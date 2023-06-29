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У Запоріжжі затримали колишнього депутата-комуніста міськради. Він наводив російські ракети, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Запоріжжі агента ФСБ - колишнього депутата міськради від компартії, який наводив на Україну російські ракети.

Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Затриманий - палкий прихильник комунізму. В 2001 році він отримав 6 років ув’язнення за те, що планував державний переворот. Коли вийшов на волю, вступив до компартії. У 2015-му майже пів року був депутатом Запорізької міськради. Також брав активну участь у діяльності прокремлівських організацій "Союз радянських офіцерів" та "Безсмертний полк".

Також дивіться: Затримано російського агента, який готував удар по аеродромах на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Наприкінці 2022 року чоловіка завербував кадровий співробітник ФСБ.

"Для виконання ворожих завдань російський агент сформував власну інформаторську мережу. До її складу ввійшли колишні "однопартійці" фігуранта, які проживають у Запоріжжі. Через них він "в темну" отримував інформацію про діючі промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Колишній "регіонал" наводив російські "Гради". Його затримали в Сумах, - СБУ. ФОТО

Зрадник знімав українські об’єкти на фото та відео і надсилав росіянам. Після ворожих ударів - "звітував" до ФСБ про їхні наслідки.

Тепер його підозрюють в державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу). Чоловіка відправили під варту. Йому загрожує довічне ув’язнення.

У Запоріжжі затримали колишнього депутата-комуніста міськради. Він наводив російські ракети, - СБУ 01
У Запоріжжі затримали колишнього депутата-комуніста міськради. Він наводив російські ракети, - СБУ 02
У Запоріжжі затримали колишнього депутата-комуніста міськради. Він наводив російські ракети, - СБУ 03
У Запоріжжі затримали колишнього депутата-комуніста міськради. Він наводив російські ракети, - СБУ 04
У Запоріжжі затримали колишнього депутата-комуніста міськради. Він наводив російські ракети, - СБУ 05
У Запоріжжі затримали колишнього депутата-комуніста міськради. Він наводив російські ракети, - СБУ 06
У Запоріжжі затримали колишнього депутата-комуніста міськради. Він наводив російські ракети, - СБУ 07

Автор: 

Запоріжжя (2290) СБУ (12918) державна зрада (1713) коригування (66)


