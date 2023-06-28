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Новини Фото Війна
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ЗМІ ідентифікували окупантів з 205-ї бригади РФ, які контролювали Каховську ГЕС. ФОТО

окупанти

Журналісти "Схем" та "Слідство.Інфо" ідентифікували військових РФ, які контролювали Каховську ГЕС під час її окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямн на Радіо Свобода.

Відповідно до повідомлень ГУР та Офісу Президента, позиції на Каховській ГЕС та поруч із нею облаштували бійці 205 окремої мотострілецької "казачої" бригади Сухопутних військ РФ. Цей факт підтверджували і російські "воєнкори": інтерв'ю з бійцями 205 ОМСБр, які вихваляються зброєю та "вдало облаштованими" вогневими позиціями поруч із ГЕС, можна знайти на російському відеохостингу RuTube.

Розслідувачам вдалося поіменно встановити низку російських військових цієї бригади, які безпосередньо контролювати Каховську ГЕС. У встановленні їхніх осіб стали в пригоді відео, які на греблі та у приміщеннях ГЕС знімали російські пропагандистські медіа – попри те, що бійці ховали обличчя у балаклавах.

Зокрема, вдалось ідентифікувати 35-річного Арсена Піцхелаурі з позивним "Грузин", який, судячи з фото в російській соцмережі "Вконтакте", брав активну участь в окупації Херсонщини.

ЗМІ ідентифікували окупантів з 205-ї бригади РФ, які контролювали Каховську ГЕС 01

На декількох світлинах Піцхелаурі у військовій формі перебуває безпосередньо на Каховській ГЕС. Як розповіли знайомі окупанта, він і досі залишається в Новій Каховці разом із іншими військовими 205-ї ОМСБр. Від них же стало відомо, що після руйнування греблі "Грузина" викликали в Росію на нагородження.

Також читайте: Причиною вибуху Каховської ГЕС, швидше за все, став підрив проходу під водою, - The New York Times

Журналістам також вдалось ідентифікувати нагородженого у грудні 2022 року орденом "За отвагу" сержанта інженерно-саперного батальйону 205 ОМСБр Руслана Магомедова.

ЗМІ ідентифікували окупантів з 205-ї бригади РФ, які контролювали Каховську ГЕС 02

Нагороджував його заступник командира 205-ї бригади з позивним "Полігон", теж ідентифікований журналістами. Це 36-річний майор Денис Міщенко. Нагородження відбулося полизу ГЕС у Парку Слави Нової Каховки.

ЗМІ ідентифікували окупантів з 205-ї бригади РФ, які контролювали Каховську ГЕС 03

Командиром 205-ї бригади є полковник Роман Тітов. До 205 ОМСБр Тітов командував підрозділами, які до лютого 2016 року на ротаційній основі брали участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях сходу України у районах населених пунктів Луганськ та Краснодон.

Також читайте: Перехоплення СБУ підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів. АУДIО

Журналісти отримали від джерела серед українських військових фрагмент перехопленої розмови військових 205-ї бригади у ніч знищення греблі (бесіда відбувається між 2.20 та 2.34 проти ночі 6 червня). Із контексту розмови випливає, що сталися дві важливі події. Перша: російські військові готувалися щось виконати "по команде". Друга: у розумінні російського військового, який, судячи з розмови, під час вибуху перебував на греблі або поруч із нею, сталося "ЧП" (тобто надзвичайна подія).

ЗМІ ідентифікували окупантів з 205-ї бригади РФ, які контролювали Каховську ГЕС 04

"02:20 – Как обстановка? Это раз, во-вторых, в готовности, в готовности, всё по команде, как принял меня?

02:20 – Тут все уже, все, пошло.

02:21 – Принял тебя, принял, выдвигайтесь туда на точку, на точку, забирайте все.

02:21 – Та мы не сможем уже ничего забрать.

02.30 – ЧП. Если что, тут все, точка отхода закончена, вода полная.

02.34 – Выдвигайтесь туда, где вас забирали и оставляли.

02.34 – Выйти не могут, все затоплено".

Команда "выдвигайтесь туда на точку, забирайте все" прозвучала, судячи з розмови, вже після руйнування греблі ГЕС. І "висунутися", схоже, змогли вже не всі, бо "вода полная".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини.

Автор: 

армія рф (17698) Каховська ГЕС (567)


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Топ коментарі
+20
Щоб вы всі, суки повиздихали, разом з вашими майбутніми поколіннями! Амнь!
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29.06.2023 00:16
+13
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!! Даже наши внуки (в том числе уже имеющиеся у меня) будут рассматривать ваше "добрососедство", ваши советы, вашу культуру и ваше братство исключительно в прицел высокотехнологичного оружия.
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29.06.2023 04:13
+11
Воєнний злочин московитів, з усіма фактами!!
Кари, московітам, страшної кари!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !
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29.06.2023 00:15
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Воєнний злочин московитів, з усіма фактами!!
Кари, московітам, страшної кари!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !
показати весь коментар
29.06.2023 00:15 Відповісти
Щоб вы всі, суки повиздихали, разом з вашими майбутніми поколіннями! Амнь!
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29.06.2023 00:16 Відповісти
мирні мусульмани магометі прийшли в Україну за гроші вбивати християн
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29.06.2023 11:53 Відповісти
Мразота кацапська виконує злочинний наказ кремлівського , серійного
вбивці і психічно хворого ублюдка , який підлягає фізичному знищенню🫷🏾😡
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29.06.2023 00:57 Відповісти
Краще, щоб не було у них поколiння. Хай здохнуть всi руцькi свиноти
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29.06.2023 01:03 Відповісти
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!! Даже наши внуки (в том числе уже имеющиеся у меня) будут рассматривать ваше "добрососедство", ваши советы, вашу культуру и ваше братство исключительно в прицел высокотехнологичного оружия.
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29.06.2023 04:13 Відповісти
Те, що ті кончені воєнні злочинці, за якими міжнародний трібунал плаче, то воно ясно. А що ж робило, де був наш головний розвідник, блогер і ванга по суміцництву Буданов? Він же ж казав, все що хочуть зробити рос.окупанти, ми все знаємо, ми одразу в курсі!
Так чому ж напаредодні не попередили людей на Херсонщині, в самому місті? Люди хоч би зібрали документи, якийсь одяг. Врешті решт спасли свої життя. Врятувалися б!

Аа, він мабуть був зайнятий. Давав інтерв,ю якомусь BBC, млять😠... взагалі все проспав або ще гірше, вирішили не повідомляти простому люду. (загальне попередження в жовтні 2022 то не те, деокупували Херсонщину тільки в листопаді 22-го, а підрив стався 6.06.23)

До речі, його фейса на марахфоні не було декілька днів поспіль після трагедії, мабуть, щоб люди випадково не згадали про нього і його "роботу"🤬.
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29.06.2023 06:14 Відповісти
а чо лицо его шматы замазали?
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29.06.2023 08:51 Відповісти
Самих пристрелить, а их семьи посадить на долги на 5 поколений вперед.
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29.06.2023 09:54 Відповісти
Манкуртов надо мочить.
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29.06.2023 10:34 Відповісти
 
 