відрізняється від Маріуполя?
Я хочу сказать те, що Україна особливо тоді не збирала ООН чи ще щось. Ми жили своїм життям.

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28.06.2023 09:06 Відповісти
це сильно відрізняється - світ збудовано таким чином, що всі намагаються триматися хоч якихось міжнародних норм та правил, кацапи бомбили сирійські міста, так..., тому що асад вибрав собі саме таких союзників - безпринципних та жорстоких , яким було все одно кого вбивати, але це громадянська війна, тсвіт її засуджував, але щоб зупинити треба було втручатись у внутрішні справи суверенної держави..., це так не працює...
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28.06.2023 09:13 Відповісти
Так, сірійську Ракку кацапи зрівняли з землею...
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28.06.2023 09:59 Відповісти
я можу відповісти лише за себе - як на поведінку нелюда-гопника, який розуміє свою повну безкарність...
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28.06.2023 09:07 Відповісти
Чому так людей багато було,щось святкували?А якась **** подзвонила. А у срусні одна мета - знищити якомога більше України.
Промисловості,природи,житла і людей.
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28.06.2023 07:51 Відповісти
У цього типу ракет немає такої точності. Там +_ км. Головка наведенняреагує на радіоконтрастні цілі. Так, що версія про навідника безглузда...
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28.06.2023 07:57 Відповісти
Це Іскандер, а не Х-22.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)
Круговое вероятное отклонение: 30-70 м без системы самонаведения и 5-7 м с системой самонаведения[36]
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28.06.2023 09:59 Відповісти
По інформації адміністратора піцерії цього вечора у них було дитяче свято та більше 100 осіб. Русня нереальні підари просто. Це ж хтось навів чи я не знаю. (c)
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28.06.2023 08:06 Відповісти
Ублюдки ще й підписують маркером свої ракети "за дєтєй". Бо ж "осємь лєт дамбілі бамбас".
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28.06.2023 08:10 Відповісти
Буквально под носом у врага устроили массовое гулипэ с участием детей.Это нормально или я что-то не так понимаю? У нас война или как?
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28.06.2023 08:35 Відповісти
Колись наші нащадки будуть говорити про втрачені можливості...
нажаль, загиблих не вернеш.
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28.06.2023 07:53 Відповісти
Евакуюйте дітей, хоча б з Донбасу...
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28.06.2023 07:58 Відповісти
Не видно кінця - краю -- Украіна спливає кров*ю .
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28.06.2023 08:00 Відповісти
Кремлівський серійний вбивця намагається знищити нашу націю, нашу
культуру і нашу памʼять , але тварюка не розуміє , що нас знищити
неможливо , бо ми відстоюємо своє і ніяка сила нас не зламає 😠
Можливо це виглядає пафосно, але це так , так як іншої краіни у нас немає !!
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28.06.2023 08:00 Відповісти
За кілька десятків хвилин до прильоту в інстаграмі було фото, як там їдять канадські інструктори, які напередодні приїхали в Краматорськ.
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28.06.2023 08:32 Відповісти
Які, млять, "канадські інструктори"? Шо ти несеш гнида?
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28.06.2023 08:54 Відповісти
не звертай уваги на цих ботів: їм скрізь ввижаються негри з НАТО й канадські інструктори
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28.06.2023 09:04 Відповісти
Це безпека! Бо спочатку волонтери виставляють фото прибуття канадських інструкторів, а потім фото з кафе...І через 20 хвилин прилітає...
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28.06.2023 09:15 Відповісти
Ти, тупа курка, справді думаєш що за 20 хвилин можна відслідкувати інстаграм підвісити ракету, ввести координати злетіти літаку і нанести удар? Ви тупорилі імбіцили жерете кацапське лайно навіть не задумуючись...
.
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28.06.2023 09:22 Відповісти
На жаль можна! Правила безпеки написано кров'ю...
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28.06.2023 09:24 Відповісти
Але у всіх соц мережах рашисти кричать про це! Якщо це дійсно так, то невже про не змогла спрацювати?
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28.06.2023 09:07 Відповісти
Ті інструктори могли б жерти окремо в іншому місці і не підставляти мирних жителів.
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28.06.2023 10:22 Відповісти
Ідіот, я це пишу, щоб люди мали мозок до того, що виставляти в інстаграм!
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28.06.2023 09:08 Відповісти
Наталья, ваші коментарі безглузді хоча б з тої причини шо як шо то були дійсно "канадські інструктори" то ніяких фото в інстаграм вони викладати не будуть від слова "взагалі"...
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28.06.2023 16:40 Відповісти
Ось так рашиські чорти творять геноцид на наші землі ,особливо ця мерзота добре воює з мирним населенням з дітьми, жінками так роблять трусливі терористи ,тому побажаю "братскому народу" стільки біди і горя як ви принесли нам ,здохни путін і вся злочинна рашиська кліка .
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28.06.2023 08:39 Відповісти
Краматорськ й інші східні регіони - умовно наші землі, формально. А по факту, вони десятиріччями мріяли про русскій мір і отримали його.
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28.06.2023 09:03 Відповісти
брехня, я родом з Донбасу - ніколи не мріяла, та мільйони моїх співгромадян теж...
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28.06.2023 09:05 Відповісти
не пиши куйні, в мене родичі там жили поколіннями, зараз вже ті, хто залишився, виїхали. Нікому і в голову не приходило, що вони не Україна.
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28.06.2023 09:52 Відповісти
Та да....

