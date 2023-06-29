Невідомі облили фарбою бюсти радянських партизанів у парку "Вічної слави". ФОТОрепортаж

На постаментах написали слова "кат", "окупант" і "чекіст".

Про це пише видання Київ24, передає Цензор.НЕТ.

На опублікованих фото можна побачити, що червоною фарбою облили, зокрема, погруддя Сидора Ковпака (на постаменті напис – "окупант"), Павла Рибалки (напис на постаменті – "кат"), Олексія Федорова (напис на постаменті – "чекіст") та Івана Черняховського.

Наразі невідомо, хто вчинив цю акцію.

Зазначимо, що сьогодні у Росії відзначають День партизанів та підпільників.









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