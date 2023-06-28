Серед поранених внаслідок ракетного удару по Краматорську - українська письменниця Амеліна і троє громадян Колумбії. ФОТО
Українська письменниця Вікторія Амеліна отримала травми внаслідок ракетного удару. Також поранення зазнали троє громадян Колумбії - письменник, політик та журналістка.
Про це йдеться у спільній заяві колумбійських громадян - письменника Гектора Абада та політика Серхіо Харамільо. Крім них, на зустрічі була присутня журналістка Каталіна Гомес, повідомляє Цензор.НЕТ.
Колумбійський письменник Гектор Абад після удару російської ракети по Краматорську
Політик Серхіо Харамільо також зазнав поранення
Колумбійці розповіли, що вечеряли в піцерії з письменницею Вікторією Амеліною.
"Це звичайне місце зустрічі міжнародних кореспондентів і громади Краматорська. Ми збирали матеріал у цьому та інших містах Донбасу для нашого руху "Тримайся, Україно!". Ми хотіли висловити солідарність Латинської Америки з українським народом проти варварського та незаконного російського вторгнення", - йдеться у повідомленні.
Вікторія Амеліна - українська письменниця та громадська діячка, лауреатка літературної премії мені Джозефа Конрада-Коженьовського. У 2016 році одразу дві книжки Вікторії Амеліної стали призерами конкурсу, оголошеного Міжнародним фестивалем Запорізька книжкова толока - 2016: роман "Синдром листопаду, або Homo Compatiens" і дитяча книга "Хтось, або Водяне Серце".
Письменниця Вікторія Амеліна зазнала поранення внаслідок ракетного удару росіян по Краматорську. Вона у важкому стані.
Амеліна також є засновницею Нью-Йоркського літературного фестивалю на Донеччині.
Ввечері 27 червня Російські окупанти завдали двох ракетних ударів з ОТРК Іскандер по Краматорську Донецької області. Влучили в кафе в центрі міста, в районі якого перебувало багато людей. На ранок 28 червня відомо про дев’ятьох загиблих, серед яких троє дітей, та 60 поранених.
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Може це ти *******,навів ракети? Треба тебе в Київ, на Аскольдовий перевулок, в СІЗО СБУ.
Щоб тобі вафлісту дирявому, мізки вставили.
Я б тебе побачив,спочатку обіцяв, а тоді повний рот пісюнів надавав.
Який же ти "душевний пітарас"Молися,щоб наші дороги не пересікалися, а то рідні твої будуть вить,що тебе ********* "порвали".
Так що пєдік молися, ****** кацапська
https://pen.org.ua/nache-u-movu-vluchyv-snaryad-dobirka-virshiv-viktorii-amelinoi-pro-vijnu
Сова на глобус.
Геотег с гуглкарты? Или на всех картах это кафе не было указано. Или как Дудаева хотели изничтожить колумбийского политика?
Иногда банан - это просто банан.
"Если слово о закрытии дела дал президент, то это справедливо", - https://t.me/astrapress/31221 цитирует Андрея Бабаева, отца 24-летнего лётчика вертолёта Кирилла Бабаева, издание ASTRA.
При этом Бабаев-старший рассказал, что опознать тело сына ему не дали, сказав, что "там нечего опознавать".
А кацапи взагалі - люди чи речі . ?
https://www.rbc.ua/rus/news/krok-frontu-k-mista-poblizu-bahmutu-zhivut-1679907701.html Згідно з даними Deepstate, від Краматорську до лінії фронту зараз близько 20 кілометрів.