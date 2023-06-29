У Запоріжжі затримали колишнього депутата-комуніста міськради. Він наводив російські ракети, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Запоріжжі агента ФСБ - колишнього депутата міськради від компартії, який наводив на Україну російські ракети.

Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Затриманий - палкий прихильник комунізму. В 2001 році він отримав 6 років ув’язнення за те, що планував державний переворот. Коли вийшов на волю, вступив до компартії. У 2015-му майже пів року був депутатом Запорізької міськради. Також брав активну участь у діяльності прокремлівських організацій "Союз радянських офіцерів" та "Безсмертний полк".

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Наприкінці 2022 року чоловіка завербував кадровий співробітник ФСБ.

"Для виконання ворожих завдань російський агент сформував власну інформаторську мережу. До її складу ввійшли колишні "однопартійці" фігуранта, які проживають у Запоріжжі. Через них він "в темну" отримував інформацію про діючі промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

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Зрадник знімав українські об’єкти на фото та відео і надсилав росіянам. Після ворожих ударів - "звітував" до ФСБ про їхні наслідки.

Тепер його підозрюють в державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу). Чоловіка відправили під варту. Йому загрожує довічне ув’язнення.













