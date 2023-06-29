СБУ ліквідувала підпільну друкарню. Там виготовляли фальшиві паспорти для росіян. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з Національною поліцією ліквідували підпільну типографію, де виготовляли фальшиві паспорти для "легалізації" росіян в Україні та ЄС.

Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці викрили організатора оборудки і трьох його спільників.

"Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і державні акти права власності на землю. Серед клієнтів були громадяни рф, які на підставі фейкових документів намагалися "легалізуватися" в Україні або виїхати до Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: В Запоріжжі затримали колишнього депутата-комуніста міськради. Він наводив російські ракети, - СБУ. ФОТОрепортаж

За одну фейкову ID-картку громадянина України ділки просили 1,1 тис. дол., а фейкове посвідчення водія продавали за 600 дол.

Щомісяця вони виконували від 100 і більше "замовлень".

Також за суму від 5 до 10 тис. доларів зловмисники фальшували висновки медкомісій про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Також дивіться: Затримано російського агента, який готував удар по аеродромах на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чотирьом учасникам схеми повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років за ґратами. Планують повідомити про підозру ще одному спільнику і нотаріусу.

















