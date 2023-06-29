У Запоріжжі затримали колишнього депутата-комуніста міськради. Він наводив російські ракети, - СБУ. ФОТОрепортаж
Контррозвідка Служби безпеки затримала в Запоріжжі агента ФСБ - колишнього депутата міськради від компартії, який наводив на Україну російські ракети.
Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Затриманий - палкий прихильник комунізму. В 2001 році він отримав 6 років ув’язнення за те, що планував державний переворот. Коли вийшов на волю, вступив до компартії. У 2015-му майже пів року був депутатом Запорізької міськради. Також брав активну участь у діяльності прокремлівських організацій "Союз радянських офіцерів" та "Безсмертний полк".
Наприкінці 2022 року чоловіка завербував кадровий співробітник ФСБ.
"Для виконання ворожих завдань російський агент сформував власну інформаторську мережу. До її складу ввійшли колишні "однопартійці" фігуранта, які проживають у Запоріжжі. Через них він "в темну" отримував інформацію про діючі промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Зрадник знімав українські об’єкти на фото та відео і надсилав росіянам. Після ворожих ударів - "звітував" до ФСБ про їхні наслідки.
Тепер його підозрюють в державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу). Чоловіка відправили під варту. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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А що, "них" ні хуана не розуміли, що і кому вони патякають? "Них" далі патякують?
От якби замість повідомлень про арешти , зрадники читали в пресі повідомлення на кшталт - навідника ракет заїла совість , він - повісився , застрелився , зарізався , а співробітники сбу які прийшли його арештовувати , на жаль - не стигли його врятувати , то гадаю процент зрадників у країні , різко б знизився .
Це як взагалі?
нічого не видавало штірліца - ні запах перегару, ні гармошка на плечі, ні парашут що за ним волочився...
Для них Зеля на 30 річчя відновлення Незалежності України, робив совкову ностальгію, біля Майдану, із «зайчиками» і «піонерками» 35 річними…
Чим він відрізняється від московських убивць??
Стандартна дешева схема для новачків оперскладу.
І не треба згадувати теперішню владу
Згадайте
Симоненка -комуністична партія
Януковича регіонала але погляди проросійські комуністичні
Ось із цими колишніми тварюками зсу бореться а народ страждає
Комуняки в
Україні втратили всю владу тому вони війною хотять повернути владу хоча б для своїх внуків
Хочеться почути - посадили на довгий строк. Або обміняли на наших полонених.
А так - пачками затримують, а суки не бояться. Результату не видно.
А тепер нв час воєнного стану потрібно ввести смертну кару
Завдяки їхнім діям могли чі загинули люди--око за око зуб за зуб
В сша є смертна кара -- а демократії більше чім у нас
і трохи менше корупції і крадівницьтва -- все вирішує
наотвратімость наказания