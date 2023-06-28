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Серед поранених внаслідок ракетного удару по Краматорську - українська письменниця Амеліна і троє громадян Колумбії. ФОТО

Українська письменниця Вікторія Амеліна отримала травми внаслідок ракетного удару. Також поранення зазнали троє громадян Колумбії - письменник, політик та журналістка.

Про це йдеться у спільній заяві колумбійських громадян - письменника Гектора Абада та політика Серхіо Харамільо. Крім них, на зустрічі була присутня журналістка Каталіна Гомес, повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед поранених внаслідок ракетного удару по Краматорську - українська письменниця Амеліна і троє громадян Колумбії 01

Колумбійський письменник Гектор Абад після удару російської ракети по Краматорську

Серед поранених внаслідок ракетного удару по Краматорську - українська письменниця Амеліна і троє громадян Колумбії 02

Політик Серхіо Харамільо також зазнав поранення

Колумбійці розповіли, що вечеряли в піцерії з письменницею Вікторією Амеліною.

"Це звичайне місце зустрічі міжнародних кореспондентів і громади Краматорська. Ми збирали матеріал у цьому та інших містах Донбасу для нашого руху "Тримайся, Україно!". Ми хотіли висловити солідарність Латинської Америки з українським народом проти варварського та незаконного російського вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Удар по Краматорську: Кількість загиблих зросла до 9 осіб, - прокуратура

Вікторія Амеліна - українська письменниця та громадська діячка, лауреатка літературної премії мені Джозефа Конрада-Коженьовського. У 2016 році одразу дві книжки Вікторії Амеліної стали призерами конкурсу, оголошеного Міжнародним фестивалем Запорізька книжкова толока - 2016: роман "Синдром листопаду, або Homo Compatiens" і дитяча книга "Хтось, або Водяне Серце".

Дивіться: Удар по Краматорську: з-під завалів дістали тіла восьми загиблих, серед них три дитини (оновлено). ФОТОрепортаж

Серед поранених внаслідок ракетного удару по Краматорську - українська письменниця Амеліна і троє громадян Колумбії 03

Письменниця Вікторія Амеліна зазнала поранення внаслідок ракетного удару росіян по Краматорську. Вона у важкому стані.

Амеліна також є засновницею Нью-Йоркського літературного фестивалю на Донеччині.

Ввечері 27 червня Російські окупанти завдали двох ракетних ударів з ОТРК Іскандер по Краматорську Донецької області. Влучили в кафе в центрі міста, в районі якого перебувало багато людей. На ранок 28 червня відомо про дев’ятьох загиблих, серед яких троє дітей, та 60 поранених.

Автор: 

Колумбія (38) Краматорськ (672) письменник (84)


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Топ коментарі
+26
100%, що то якась місцева мерзота навела. Можливо її вичислять і впіймають, а "гуманний" суд під заставу відпустить, або навіть умовний термін дасть.
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28.06.2023 10:32
+23
А твоя цікавість має якесь відношення до рашистського теракту?
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28.06.2023 10:37
+19
Кто ж виноват, что ты такой необразованный?))
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28.06.2023 10:39
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100%, що то якась місцева мерзота навела. Можливо її вичислять і впіймають, а "гуманний" суд під заставу відпустить, або навіть умовний термін дасть.
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28.06.2023 10:32 Відповісти
Колумбія... Хм, цікаво, цікаво... А що такого написала ця амеліна, хто читав?
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28.06.2023 10:34 Відповісти
А твоя цікавість має якесь відношення до рашистського теракту?
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28.06.2023 10:37 Відповісти
Ні, до колумбійського кокаїну
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28.06.2023 11:44 Відповісти
Їбла щон,чого либишся??? Люди зазнали поранень, а ти ржеш.
Може це ти *******,навів ракети? Треба тебе в Київ, на Аскольдовий перевулок, в СІЗО СБУ.
Щоб тобі вафлісту дирявому, мізки вставили.
Я б тебе побачив,спочатку обіцяв, а тоді повний рот пісюнів надавав.
Який же ти "душевний пітарас"Молися,щоб наші дороги не пересікалися, а то рідні твої будуть вить,що тебе ********* "порвали".
Так що пєдік молися, ****** кацапська
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28.06.2023 12:26 Відповісти
Кто ж виноват, что ты такой необразованный?))
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28.06.2023 10:39 Відповісти
Я пенсіонер, моя освіченість вже нікому не цікава. Навіть мені самому
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28.06.2023 11:50 Відповісти
В Гуглі забанили?
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28.06.2023 10:39 Відповісти
Дуже красива проза. Ось почитайте:

