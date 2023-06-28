Із воїном 93-ї ОМБр Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами, попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві попрощалися із воїном 93-ї окремої механізованої бригади Юрієм Саманюком, який загинув у бою з окупантами.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Юрій Саманюк пройшов Київщину, був на Харківщині, Бахмут, загинув при звільненні Запорізької області. Юрко у свій час був одним з провідних спортсменів нашої Федерації, МСУ, був членом збірної, він та такі, як він, хлопці піднімали фрі-файт, популяризували його, показуючи гідний приклад юним спортсменам. Всі спортсмени, тренери, судді, вся Федерація памʼятає тебе!" - зазначив Президент Всеукраїнської федерації фрі-файту Михайло Росохатий.

"Смертельний осколок наздогнав Юру під час боїв за звільнення Запоріжжя. Символічно для Юрчика, який з юності запам'ятався багатьом за козацьким чубом, зупинити свій життєвий шлях на Запоріжжі", - пригадує адвокат Віталій Коломієць.

Про загибель воїна стало відомо 25 червня. 6 березня 2023 року на Цензор.НЕТ вийшло велике інтерв'ю Юрія Саманюка про оборону Бахмуту: "Позивний Тринадцятий: "У нас на лінії стоїть якась російська бригада ВДВ. Нічим вони від "вагнерів" не відрізняються – такі ж самі бомжі"

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.