Ворог обстрілює Донеччину, під вогнем Вугледар, Новоукраїнка та Красногорівка, по Костянтинівці вдарили зі "Смерчів", - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Волноваському напрямку росіяни 17 разів обстріляли Вугледар, під вогнем Новоукраїнка та Богоявленка.

На Донецькому напрямку зафіксовано обстріли Красногорівки Мар'їнської громади та Очеретиного.

"На Горлівському напрямку ворог обстріляв Костянтинівку зі Смерчів - пошкоджено 18 приватних будинків, крамницю, склад, водопровід і газопровід. Протягом доби відбувалися хаотичні обстріли Торецької і Часовоярської громад", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Лисичанському напрямку зруйновано будинок у Званівці, зафіксовано 5 обстрілів Лиманської громади.

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За словами Кириленка, минулої доби внаслідок обстрілів окупантів поранено двох мирних мешканців.