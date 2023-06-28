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Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві попрощалися із воїном 93-ї окремої механізованої бригади Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Юрій Саманюк пройшов Київщину, був на Харківщині, Бахмут, загинув при звільненні Запорізької області. Юрко у свій час був одним з провідних спортсменів нашої Федерації, МСУ, був членом збірної, він та такі, як він, хлопці піднімали фрі-файт, популяризували його, показуючи гідний приклад юним спортсменам. Всі спортсмени, тренери, судді, вся Федерація памʼятає тебе!" - зазначив Президент Всеукраїнської федерації фрі-файту Михайло Росохатий.

"Смертельний осколок наздогнав Юру під час боїв за звільнення Запоріжжя. Символічно для Юрчика, який з юності запам'ятався багатьом за козацьким чубом, зупинити свій життєвий шлях на Запоріжжі", - пригадує адвокат Віталій Коломієць.

Про загибель воїна стало відомо 25 червня. 6 березня 2023 року на Цензор.НЕТ вийшло велике інтерв'ю Юрія Саманюка про оборону Бахмуту: "Позивний Тринадцятий: "У нас на лінії стоїть якась російська бригада ВДВ. Нічим вони від "вагнерів" не відрізняються – такі ж самі бомжі"

Також дивіться: У Києві попрощалися з 21-річним воїном Остапом Оністратом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 01
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 02
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 03
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 04
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 05
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 06
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 07
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 08
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 09
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 10
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 11
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 12
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 13
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 14
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 15
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 16
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 17
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 18
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 19
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 20
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 21
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 22
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 23
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 24
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 25
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 26
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 27
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 28
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 29
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 30
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 31
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 32
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 33
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 34
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 35
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 36
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 37
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 38
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 39
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 40
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 41
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 42
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 43
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 44
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 45
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 46
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 47
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 48
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 49
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 50
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 51
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 52
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 53
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 54
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 55
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 56
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 57
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 58
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 59
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 60
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 61
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 62
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 63
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 64
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 65
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 66
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 67
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 68
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 69
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 70
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 71
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 72
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 73
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 74
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 75
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 76
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 77
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 78
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 79
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 80
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 81
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 82
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 83
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 84
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 85
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 86
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 87
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 88
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 89
Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві 90

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

поховання (204) Київ (19618) Богачук Олег (1457)


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Смерть параше.
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28.06.2023 11:42 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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28.06.2023 12:16 Відповісти
А ДЕ СПОРТСМЕНИ НА ПРОЩАННІ? МЕДАЛЬКИ ЗАРОБЛЯЮТЬ....ПО ЗАКОРДОНАМ...
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28.06.2023 13:57 Відповісти
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29.06.2023 11:09 Відповісти
 
 