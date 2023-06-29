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Невідомі облили фарбою бюсти радянських партизанів у парку "Вічної слави". ФОТОрепортаж

На постаментах написали слова "кат", "окупант" і "чекіст".

Про це пише видання Київ24, передає Цензор.НЕТ.

На опублікованих фото можна побачити, що червоною фарбою облили, зокрема, погруддя Сидора Ковпака (на постаменті напис – "окупант"), Павла Рибалки (напис на постаменті – "кат"), Олексія Федорова (напис на постаменті – "чекіст") та Івана Черняховського.

Наразі невідомо, хто вчинив цю акцію.

Зазначимо, що сьогодні у Росії відзначають День партизанів та підпільників.

Невідомі облили фарбою бюсти радянських партизанів у парку Вічної слави 01
Невідомі облили фарбою бюсти радянських партизанів у парку Вічної слави 02
Невідомі облили фарбою бюсти радянських партизанів у парку Вічної слави 03
Невідомі облили фарбою бюсти радянських партизанів у парку Вічної слави 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі одночасно демонтують чотири пам’ятники радянській армії

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Київ (19633) пам’ятник (931) вандалізм (432) радянська влада (10)


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Топ коментарі
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29.06.2023 11:27
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29.06.2023 11:28
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29.06.2023 11:24 Відповісти
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29.06.2023 11:25 Відповісти
Вот етот памятник нужно поставить вместо тех двух кацапских придурков. Чтобы все видели реальную историю
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29.06.2023 11:40 Відповісти
Русская бабина взяла языка!
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29.06.2023 12:11 Відповісти
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29.06.2023 12:52 Відповісти
Хто така Слава?
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29.06.2023 11:25 Відповісти
так це кров проступає крізь віки брехні
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29.06.2023 11:26 Відповісти
Підтримайте петицію «https://petition.president.gov.ua/petition/193896 Про установлення Дня партизанів і підпільників України ».
Репостніть на своїх каналах. Запросіть друзів.
Наші партизани того варті.
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29.06.2023 13:49 Відповісти
Правільно зробили, але ще треба написати що це в Київі
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29.06.2023 11:26 Відповісти
хє*асє.

а декомунізація хіба не в цій країні проходила?
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29.06.2023 11:26 Відповісти
ты со своими героями разберись шурочка! что то тебя сегодня много! мишка подоляк пригнал
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29.06.2023 11:33 Відповісти
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29.06.2023 11:27 Відповісти
Ці бюсти дійно вже давно мають бути на звалищі.
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29.06.2023 11:28 Відповісти
то у нас правова держава, чи гадюшник?
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29.06.2023 11:28 Відповісти
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29.06.2023 11:28 Відповісти
Якось одна кацапка написала у комі, що у Гулагах виховували, а не знущались над людьми. Всі були задоволені: і кати, і жертви. "САсібо партії рАдной за нашє счастливоє васпітаніє!"
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29.06.2023 11:33 Відповісти
Якщо сусід дасть в око, це - ***********, а чоловік - це любов
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29.06.2023 11:33 Відповісти
😰😠
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29.06.2023 12:31 Відповісти
Всех джугашвилевских жо..лизов - на свалку нах.
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29.06.2023 11:30 Відповісти
Всех джугашвилевских жо...

Важко зрозуміти логіку росіян, які стають навколішки перед погруддям Сталіна на Червоній площі в Москві і покладають живі гвоздики вбивці мільйонів людей. Нинішні сталіністи, це спадкоємці гебні і вертухаїв, діди яких біля виритого рову із нагану розстрілювали у затилок наших дідів, невинних громадян і військових генералів.

Комуністи постійно здійснювали терор проти власного народу. Мільйони загиблих українців у штучно створеному Голодоморі 33 року. Від «вірних ленінців» загинуло також багато євреїв.

