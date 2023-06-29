СБУ ліквідувала підпільну друкарню. Там виготовляли фальшиві паспорти для росіян. ФОТОрепортаж
Служба безпеки спільно з Національною поліцією ліквідували підпільну типографію, де виготовляли фальшиві паспорти для "легалізації" росіян в Україні та ЄС.
Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Правоохоронці викрили організатора оборудки і трьох його спільників.
"Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і державні акти права власності на землю. Серед клієнтів були громадяни рф, які на підставі фейкових документів намагалися "легалізуватися" в Україні або виїхати до Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.
За одну фейкову ID-картку громадянина України ділки просили 1,1 тис. дол., а фейкове посвідчення водія продавали за 600 дол.
Щомісяця вони виконували від 100 і більше "замовлень".
Також за суму від 5 до 10 тис. доларів зловмисники фальшували висновки медкомісій про непридатність до військової служби за станом здоров’я.
Чотирьом учасникам схеми повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років за ґратами. Планують повідомити про підозру ще одному спільнику і нотаріусу.
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З 1 липня подорожчає пальне - це результат регулювання уряду
Бензин та дизель виросте десь на 10 гривень, газз на 5 грн.
Час вибрано ідеально - якраз початок жнив і собівартість с/г продукції зросте миттево…
Трошки збагатилися на війні?😠
Їжте його хоч центнер - ніхіба не буде.
Раніше хоч іноді писали, що вилучено таку-то кількість грошей. А тут показали якийсь скромний конвертик із доларами та… все. Адже всі хто в темі чудово розуміють, що при такому виді діяльності, при обшуку знаходиться величезна сума готівки. Шо не знайшли?
Так влом товктись у той цнап, а тут такий сервіс....
изумительный подход к каждому клиенту
Просто у воєнкоматів монополія на такі довідки, відповідно бабло має йти по такій схемі: обласний воєнком-сирський-дєрьмак. Тобто тут бізнес інтереси клоунської влади по знищенню конкурентів і ніякого відношення до порушення закону діяльність ділків не мала
Зато теперь все знают, шухер. Сигнал заметать следы