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Доба на Донеччині: удар по Краматорську, обстріли Вугледару, Костянтинівки, Лиманської громади, є загиблі та поранені, - ОВА. ФОТО

Внаслідок ракетного удару по Краматорську загинуло 8 людей. Всього за добу росіяни вбили 9 жителів Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ракетного удару по Краматорську загинуло 8 людей, серед яких 3 дітей, поранено 44 людини, серед яких 1 дитина". - йдеться в повідомленні.

Протягом доби  росіяни 13 разів обстріляли з артилерії Вугледар. Під ворожим вогнем опинилися Красногорівка і Костянтинівка. В Авдіївці - поодинокі обстріли.

Одна людина загинула у Міньківці Соледарської громади. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 приватних будинків, 1 багатоповерхівка і складське приміщення.

Окупанти не припиняють обстрілів Лиманської громади. У Тернах 5 будинків зруйновано і 5 пошкоджено, у Ямполівці 1 будинок зруйновано і 2 пошкоджено, в Іванівці 2 зруйновано і 3 пошкоджено, в Колодязях 1 зруйновано і 4 пошкоджено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по Краматорську: з-під завалів дістали тіла восьми загиблих, серед них три дитини (оновлено). ФОТОрепортаж

Доба на Донеччині: удар по Краматорську, обстріли Вугледару, Костянтинівки, Лиманської громади, є загиблі та поранені, - ОВА 01
Доба на Донеччині: удар по Краматорську, обстріли Вугледару, Костянтинівки, Лиманської громади, є загиблі та поранені, - ОВА 02
Доба на Донеччині: удар по Краматорську, обстріли Вугледару, Костянтинівки, Лиманської громади, є загиблі та поранені, - ОВА 03

Автор: 

Краматорськ (672) Донецька область (8716) Кириленко Павло (907)


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