Чекісти під командуванням Сєрова депортували цілі народи: татар, чеченців, жителів Заходу України, прибалтів та «кулаків» (селян, у яких у хліві була корова). Мерзотники з партійним квитком у кишені утилізували (у повному розумінні цього слова) скалічених війною інвалідів на острові Валаам. Важко навіть уявити, скільки людських життів вусатий кремлівський тиран знищив громадян СРСР, яким він керував майже чверть століття.
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29.06.2023 12:00 Відповісти
Місце цим радянським погруддям у музеї, а не на вулиці і в парках.
Бо ватні будуть питати чому Ковпака можна виставляти, а жукова і конєва не можна.
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29.06.2023 11:30 Відповісти
Ватомозких треба загнати під плінтус.А не пояснювати їм що і як
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29.06.2023 11:33 Відповісти
Їх десь 30 % від народу України, чим будеш їх під плінтус заганяти
Зараз такий час коли навіть вата проти кацапів
Треба все робити без показухи по закону про декомунізацію і дерусіфікацію, прибирати подібне по всій Україні у музеї, щоб нащадки знали що Україна була 300 років під окупацієй москви. Подібне не повинно повторюватися.
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29.06.2023 11:43 Відповісти
І вмовлянням,і копанням,і всіми законними методами.
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29.06.2023 12:59 Відповісти
А чим відрізняється ковпак від жукова. Тільки тим що на территорії України народився. Так на цій території багато зрадників і довбо**бів народилось.
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29.06.2023 11:35 Відповісти
Да и пох
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29.06.2023 11:31 Відповісти
Даже более того, почему ети памятники комунистическому режиму и идеологии до сих пор не снесли? Вся история которую писали московские комунисты оказалась фейком, а персонажи вымышленные
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29.06.2023 11:35 Відповісти
це провокація, це ж очевидно..., зайвий раз показати своєму бидлонаселенню які ми "нацики"...
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29.06.2023 11:33 Відповісти
смотри марафон любезная! это твой уровень развития!
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29.06.2023 11:36 Відповісти
Яка ще на хрін провокація? Це сміття має бути на звалищі! В країні закони виконуються чи папріколу живемо? Декомунізація була чи як?
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29.06.2023 11:37 Відповісти
може воно і сміття, але вирішуватись це має в правовий спосіб.
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29.06.2023 11:40 Відповісти
В правовий спосіб в цій країні тільки патріотів гноять по фальшивим звинувачуванням. Всіх інших печерне кривосуддя не бачить впритул. Тому можна або нічого не робити і чекати на мразійські танки мишєбратьєв, або хоч так, але діяти.
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29.06.2023 11:46 Відповісти
хвилиночку. а оте кривосуддя , - окупаційне, чи то саме наші люди з народу. причому найкращі : розумні , освідчені і всьо такоє?
можливо суспільству слід зосередитись на тому, щоб створити нарешті правову державу, а не оце лайно, в якому ми плаваємо зараз?
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29.06.2023 12:05 Відповісти
Вам шашечки чи їхать?
То шо нарід навибирав, це окрема стаття. Якщо знов "чекати", поки "скінчиться війна", поки "будуть перевибори", - результату може колись років через 700 буде. Діяти треба вже і зараз.
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29.06.2023 12:17 Відповісти
то ми європейська правова держава чи дике поле, в якому кожне мудило робе що йому заманеться і лад може навести лише зовнішня сила (Польща/московщина) ми це вже проходили останні 800 років, правда?
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29.06.2023 12:25 Відповісти
З 2019 - дике поле.
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29.06.2023 12:27 Відповісти
з чим нас і поздоровимо. більш розумні люди з'їпнули звідси ще в 1992 році, бо щось знали
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29.06.2023 12:29 Відповісти
не обов'язково, недоумків у нас достатня кількість
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29.06.2023 11:37 Відповісти
Та покуй.
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29.06.2023 11:38 Відповісти
Провокация чему? Показать что мы не братский нарот и что не нужно кацапоидам лезть в Украину и не нужно нас *спасать*? Хватиту уже плясать под дудку рашистов и делать все как им нравится. Рузультат действия наших властей за 30 лет уже увидели
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29.06.2023 11:38 Відповісти
що цікаво. у нас в народі ставлення до розстрілів в Биківні =0 , навіть трагедія 1933 року жодного сліду не лишила , а як якусь хірню робити , завжди готові.
П.С.
проблема України в тому, що в неї замість еліти - срака. Замість того, щоб 30 років переосмислювати, усвідомлювати , пояснювати і пропонувати, наша еліта тільки тирить по кишенях спочатку радянську спадщину, тепер вже й західну допомогу. Як результат - малолітні недоумки будуть робити дещо типу як в цій новині.
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29.06.2023 11:35 Відповісти
адміни, це де - в Києві?
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29.06.2023 11:35 Відповісти
ты же киевлянин! а не знаешь где это! или ты кроме троещины и вигуровщины был ещё где то
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29.06.2023 11:37 Відповісти
Треба писати в заголовку або де небудь в тексті
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29.06.2023 12:48 Відповісти
Ну шо, шановний Ан Мур? Палучі плюху ат каренной ісконно-пасконной кієфлянкі!
І як тобі не соромно - не знаєш, де це "на Украінє парк вєчново Слави Капеесес"!
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29.06.2023 12:13 Відповісти
доведеться в своєму кондуїті її зазначити, як неадекватну порохоботку! І такі бувають...
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29.06.2023 15:54 Відповісти
совітських "партизанів" не визнав світ, бо їх як таких і не було. Це все робота нквс. Тому все правильно написано, це загарбники і кати. Треба зносити, а не переносити.
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29.06.2023 11:41 Відповісти
Взагалі-то визнав.
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29.06.2023 12:05 Відповісти
Інколи , по відношенню до мирних жителів , партизани під керівництвом ватажків з нквд , були нічим не кращі за есесовців .
То тільки в совіцьких кінах вони герої , а насправді є маса доказів того що - тероризували населення вони не гірше за німців .
До речі - якого хріна ті пам'ятники це стоять і тому парку ??
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29.06.2023 11:42 Відповісти
організовувати цвинтар у центрі міста спадок комуняк тому пам'ятники передати музей останки перепоховати
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29.06.2023 11:42 Відповісти
Рыбалко - Родился 23 октября (4 ноября) 1894 года в семье заводского рабочего. Из многодетной семьи (7 детей). Украинец.

