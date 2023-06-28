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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Російські загарбники за добу обстріляли 16 міст та сіл Запорізької області, є загиблий та поранені, - ОВА. ФОТО

Російські загарбники минулої доби здійснили 77 атак по 16 містах і селах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Авіацією ворог вдарив по Оріхову та Малій Токмачці, з РСЗВ здійснив 5 обстрілів Левадного, Білогір'я, Лугівського, 70 артобстрілів прийшлося по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Преображенці, Малинівці, Юрківці та іншим прифронтовим селам.

"На жаль, від ворожих снарядів загинув один цивільний, поранення отримали 9 осіб. У П'ятихатках травмовано 75-річного чоловіка, а в Преображенці постраждали чоловіки 42 та 49 років", - зазначив Малашко.

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Російські загарбники за добу обстріляли 16 міст та сіл Запорізької області, є загиблий та поранені, - ОВА 01
Російські загарбники за добу обстріляли 16 міст та сіл Запорізької області, є загиблий та поранені, - ОВА 02
Російські загарбники за добу обстріляли 16 міст та сіл Запорізької області, є загиблий та поранені, - ОВА 03

Автор: 

обстріл (28948) Запорізька область (3692) Малашко Юрій (62)


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Roman Davydenko
@RomanDmitrich
Українцям слід морально готуватись до підписання Миру з Росією з «справедливим» розподілом територій. На днях в Данії відбулась закрита зустріч щодо «Миру в Україні».

Як повідомили у Білому Домі, від США поїхав Джейк Салліван, який вирішує питання «досягнення справедливого миру в Україні». Чітко зазначили «команда Білого дому "тісно співпрацюють із українцями - чи-то йдеться про питання військової допомоги, чи-то про ідею справедливого миру й принципи, що лежать в його основі". Тобто чітко розділено два питання «військова допомога» чи «мир».
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28.06.2023 09:00 Відповісти
Це в кордонах 1991 року,бо навіть Китай це говорить. Україна повинна знати,що війна іде, а не безпечно сидіти на форумах, кафе і ресторанах. Одні помирають,а інші викладають їх смерті в неті і смакують коментами. Донати це для багатьох, бо відписка, чого я і моя хата скраю, усе частіше звучить від українців. Ніхто не збирається Україну відносно припинення війни гвалтувати. Досить пропаганди.
.
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28.06.2023 09:05 Відповісти
З чого раптом кацапам йти з наших територій, якщо вони міцно там засіли ?
Не можемо забрати - значить треба віддавати. щоб був мир.
Так усе працює.
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28.06.2023 09:18 Відповісти
Якщо єрмаки чи інші спробують підписати "мир" на умовах Засрахи, то впевнений, нарід їх просто винесе і втекти не дасть. Дуже вилику ціну заплатили люди, а не єрмаки, вбитими, пораненими, знедоленими, бо замвість того, щоб готувактися до війни, виробляти ракети, САУ, снаряди, бомбосховища, вони знімали відоси і витрачали гпроші на якісь свої дурниці.
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28.06.2023 09:09 Відповісти
Можуть навіть ті ж штати натиснути. Ми ж абсолютно у всьому залежні.
Прийде до влади трампіст - і все, привіт мир з рашкою на її умовах.
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28.06.2023 09:20 Відповісти
В спам кобыла.
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28.06.2023 11:17 Відповісти
Справедливий мир, це відновити територію як було + репарації.
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28.06.2023 09:09 Відповісти
Да,да..це вкраїнчикам по марафону втірають.
А реальність трохи інша.
Мінськ поганий був. Зробимо краще.
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28.06.2023 09:19 Відповісти
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28.06.2023 10:47 Відповісти
 
 