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Топ коментарі
+28
Сорочка і гумові шльопки - типове бидло!
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29.06.2023 11:58
+24
Шо ни камунка то і зрадник.
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29.06.2023 11:59
+24
Таких багато. І СБУ має їх список. В США під час Другої світової всіх японців (не розбираючи винний-невинний) зачинили у резерваціях. Щоб не шкодили. ЧОГО НАША влада та СБУ НЕ ПОПЕРЕДЖУЄ теракти ?? А тільки констатує факти терудару.
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29.06.2023 12:02
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Сорочка і гумові шльопки - типове бидло!
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29.06.2023 11:58 Відповісти
- Хорошо! - сказал Остап. - Ваша поза меня удовлетворяет.(c)
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29.06.2023 12:40 Відповісти
Я думав, що мені здалося, збільшив фото і таки так - гумові шльопанці! От, до чого довела людину ваша демократія!
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29.06.2023 12:49 Відповісти
у этой твари прадедушка последнее зерно забирал в 32-33 годах , в дижку с квашеной капустой штыком тыкал , а вдруг там кусок сала заховали , у мого прадеда кожух прямо з плеч забрали камсамольци бухие , всю муку , всю гречку , всю кукурудзу , як вони вижили один бог знае -- бабуся розповидала що виродки красножопи творили --- а зараз рашисти зерно крадуть та на експорт везуть , це теж саме що було 90р. назад . смотрел на канале ,,настоящее время ,, как живет раша-быдло в деревне ярославской обл. --это соседняя с московской . жах и киздец неудивляюсь что тащут унитазы эти твари , тв плазмы , микроволновки , стиралки и т.д.
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29.06.2023 18:10 Відповісти
та невже? прихильник членіна? не вірю! зробіть персональний мавзолей на смітнику
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29.06.2023 11:58 Відповісти
Кацапня ще дивується чому це "комуняку на гілляку"!
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29.06.2023 14:25 Відповісти
Шо ни камунка то і зрадник.
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29.06.2023 11:59 Відповісти
Таких треба відловлювати і примусово лікувати в психіатричних закладах.
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29.06.2023 12:51 Відповісти
Ленин сам был немецкий шпион.
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01.07.2023 06:51 Відповісти
треба повісити це 💩 на площі
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29.06.2023 12:00 Відповісти
я, что то комунизму в кацапии не заметил...эти наши комуняки дебилы конченые.....
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29.06.2023 12:02 Відповісти
Воно що "неаказівало сапратівленіе прі задержаніі" ??? !!!!!!!
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29.06.2023 12:02 Відповісти
мабудь краще хай завали розбирае
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29.06.2023 12:31 Відповісти
Таких багато. І СБУ має їх список. В США під час Другої світової всіх японців (не розбираючи винний-невинний) зачинили у резерваціях. Щоб не шкодили. ЧОГО НАША влада та СБУ НЕ ПОПЕРЕДЖУЄ теракти ?? А тільки констатує факти терудару.
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29.06.2023 12:02 Відповісти
там *********** сразу видно было ...
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29.06.2023 12:34 Відповісти
У нас всю верхівку прийшлося б гнати в резервацію)
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29.06.2023 13:04 Відповісти
В резервацію слуг народу комуняк і слуг народу від зеленського ну і звісно ж ОПЗЖ ! , но цього не буде хто ж себе посадить
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29.06.2023 13:14 Відповісти
тому що якщо посадять в резервацii всiх з руським корiнням, то пересаджають 90% Украiни. А от комуняк треба ретельно перевiрити, та ловити на гачок - принаду. Наприклад, пропонувати вийти на звЪязок з ФСБ.
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29.06.2023 15:05 Відповісти
З тих пір було прийнято багато міжнародних документів про захист прав людини, які Україна має виконувати.
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30.06.2023 05:43 Відповісти
А чого ж иого такого прокацапленого СБУ не тримали під ковпаком .
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29.06.2023 12:04 Відповісти
Чєртями були зайняті... Неначасі біло...
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29.06.2023 12:14 Відповісти
Через них він "в темну"...
А що, "них" ні хуана не розуміли, що і кому вони патякають? "Них" далі патякують?
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29.06.2023 12:04 Відповісти
Це ніколи не закінчиться , якщо не вдаватись до радикальних методів .
От якби замість повідомлень про арешти , зрадники читали в пресі повідомлення на кшталт - навідника ракет заїла совість , він - повісився , застрелився , зарізався , а співробітники сбу які прийшли його арештовувати , на жаль - не стигли його врятувати , то гадаю процент зрадників у країні , різко б знизився .
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29.06.2023 12:06 Відповісти
Їх завозили в Україну мільйонами. І вони нікуди не поділися. Вони тут. Причаїлися.
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29.06.2023 12:49 Відповісти
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29.06.2023 12:12 Відповісти
Це зашкварена комуняка , таким місце не в цугундері , а на цвинтарі! В таких ''комунізм головного мозку'' -таке лікується лише ''сектим башка''.
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29.06.2023 12:13 Відповісти
Гарна пігулка є - гільотина.
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29.06.2023 12:15 Відповісти
..профільні лікарі недопрацьовують - міг би спокійно перебувати у місцевій "дУрці", а не депутатом жирувати-бикувати (хоча й зараз серед депутан таких - море)
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29.06.2023 12:14 Відповісти
Гарно "раком" поставили! А держак від лопати в кадр не попав...
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29.06.2023 12:14 Відповісти
От них сколько людей гибнет . А результат - потом простой обмен даже если и пожизненно дали. Наверное не гибнут те кто в военный период продолжают использовать законы мирного времени .
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29.06.2023 12:23 Відповісти
В СБУ співпрацюють два протилежних крила: одне ловить москальких диверсантів - як от цього (але чомусь на насаджує їх на палі), а друге - переслідує та подає позов на українського волонтера Оскера (сьогодні в Києві його судять за дії начебто проти України). СБУ, як у вас зживаються дві лінії одночасно - проукраїнська і промоскальська??
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29.06.2023 12:27 Відповісти
В 2001 році він отримав 6 років ув'язнення за те, що планував державний переворот. Коли вийшов на волю, вступив до компартії. У 2015-му майже пів року був депутатом Запорізької міськради.

