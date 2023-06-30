"Воював за "ДНР", а потім намагався влаштуватися до "Азову": Жителя Донеччини засудили до 8 років тюрми, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Найманця, який з 2015 року у складі незаконного збройного формування "ДНР" воював на сході України, а потім хотів влаштуватися до "Азову", ув’язнили на 8 років.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Прокурори у суді довели, що мешканець Донеччини у 2015 році приєднався до угруповань терористичної організації "днр". Він входив до складу роти спеціального призначення розвідувального управління республіканської гвардії та до 2018 року брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави", - зазначили правоохоронці.

У лавах українських захисників він сподівався приховати своє минуле і таким чином уникнути правосуддя.

Військовослужбовці полку "Азов" своєчасно викрили і затримали бойовика під час проходження відбору.

Суд визнав чоловіка винним в участі у терористичній організації та не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях (ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України).

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