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Вночі та вранці росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння Сумської області, - ОВА. ФОТОрепортаж

Протягом доби на території Сумської області зафіксовано 57 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Хотінська, Шалигинська громади.

Про це повідомили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

З мінометів ворог обстріляв Середино-Будську, Миропільську, Шалигинську, Зноб-Новгородську громади області. Артобстрілів зазнали Білопільська та Хотінська,  Великописарівська громади.

На територію  Есманської громади росіяни скинули 2 міни.

За даними поліції Сумської області внаслідок обстрілів пошкоджено чотири житлові будинки, три легкові автомобілі, господарчу споруду, літню кухню та гараж. Без постраждалих.

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Вночі та вранці росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння Сумської області, - ОВА 01
Вночі та вранці росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння Сумської області, - ОВА 02
Вночі та вранці росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння Сумської області, - ОВА 03
Вночі та вранці росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння Сумської області, - ОВА 04
Вночі та вранці росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння Сумської області, - ОВА 05

Автор: 

обстріл (28948) Сумська область (3803)


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