https://pen.org.ua/nache-u-movu-vluchyv-snaryad-dobirka-virshiv-viktorii-amelinoi-pro-vijnu
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28.06.2023 10:45 Відповісти
Ще раз прочитай остатній абзац, там є відповідь на твоє питання.
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28.06.2023 10:47 Відповісти
Дякую, прочитав. Але нічого з того не читав, каюсь. Проте, не думаю, що багато втратив.
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28.06.2023 11:46 Відповісти
Якщо не читав то нічого і не втратив, як і не надбав.
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28.06.2023 11:49 Відповісти
От і я про те ж.
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28.06.2023 11:51 Відповісти
***** руzня, скаженні звірі а не народ.
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28.06.2023 10:38 Відповісти
Так, тільки місцева мерзота скинула данні для влучання ракети. Кацапи будуть нас довбати кожного дня, чи можливо через день, а нам немає чим вдарити, щоб вони заткнулися. А якби ще не англійські ракети та не американські хаймерси? Я кожного дня про це пишу, а від "зеленої" команди бачу, як вони навчилися гарно переводити стрілки, що винні США і Англія, що не дають нам далекобійні ракети. Нарід не хоче зрозумвіти, що в нас було все і проекти і навіть готові мотори до цих ракет, купа спеціалістів, підприємств, гроші, але Вова всім на світі сказав, що потрібно подивимтися в очі терористу, звинувачивши 5-го Президента, що то йому вигідна війна і він на ній збагачується.
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28.06.2023 10:38 Відповісти
тільки місцева мерзота скинула данні для влучання ракети
Сова на глобус.
Геотег с гуглкарты? Или на всех картах это кафе не было указано. Или как Дудаева хотели изничтожить колумбийского политика?
Иногда банан - это просто банан.
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28.06.2023 11:13 Відповісти
Ну тепер тяжко буде вам на весь світ трубити що ви бєте по військовій інфраструктурі. Он соловйов відмазувався що в кафе був корпоратив військових, москалі схавають, але для притомних людей таке не пройде.
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28.06.2023 10:50 Відповісти
Хотіли як Хемігуєй, написати шедевр в готелі, який обстрілювали якісь гандони? Початок вдалий. Тепер всім постраждалим одужати і бігом за друкарські машинки, поки не забулося.
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28.06.2023 10:44 Відповісти
Отец пилота, погибшего во время вооружённого мятежа частной военной компании "Вагнер", поддержал решение Владимира Путина прекратить уголовное дело против главы ЧВК Евгения Пригожина​.

"Если слово о закрытии дела дал президент, то это справедливо", - https://t.me/astrapress/31221 цитирует Андрея Бабаева, отца 24-летнего лётчика вертолёта Кирилла Бабаева, издание ASTRA.

При этом Бабаев-старший рассказал, что опознать тело сына ему не дали, сказав, что "там нечего опознавать".

А кацапи взагалі - люди чи речі . ?
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28.06.2023 10:48 Відповісти
Ваше питання - риторичне. Кацапи - помилка еволюції.
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28.06.2023 10:51 Відповісти
Думаю за пілота крім лади ще щось дадуть.
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28.06.2023 10:53 Відповісти
Однозначно там нічого людського немає. Людиноподібні істоти, не класифіковані.
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28.06.2023 11:15 Відповісти
Треба швидко запросити презідента Колумбіі до України і показати йому Бучу. Настав час вибивати із под ніг кацапів латинську Америку .
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28.06.2023 10:49 Відповісти
Фото Амеліной мабуть 20-річной давнини. На зараз жінці 37 років.
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28.06.2023 10:51 Відповісти
Тепер Колумбія має запровадити ембарго на постачання кокаїну в рашку. Санкції!
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28.06.2023 11:04 Відповісти
Я взагалі не розумію, як можна дозволяти працювати піцеріям, кафе, ресторанам, якщо відстань до лінії фронту - 20 км. На Espreso пишуть, що вдарили не Іскандерами, а С-300, але відстань така, що і звичайною артилерією можна влучити.
https://www.rbc.ua/rus/news/krok-frontu-k-mista-poblizu-bahmutu-zhivut-1679907701.html Згідно з даними Deepstate, від Краматорську до лінії фронту зараз близько 20 кілометрів.
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28.06.2023 11:10 Відповісти
У мене до кордону 34км. (минулого року до орків теж було менше 20км) Так що - тут всі мають бути позбавлені того, що доступно іншим? Наш народ звикає до всього.
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29.06.2023 05:07 Відповісти
Інші не ризикують життям, сидячи у генделику. Якщо у народу ума нема, то хоч влада повинна попіклуватися.
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29.06.2023 10:50 Відповісти
У Краматорську мер зробив сухий закон, спиртне в крамниці не купиш, от і йдуть всі в бари та кабаки.
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03.07.2023 01:38 Відповісти
Тобто у себе вдома не можеш вживати, а у генделику - будь ласка? Якийсь дивний сухий закон.
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03.07.2023 17:39 Відповісти
Вдома можеш вживати, тілько де його возьмеш? Хоча, палену горілку можна купити пляшку за 200 гр. Все кришує і всім керує самі знаєте хто.
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03.07.2023 21:52 Відповісти
Шо бандерня, знову у вас кондиціонер шарахнув ? Петріот не допомагає зовсім.
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29.06.2023 00:54 Відповісти
Нічого. Сподіваюсь - дочекаюся поки "Грім" гримне. SKALP вже декому скальпи знімає. А як там нафтобаза в Воронежі? Чи там суперкондиціонер був?
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29.06.2023 05:12 Відповісти
 
 