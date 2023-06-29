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СБУ ліквідувала підпільну друкарню. Там виготовляли фальшиві паспорти для росіян. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з Національною поліцією ліквідували підпільну типографію, де виготовляли фальшиві паспорти для "легалізації" росіян в Україні та ЄС.

Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці викрили організатора оборудки і трьох його спільників.

"Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і державні акти права власності на землю. Серед клієнтів були громадяни рф, які на підставі фейкових документів намагалися "легалізуватися" в Україні або виїхати до Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: В Запоріжжі затримали колишнього депутата-комуніста міськради. Він наводив російські ракети, - СБУ. ФОТОрепортаж

За одну фейкову ID-картку громадянина України ділки просили 1,1 тис. дол., а фейкове посвідчення водія продавали за 600 дол.

Щомісяця вони виконували від 100 і більше "замовлень".

Також за суму від 5 до 10 тис. доларів зловмисники фальшували висновки медкомісій про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Також дивіться: Затримано російського агента, який готував удар по аеродромах на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чотирьом учасникам схеми повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років за ґратами. Планують повідомити про підозру ще одному спільнику і нотаріусу.

СБУ ліквідувала підпільну друкарню. Там виготовляли фальшиві паспорти для росіян 01
СБУ ліквідувала підпільну друкарню. Там виготовляли фальшиві паспорти для росіян 02
СБУ ліквідувала підпільну друкарню. Там виготовляли фальшиві паспорти для росіян 03
СБУ ліквідувала підпільну друкарню. Там виготовляли фальшиві паспорти для росіян 04
СБУ ліквідувала підпільну друкарню. Там виготовляли фальшиві паспорти для росіян 05
СБУ ліквідувала підпільну друкарню. Там виготовляли фальшиві паспорти для росіян 06
СБУ ліквідувала підпільну друкарню. Там виготовляли фальшиві паспорти для росіян 07
СБУ ліквідувала підпільну друкарню. Там виготовляли фальшиві паспорти для росіян 08
СБУ ліквідувала підпільну друкарню. Там виготовляли фальшиві паспорти для росіян 09

Автор: 

документ (417) підробка (440) СБУ (12918)


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Топ коментарі
+13
Не по темі :
З 1 липня подорожчає пальне - це результат регулювання уряду
Бензин та дизель виросте десь на 10 гривень, газз на 5 грн.
Час вибрано ідеально - якраз початок жнив і собівартість с/г продукції зросте миттево…
Трошки збагатилися на війні?😠
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29.06.2023 12:47
+12
и нотариус тоже.
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29.06.2023 12:45
+11
Не розумію. Всі паспорти мають унікальні номери. Є бази, з якими за хвилину може звіритись будь-який контролер на блокпосту, митник на пропускному пункті. Як допоможе підроблена пластикова картка, яка або не існує в базі, або має зовсім інше фото? Чи співробітники МВС теж у схемі?
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29.06.2023 12:41
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А що, так можна було?
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29.06.2023 12:31 Відповісти
это на оккупированной территории?
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29.06.2023 12:37 Відповісти
На окупованій території СБУ не діє.
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29.06.2023 12:48 Відповісти
Не розумію. Всі паспорти мають унікальні номери. Є бази, з якими за хвилину може звіритись будь-який контролер на блокпосту, митник на пропускному пункті. Як допоможе підроблена пластикова картка, яка або не існує в базі, або має зовсім інше фото? Чи співробітники МВС теж у схемі?
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29.06.2023 12:41 Відповісти
и нотариус тоже.
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29.06.2023 12:45 Відповісти
Головне впарити лохам, а там хоч трава не рости.
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29.06.2023 12:50 Відповісти
Не по темі :
З 1 липня подорожчає пальне - це результат регулювання уряду
Бензин та дизель виросте десь на 10 гривень, газз на 5 грн.
Час вибрано ідеально - якраз початок жнив і собівартість с/г продукції зросте миттево…
Трошки збагатилися на війні?😠
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29.06.2023 12:47 Відповісти
Это да. Кто-то уже потирает потные ладошки, липкие до денег. Но это потом. У нас сейчас надо медицинский каннабис легализировать. Наркоман эту тему уже пятый год тянет. Может ему в норму довольствия травку включить? Может что-то поменяется в ОПозажопии?
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29.06.2023 12:58 Відповісти
Медичний канабіс не має наркотичних властивостей.
Їжте його хоч центнер - ніхіба не буде.
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29.06.2023 13:22 Відповісти
ти смішний і шкідливий невіглас))) канабіс тому і називається "медичний", що ніяк не наркотичний. А хворим людям, бійцям після поранення це полегшує страждання...
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29.06.2023 13:38 Відповісти
А потім все інше..потім друкарський станок..
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29.06.2023 13:03 Відповісти
Спокуха! Все оплатить кінцевий споживач, тобто "мудрий нАрід".
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29.06.2023 13:17 Відповісти
кацапы помогали кацапам
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29.06.2023 13:06 Відповісти
Мда... Зовсім, мабуть, важко стало у СБУ із лівими доходами.
Раніше хоч іноді писали, що вилучено таку-то кількість грошей. А тут показали якийсь скромний конвертик із доларами та… все. Адже всі хто в темі чудово розуміють, що при такому виді діяльності, при обшуку знаходиться величезна сума готівки. Шо не знайшли?
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29.06.2023 13:14 Відповісти
Мля, а де ви раніше були?
Так влом товктись у той цнап, а тут такий сервіс....
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29.06.2023 13:20 Відповісти
Нах...я?))
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29.06.2023 13:25 Відповісти
Ім би фальшиві рублі для рашки друкувати -- могли б і не помітити .
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29.06.2023 13:25 Відповісти
ИЗ отзывов индивидуальный подход,мастер своего дела!!!
изумительный подход к каждому клиенту
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29.06.2023 14:00 Відповісти
"за суму від 5 до 10 тис. доларів зловмисники фальшували висновки медкомісій про непридатність до військової служби за станом здоров'я"

Просто у воєнкоматів монополія на такі довідки, відповідно бабло має йти по такій схемі: обласний воєнком-сирський-дєрьмак. Тобто тут бізнес інтереси клоунської влади по знищенню конкурентів і ніякого відношення до порушення закону діяльність ділків не мала
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29.06.2023 14:15 Відповісти
Отзывам по нотариусу два года. тысячи документов, это какую надо иметь крышу!!! Это на работе столько печатей и денег? Ваще не фига не боялся.
Зато теперь все знают, шухер. Сигнал заметать следы
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29.06.2023 14:40 Відповісти
А чого цим займається ГУ внутрішньої безпеки СБУ? СБУ кришувало?
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29.06.2023 15:20 Відповісти
 
 