Це як взагалі?
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29.06.2023 12:27 Відповісти
мудрый нарид выбрав, котрый устав вид вийны вже у 2015
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29.06.2023 12:35 Відповісти
Ну як , він же відсидів , термін вважається "погашеним" , " з чистою совістю на волю " (( немає , на жаль у нас такого що коли сидів , то не можеш балотуватися , яник тому приклад .
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29.06.2023 22:24 Відповісти
Так в тому то й справа, що здається є. По Янику мало хто пам'ятає, але вони намутили так, що судимості були скасовані. Можливо є заборона на зайняття державних посад, хоч там можуть бути просто терміни. В любому випадку, така стаття і депутат)
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29.06.2023 22:34 Відповісти
Ось рішення КСУ за поданням депутатів ВР : https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/436-pravo-buty-obranym Суть питання , що не може бути обраним той хто має непогашену ( ведеться слідство , або суд триває , отримав термін але ще покарання триває ) , відсидів - погасив .
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29.06.2023 22:48 Відповісти
P.S. Щодо скасування , то щоб бути ангелом (( виходить що людину безпідставно звинуватили у злочині який не вчиняв , мученик коротше кажучи ....
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29.06.2023 22:51 Відповісти
Ця «новина» вже була на Цензорі із місять тому.
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29.06.2023 12:39 Відповісти
каждый день ловят и случаи похожие
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29.06.2023 12:42 Відповісти
тобто нікого не насторожило що воно гавкало русскім язиком?

