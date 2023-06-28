Російські загарбники за добу обстріляли 16 міст та сіл Запорізької області, є загиблий та поранені, - ОВА. ФОТО

Російські загарбники минулої доби здійснили 77 атак по 16 містах і селах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Авіацією ворог вдарив по Оріхову та Малій Токмачці, з РСЗВ здійснив 5 обстрілів Левадного, Білогір'я, Лугівського, 70 артобстрілів прийшлося по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Преображенці, Малинівці, Юрківці та іншим прифронтовим селам.

"На жаль, від ворожих снарядів загинув один цивільний, поранення отримали 9 осіб. У П'ятихатках травмовано 75-річного чоловіка, а в Преображенці постраждали чоловіки 42 та 49 років", - зазначив Малашко.

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