Олексі́й Фе́дорович Фе́доров (30 березня 1901 - 9 вересня 1989) - генерал-майор (09.04.1943), двічі Герой Радянського Союзу (18.05.1942, 04.01.1944). радянський партійний і державний діяч, у роки німецько-радянської війни командир Чернігівсько-волинського партизанського з'єднання, перший секретар Чернігівського та Волинського підпільних обкомів КПРС.

Черняхо́вський Іва́н Дани́лович (16 [29] червня 1906, с. Оксанина (нині - Уманський район, Черкаська область) - 18 лютого 1945, Пененжно, Польща, кол. Східна Пруссія) - радянський воєначальник, двічі Герой Радянського Союзу, у період німецько-радянської війни командувач 60-ю армією Воронезького фронту, згодом командувач військами 3-го Білоруського фронту, генерал армії (1944). Один з чотирьох радянських командувачів фронтами (також Михайло Кирпонос, Михайло Петров, Микола Ватутін), що загинули у роки війни на фронті.

Сидор (Исидор) Ковпак родился 25 мая (13 мая - по старому стилю) 1887 года в слободе Котельва Котелевской волости Ахтырского уезда Харьковской губернии Российской империи (ныне посёлок городского типа Полтавского района Полтавской области Украины) в семье государственных крестьян Артемия Дмитриевича и Фёклы Евфимьевны Ковпаков[2][3]. Украинец[! 1][4].

Такое кощунство могли сделать только кремлевские агенты по заказу того же кремля.
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29.06.2023 11:44 Відповісти
гнійні прищі совкового лайна лікувати тільки краном, бульдозером, кувалдою... краски замало буде.
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29.06.2023 11:45 Відповісти
Невідомі облили фарбою бюсти радянських партизанів у парку "Вічної слави" Джерело:
Опублікуйте, будь-ласка, список цих невідомих - ми поаплодуємо їм
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29.06.2023 11:46 Відповісти
Радоваться надо - покрасили бесплатно.
Да и красиво довольно!
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29.06.2023 11:49 Відповісти
Радянські партизани провокатори. Ними командував командуючий УШПР КГБшник єнерал Строкач.
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29.06.2023 11:50 Відповісти
Цікаво, а скільки моргів землі у тих, хто це зробив? https://www.youtube.com/watch?v=GXp_HaVAwag
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29.06.2023 11:51 Відповісти
Комуняки и прислуживатели московских комуняк,рабы московии,истуканы пусть ставят им в московии.
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29.06.2023 11:52 Відповісти
Червономорді
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29.06.2023 11:55 Відповісти
Ці памятники червоножопим вже давно мали б піти за рускім корабльом.
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29.06.2023 11:57 Відповісти
я не про всiх цих "пофарбовних" персон знаю деталi, але того що знаю достатньо для "єдiнодушного одобренiя" цiєї акцiї.
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29.06.2023 11:59 Відповісти
Ковпак воював проти УПА.
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29.06.2023 12:30 Відповісти
Читайте"Партизанский «беспредел»" Грабили народ,шоб жизнь с немцами мёдом не казалась.
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29.06.2023 12:04 Відповісти
снести к ****** бюсты этих оккупантов!или отправить в кацапию их говно!
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29.06.2023 12:09 Відповісти
лучше демонтировать и продать коцабам. на аукционе в Израиле.
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29.06.2023 12:35 Відповісти
Касательно партизан того, который слева:

