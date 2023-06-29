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Затримано російського агента, який готував удар по аеродромах на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано агента ФСБ, який займався підготовкою нових повітряних ударів РФ по авіаційній інфраструктурі на Кіровоградщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Відповідну завдання чоловік отримав від російського "куратора", яким виявився кадровий співробітник 5-ї служби ФСБ, що перебуває у тимчасово окупованому Криму.

"Для виконання розвідзавдання російський агент збирав максимум інформації про технічний стан українських аеродромів та можливу наявність там бойових літаків і складів з боєприпасами ЗСУ. Також зловмисник намагався виявити вогневі позиції системи протиповітряної оборони поблизу українських авіаційних об’єктів.

Крім того, російська спецслужба хотіла з’ясувати через свого агента загальну кількість можливих влучань по аеродромній інфраструктурі регіону", - йдеться в повідомленні.

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Слідством встановлено, що кошти фігурант отримував від ФСБ у криптовалюті. Загальна сума отриманих коштів становила до 10 тис. у гривневому еквіваленті.

У разі отримання закритих відомостей, окупанти планували використати їх для здійснення повторних повітряних атак на інфраструктуру Сил оборони. Втім, співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження і затримали ворожого поплічника "на гарячому" під час відеозйомки ним території однієї з військових частин ЗСУ", - зазначили в Службі безпеки.

У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для фіксації "потрібних" цілей та спілкування з ФСБ.

Затриманим є мешканець Кропивницького, якого спецслужба РФ завербувала на початку цього року.

"У поле зору ФСБ він потрапив через свої антиукраїнські дописи в одному з прокремлівських Телеграм-каналів. Подальшу комунікацію з агресором зрадник здійснював через месенджер. При цьому, перед кожним початком "листування" використовував спеціальний "ідентифікаційний" код", - зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111.

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Затримано російського агента, який готував удар по аеродромах на Кіровоградщині, - СБУ 01
Затримано російського агента, який готував удар по аеродромах на Кіровоградщині, - СБУ 02
Затримано російського агента, який готував удар по аеродромах на Кіровоградщині, - СБУ 03

Автор: 

СБУ (12918) Кіровоградська область (579)


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Топ коментарі
+18
Та ви шо? То може з Червінського пора знімати нікчемне звинувачення?
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29.06.2023 10:16
+13
10 000 гривен, ******, яке кончане. наркет наверно какойто. На дозу не хватало. Вообще наркоманам вері знаете нет. А у нас главній наркоман, так что за дозу ему разминировать Чонгар как два пальца об асфальт
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29.06.2023 10:20
+12
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29.06.2023 10:17
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Та ви шо? То може з Червінського пора знімати нікчемне звинувачення?
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29.06.2023 10:16 Відповісти
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29.06.2023 10:17 Відповісти
Цей мабуть з тих що клюнув на розіслані СМС міняємо інфу про ЗСУ на доляри.
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29.06.2023 10:19 Відповісти
Там біля аеродрому хто тільки не шастає. Я уже писала після одного прильоту, як велосипедів бачили, СБУ повідомили, але ворог атакував. Запізно. Наразі на упередження не працюють,усе на живця, а це втрати усього
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29.06.2023 10:22 Відповісти
Чого б нашій контррозвідці не організувати спецботоферми - організовані групи "двійників" - агентів під прикриттям, які під контролем СБУ зливатимуть ворогу дезу через месенджери ? За винагороду від ворога.
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29.06.2023 10:34 Відповісти
Таке є обов'язково.
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29.06.2023 10:55 Відповісти
10 000 гривен, ******, яке кончане. наркет наверно какойто. На дозу не хватало. Вообще наркоманам вері знаете нет. А у нас главній наркоман, так что за дозу ему разминировать Чонгар как два пальца об асфальт
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29.06.2023 10:20 Відповісти
Колоборанти які під час війни допомагають ворогу вбивати українців і руйнувати цивільну і військову інфраструктуру заслуговують на смертну кару,пора вже визначитись в нас війна чи далі будем гратись в гуманість ?
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29.06.2023 10:33 Відповісти
Це черговий фанат квартального лайна, ригоАналів, акакаяразніца, простоперестатьстрелять ….. Вчергове наслідки позаблоковості кучмарика-зеленського на практиці, … хоть паржом… хуже небудєт… зробимо їх ще раз! Разумков,Ющенко, табачник, литвини, льовочкини, лавринович із синами, можуть це підтвердити!!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
Пильнуймо Україну!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям
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29.06.2023 10:46 Відповісти
Досить їх кормити - пора вішати на гиляках
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29.06.2023 10:51 Відповісти
І всіх його виб...ядків.
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29.06.2023 10:56 Відповісти
а можно його обміняти на Червінського?
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29.06.2023 10:57 Відповісти
Повісить на центральній площі
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29.06.2023 11:06 Відповісти
Згоден.На центральній площі Кропивницького залишився постамент від пам'ятника кірову.На ньому спорудити шибеницю і нехай бовтається у всіх на виду... Колаборантів з агентами фбр в місті як вітром здує..
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29.06.2023 13:13 Відповісти
Курс біткоїна до гривні 1 до 1,2 млн. Це ж скільки йому перерахували, аби вийшло 10 тис. грн.
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29.06.2023 11:21 Відповісти
 
 