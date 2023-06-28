ЗМІ ідентифікували окупантів з 205-ї бригади РФ, які контролювали Каховську ГЕС. ФОТО

Журналісти "Схем" та "Слідство.Інфо" ідентифікували військових РФ, які контролювали Каховську ГЕС під час її окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямн на Радіо Свобода.

Відповідно до повідомлень ГУР та Офісу Президента, позиції на Каховській ГЕС та поруч із нею облаштували бійці 205 окремої мотострілецької "казачої" бригади Сухопутних військ РФ. Цей факт підтверджували і російські "воєнкори": інтерв'ю з бійцями 205 ОМСБр, які вихваляються зброєю та "вдало облаштованими" вогневими позиціями поруч із ГЕС, можна знайти на російському відеохостингу RuTube.

Розслідувачам вдалося поіменно встановити низку російських військових цієї бригади, які безпосередньо контролювати Каховську ГЕС. У встановленні їхніх осіб стали в пригоді відео, які на греблі та у приміщеннях ГЕС знімали російські пропагандистські медіа – попри те, що бійці ховали обличчя у балаклавах.

Зокрема, вдалось ідентифікувати 35-річного Арсена Піцхелаурі з позивним "Грузин", який, судячи з фото в російській соцмережі "Вконтакте", брав активну участь в окупації Херсонщини.

На декількох світлинах Піцхелаурі у військовій формі перебуває безпосередньо на Каховській ГЕС. Як розповіли знайомі окупанта, він і досі залишається в Новій Каховці разом із іншими військовими 205-ї ОМСБр. Від них же стало відомо, що після руйнування греблі "Грузина" викликали в Росію на нагородження.

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Журналістам також вдалось ідентифікувати нагородженого у грудні 2022 року орденом "За отвагу" сержанта інженерно-саперного батальйону 205 ОМСБр Руслана Магомедова.

Нагороджував його заступник командира 205-ї бригади з позивним "Полігон", теж ідентифікований журналістами. Це 36-річний майор Денис Міщенко. Нагородження відбулося полизу ГЕС у Парку Слави Нової Каховки.

Командиром 205-ї бригади є полковник Роман Тітов. До 205 ОМСБр Тітов командував підрозділами, які до лютого 2016 року на ротаційній основі брали участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях сходу України у районах населених пунктів Луганськ та Краснодон.

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Журналісти отримали від джерела серед українських військових фрагмент перехопленої розмови військових 205-ї бригади у ніч знищення греблі (бесіда відбувається між 2.20 та 2.34 проти ночі 6 червня). Із контексту розмови випливає, що сталися дві важливі події. Перша: російські військові готувалися щось виконати "по команде". Друга: у розумінні російського військового, який, судячи з розмови, під час вибуху перебував на греблі або поруч із нею, сталося "ЧП" (тобто надзвичайна подія).

"02:20 – Как обстановка? Это раз, во-вторых, в готовности, в готовности, всё по команде, как принял меня?

02:20 – Тут все уже, все, пошло.

02:21 – Принял тебя, принял, выдвигайтесь туда на точку, на точку, забирайте все.

02:21 – Та мы не сможем уже ничего забрать.

02.30 – ЧП. Если что, тут все, точка отхода закончена, вода полная.

02.34 – Выдвигайтесь туда, где вас забирали и оставляли.

02.34 – Выйти не могут, все затоплено".

Команда "выдвигайтесь туда на точку, забирайте все" прозвучала, судячи з розмови, вже після руйнування греблі ГЕС. І "висунутися", схоже, змогли вже не всі, бо "вода полная".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини.