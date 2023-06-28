Російські загарбники за добу обстріляли 16 міст та сіл Запорізької області, є загиблий та поранені, - ОВА. ФОТО
Російські загарбники минулої доби здійснили 77 атак по 16 містах і селах Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
Авіацією ворог вдарив по Оріхову та Малій Токмачці, з РСЗВ здійснив 5 обстрілів Левадного, Білогір'я, Лугівського, 70 артобстрілів прийшлося по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Преображенці, Малинівці, Юрківці та іншим прифронтовим селам.
"На жаль, від ворожих снарядів загинув один цивільний, поранення отримали 9 осіб. У П'ятихатках травмовано 75-річного чоловіка, а в Преображенці постраждали чоловіки 42 та 49 років", - зазначив Малашко.
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@RomanDmitrich
Українцям слід морально готуватись до підписання Миру з Росією з «справедливим» розподілом територій. На днях в Данії відбулась закрита зустріч щодо «Миру в Україні».
Як повідомили у Білому Домі, від США поїхав Джейк Салліван, який вирішує питання «досягнення справедливого миру в Україні». Чітко зазначили «команда Білого дому "тісно співпрацюють із українцями - чи-то йдеться про питання військової допомоги, чи-то про ідею справедливого миру й принципи, що лежать в його основі". Тобто чітко розділено два питання «військова допомога» чи «мир».
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Не можемо забрати - значить треба віддавати. щоб був мир.
Так усе працює.
Прийде до влади трампіст - і все, привіт мир з рашкою на її умовах.
А реальність трохи інша.
Мінськ поганий був. Зробимо краще.