Серед поранених внаслідок ракетного удару по Краматорську - українська письменниця Амеліна і троє громадян Колумбії. ФОТО

Українська письменниця Вікторія Амеліна отримала травми внаслідок ракетного удару. Також поранення зазнали троє громадян Колумбії - письменник, політик та журналістка.

Про це йдеться у спільній заяві колумбійських громадян - письменника Гектора Абада та політика Серхіо Харамільо. Крім них, на зустрічі була присутня журналістка Каталіна Гомес, повідомляє Цензор.НЕТ.

Колумбійський письменник Гектор Абад після удару російської ракети по Краматорську

Політик Серхіо Харамільо також зазнав поранення

Колумбійці розповіли, що вечеряли в піцерії з письменницею Вікторією Амеліною.

"Це звичайне місце зустрічі міжнародних кореспондентів і громади Краматорська. Ми збирали матеріал у цьому та інших містах Донбасу для нашого руху "Тримайся, Україно!". Ми хотіли висловити солідарність Латинської Америки з українським народом проти варварського та незаконного російського вторгнення", - йдеться у повідомленні.

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Вікторія Амеліна - українська письменниця та громадська діячка, лауреатка літературної премії мені Джозефа Конрада-Коженьовського. У 2016 році одразу дві книжки Вікторії Амеліної стали призерами конкурсу, оголошеного Міжнародним фестивалем Запорізька книжкова толока - 2016: роман "Синдром листопаду, або Homo Compatiens" і дитяча книга "Хтось, або Водяне Серце".

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Письменниця Вікторія Амеліна зазнала поранення внаслідок ракетного удару росіян по Краматорську. Вона у важкому стані.

Амеліна також є засновницею Нью-Йоркського літературного фестивалю на Донеччині.

Ввечері 27 червня Російські окупанти завдали двох ракетних ударів з ОТРК Іскандер по Краматорську Донецької області. Влучили в кафе в центрі міста, в районі якого перебувало багато людей. На ранок 28 червня відомо про дев’ятьох загиблих, серед яких троє дітей, та 60 поранених.