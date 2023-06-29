Затримано російського агента, який готував удар по аеродромах на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано агента ФСБ, який займався підготовкою нових повітряних ударів РФ по авіаційній інфраструктурі на Кіровоградщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Відповідну завдання чоловік отримав від російського "куратора", яким виявився кадровий співробітник 5-ї служби ФСБ, що перебуває у тимчасово окупованому Криму.

"Для виконання розвідзавдання російський агент збирав максимум інформації про технічний стан українських аеродромів та можливу наявність там бойових літаків і складів з боєприпасами ЗСУ. Також зловмисник намагався виявити вогневі позиції системи протиповітряної оборони поблизу українських авіаційних об’єктів.



Крім того, російська спецслужба хотіла з’ясувати через свого агента загальну кількість можливих влучань по аеродромній інфраструктурі регіону", - йдеться в повідомленні.

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Слідством встановлено, що кошти фігурант отримував від ФСБ у криптовалюті. Загальна сума отриманих коштів становила до 10 тис. у гривневому еквіваленті.

У разі отримання закритих відомостей, окупанти планували використати їх для здійснення повторних повітряних атак на інфраструктуру Сил оборони. Втім, співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження і затримали ворожого поплічника "на гарячому" під час відеозйомки ним території однієї з військових частин ЗСУ", - зазначили в Службі безпеки.

У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для фіксації "потрібних" цілей та спілкування з ФСБ.

Затриманим є мешканець Кропивницького, якого спецслужба РФ завербувала на початку цього року.

"У поле зору ФСБ він потрапив через свої антиукраїнські дописи в одному з прокремлівських Телеграм-каналів. Подальшу комунікацію з агресором зрадник здійснював через месенджер. При цьому, перед кожним початком "листування" використовував спеціальний "ідентифікаційний" код", - зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111.

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