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/04/140416_ru_s_kramatorsk_army

https://politics.segodnya.ua/regions/donetsk/pod-kramatorskom-zablokirovano-bolshe-10-bmd-513540.html

https://www.youtube.com/watch?v=RdP3xcO_NpY
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28.06.2023 16:46 Відповісти
до чого тут мільони людей, що жили собі мирно на Донбасі і кілька сотень бойовиків, що зайшли з рф і їхні найманці з місцевих магріналів? Біженці з Луганська саме так і описували мені ситуацію: місцеві люмпени і бидло, науськане і підготовлене руснею, захопили владу. Держава не змогла допомогти і нормальним людям там просто нічого не залишилось, окрім тікати.
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30.06.2023 15:31 Відповісти
жителі східних областей реальні довбограї: спочатку влаштували й підтримали сепаратизм, потім протистояли розгортанню українських сил, а під час війни в 40 км від лінії фронту влаштовують масові гуляння. ну не дебіли?
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28.06.2023 09:02 Відповісти
склероз звичайний - якщо не ******** тиждень вони вже починають вважати що все норм і навіть знову переходять на російську і навіть повторюють тези *****
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28.06.2023 09:30 Відповісти
Вони не "дибіли"....
Бо коли мешканці міста відчувають себе частиною "русського мира" то їм і в голову не може прийти думка шо "свои" їх можуть обстрілювать!
А ось ракеті россійській якось покуй на їх думки...
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28.06.2023 16:51 Відповісти
Бензоколонка является террористической организацией которая проводит геноцид украинского народа. А Запад из за меркантильных интересов закрывает на это глаза.
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28.06.2023 09:37 Відповісти
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28.06.2023 09:42 Відповісти
тот кто говорит "это вам за 8 лет Донбасса", это не кацапы, а их выродки, которые живут в Украине и есть гражданами Украины, как не печально.
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28.06.2023 09:43 Відповісти
Покажіть загиблих китайцям і африканцям.
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28.06.2023 10:26 Відповісти
А кацапська мерзота бреше про "знищених найманців"...
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28.06.2023 10:27 Відповісти
Бла бла бла..... Пока свино-сабаки на своей шкуре не прочувствуют.....
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28.06.2023 10:49 Відповісти
никогда еще в истории, толерантностью войны не выигрывались....а, американцы пусть вспомнят бомбежки Германии во второй мировой войне не говоря уже о Японии...а, нам не эскалируйте, не эскалируйте....
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28.06.2023 11:18 Відповісти
 
 