В феврале https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1943 года партизаны Фёдорова вернулись на Черниговщину с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Брянщины и разместились в лесах на Каменском хуторе. В ответ на сбор продуктов по сёлам, оккупанты сожгли ряд населённых пунктов и арестовали членов семей партизан. Десятки женщин и детей ожидали казни. В отсутствие Фёдорова, который пребывал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москве , командир взвода Феодосий Ступак решил освободить заложников, в числе которых были двое его сыновей 12 и 13 лет, которые после расстрела матери также ожидали смерти. В ночь на https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 27 февраля партизаны разгромили гарнизон Корюковки, который состоял главным образом из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F венгерских солдат. Было освобождено 97 заложников, совершены диверсии на железнодорожной станции, подорваны мастерские, склад горючего.

Утром https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 1 марта карательный отряд окружил деревню и принялся истреблять мирное население. Под предлогом проверки документов людей сгоняли в клубы, школы и церкви, после чего партиями по 50-100 человек расстреливали, невзирая на пол и возраст. 2 марта забитые трупами дома начали поджигать, но убийства продолжались. Каратели прочёсывали деревню, хватали людей и живьём бросали в горящие избы. К концу дня https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 2 марта Корюковка почти полностью сгорела.

Уцелевшие корюковчане спрятались или бежали в лес. Часть из них, в основном пожилые люди, через несколько дней вернулись. Но https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 9 марта каратели снова появились. Старых выгнали из домов, завели в сарай, облили керосином и сожгли. Людей затолкали на заводе в печь для обжига кирпича и подожгли. Как показало расследование и экспертизы областной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в Корюковке, за два дня оккупанты и их помощники-полицаи зверски уничтожили по меньшей мере 6700 человек, причём 5612 тел остались неопознанными.

Судмедэксперты установили, что смерть была причинена «путём расстрела из автомата, расстрела из станкового пулемёта, физического насилия тупым оружием с раздроблением костей черепа и позвоночного столба в шейной области, сжиганием живых людей». Из 1300 зданий уцелело десять.

Согласно официальным данным, в начале 1943 года соединение первого секретаря Черниговского обкома КП(б)У, Героя Советского Союза А. Фёдорова насчитывало 12 отрядов общей численностью 5,5 тысяч бойцов, большинство из них базировалась неподалёку от Корюковки, в соседних сёлах.

Черниговские историки С. Павленко и С. Бутко считают, что партизаны могли спасти хотя бы часть жителей Корюковки от смерти, однако умышленно не сделали этого. По расчётам историков, количество гитлеровцев, командированных на «акцию возмездия», составляло примерно 300-500 человек. «Не было команды. Мы только наблюдали», - говорил после войны один из партизан
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29.06.2023 12:29 Відповісти
А я не верил рассказам что украинцы переписали всю кацапскую Википедию. Это же сколько ресурсов надо задействовать.
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29.06.2023 13:15 Відповісти
«Не было команды. Мы только наблюдали», - говорил после войны один из партизан . ОТ ВАМ І ВСЯ ПРАВДА про партізан!
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29.06.2023 12:54 Відповісти
Заважають, зніміть їх і відпрпвте в інше місце, ні треба обов*язково зробити з парку звалище.
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29.06.2023 13:06 Відповісти
Сидор Ковпак что-то слишком похож на Феликса Дзержинского.
Общая генетика ?
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29.06.2023 13:58 Відповісти
Десь біля Дубно на перехресті доріг стояв пам"ятник Кутузову, який поставили там, бо недалеко від того місця була військова частина. Місцеві ативісти той "монумент" демонтували . Тоді такий лемент місцеві недобитки - комуністи здійняли. Сам той Кутузов ніколи в цих краях не бував і звісно , що ніякоі причини там заходитись той пам"яник не мав, але в Москві про той випдокз "глумлениЯми над памятью" довго обсмоктували.
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29.06.2023 14:04 Відповісти
Так це ж "дєди ваівалі" - опєжезісти з бойкой та інші "папулярниє кампазітари" бістрякови з павалійками вже давно скаженіють за ідолами у "паркє слави" і "їхньої" Печерської Лаври.
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29.06.2023 14:23 Відповісти
А чого це лайно взагалі там досі стоїть?

Поставте краще там пам'ятник воїнам УПА. Ото були справжні партизани.
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29.06.2023 14:38 Відповісти
А що не так з написами?! Написані без помилок.
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29.06.2023 14:39 Відповісти
 
 