нічого не видавало штірліца - ні запах перегару, ні гармошка на плечі, ні парашут що за ним волочився...
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29.06.2023 12:41 Відповісти
А він один у Запоріжжі па кацапскі гаваріл ?
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29.06.2023 22:25 Відповісти
Комуняцьку падлюку потрібно повісити без суду і слідства 😡
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29.06.2023 12:58 Відповісти
Повісити в центрі міста
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29.06.2023 13:10 Відповісти
і знову замольовані ї@ла, значить як сторож якийсь крайній або патріот з добробату то ніколи обличчя не блюрять а як зрадник-комуняка або керманич то бояться не дай бог пику народові показати
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29.06.2023 13:42 Відповісти
зомбі чортовий! Стратити !!
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29.06.2023 13:46 Відповісти
Якщо після його наводки загинули люди це повинно прирівнюватися до терактів, і в щас війни, каратися смертю!!!
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29.06.2023 14:06 Відповісти
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29.06.2023 14:29 Відповісти
Це усе зкацаплені московітами, убивці-послідовники кучмарика та симоненка-мартиненка в Україні!! Воно, гнида, живе в Мирній Україні і гадить їй на догоду московії!
Для них Зеля на 30 річчя відновлення Незалежності України, робив совкову ностальгію, біля Майдану, із «зайчиками» і «піонерками» 35 річними…
Чим він відрізняється від московських убивць??
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29.06.2023 14:54 Відповісти
менi здавалося що зайчик був символом гея. 🏳️‍🌈
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29.06.2023 16:54 Відповісти
Коротше, кацапи створили найпростішу резидентуру із підбором агетів на власний смак "рєзака".
Стандартна дешева схема для новачків оперскладу.
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29.06.2023 15:20 Відповісти
Я одного не пойму:как отсидевший за госпереворот был допущен к выборам в депутаты? Тот кто получил обвинительный приговор за госизмену-он должен гражданства лишатся и соотв права участия в политике и госструктурах. Право на работу и проживание-можно оставить. Как в Латвии сделали с русней вручив им билет НЕгражданина. Почему Украина не может сделать то-же самое? Может потомучто большинство ВР-это тоже госизменники? И не примут закон против себя.
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29.06.2023 15:56 Відповісти
Так це зрозуміло що народ страждає від колишніх комуняків
І не треба згадувати теперішню владу
Згадайте
Симоненка -комуністична партія
Януковича регіонала але погляди проросійські комуністичні
Ось із цими колишніми тварюками зсу бореться а народ страждає
Комуняки в
Україні втратили всю владу тому вони війною хотять повернути владу хоча б для своїх внуків
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29.06.2023 16:06 Відповісти
що там про паспорт негромадянина? Хоча б на час допоки совки перемруть?
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29.06.2023 16:56 Відповісти
Совки вже дали потомство і їх в Україні хоч греблю гати.Що з ними робити після війни? В прибалтійських країнах вату взяли під контроль,бо їх було там порівняно небагато.В Україні кацапський мір "засрав" своїм смрадом найбільше зі всіх постсовкових країн.Тому нам це лайно вишкрябувати десятеліттями,і то при великому бажанні.
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29.06.2023 19:53 Відповісти
В Латвии русских было 40%-всех либо ВЫЧИСТИИ либо перевоспитали. Большинству пришлось проходить экзамены и брать Латвийский пасспорт. совсем конченные -сидят с бумажкой НЕгражданина Русни и малоросов-хохлов которые любят быть под русней в Украине не более 40% -их можно перевоспитать либо лишить политических прав и гражданства. Просто половину депутатов тогда нужно лишать гражданства если не 90% ведь у 90% их есть паспорта других стран-тоесть они с Украиной свое будущее не связывают
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29.06.2023 20:54 Відповісти
КАЦАПЧИКА немитого піймали!! Було-б непогано до бруствера і в росход, а то всякі суди придумали, коли в країні війна.
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29.06.2023 18:14 Відповісти
От я не можу зрозуміти - що спільного у кацапстану з комунізмом? Чому комуняки дрочать на кацапстан?
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29.06.2023 19:25 Відповісти
Чесно кажучи надоїло чути про затримання.
Хочеться почути - посадили на довгий строк. Або обміняли на наших полонених.
А так - пачками затримують, а суки не бояться. Результату не видно.
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29.06.2023 20:21 Відповісти
Хотілося б чути : " був знешкоджений при затриманні " , навіщо на таких кошти витрачати роками ((
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29.06.2023 22:29 Відповісти
100%
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29.06.2023 22:39 Відповісти
Падаль
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29.06.2023 21:36 Відповісти
Щоб ви розуміли, в Запоріжжі більшу частину рад (міськ, обл), а також адміністрацію треба люструвати. є-Балицький все ще депутат! Зелена влада робить вигляд що нічого не помічає
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30.06.2023 06:33 Відповісти
Я теж'' колишній '' бо 70 років
А тепер нв час воєнного стану потрібно ввести смертну кару
Завдяки їхнім діям могли чі загинули люди--око за око зуб за зуб
В сша є смертна кара -- а демократії більше чім у нас
і трохи менше корупції і крадівницьтва -- все вирішує
наотвратімость наказания
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30.06.2023 08:55 Відповісти
Зелёнка-лоб-стенка.
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30.06.2023 10:04 Відповісти
Комуняку на гілляку
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30.06.2023 17:08 Відповісти
 
 