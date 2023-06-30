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"Воював за "ДНР", а потім намагався влаштуватися до "Азову": Жителя Донеччини засудили до 8 років тюрми, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Найманця, який з 2015 року у складі незаконного збройного формування "ДНР" воював на сході України, а потім хотів влаштуватися до "Азову", ув’язнили на 8 років.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Прокурори у суді довели, що мешканець Донеччини у 2015 році приєднався до угруповань терористичної організації "днр". Він входив до складу роти спеціального призначення розвідувального управління республіканської гвардії та до 2018 року брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави", - зазначили правоохоронці. 

У лавах українських захисників він сподівався приховати своє минуле і таким чином уникнути правосуддя.

Військовослужбовці полку "Азов" своєчасно викрили і затримали бойовика під час проходження відбору.

Суд визнав чоловіка винним в участі у терористичній організації та не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях (ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України).

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Воював за ДНР, а потім намагався влаштуватися до Азову: Жителя Донеччини засудили до 8 років тюрми, - Офіс Генпрокурора 01
Воював за ДНР, а потім намагався влаштуватися до Азову: Жителя Донеччини засудили до 8 років тюрми, - Офіс Генпрокурора 02
Воював за ДНР, а потім намагався влаштуватися до Азову: Жителя Донеччини засудили до 8 років тюрми, - Офіс Генпрокурора 03

Автор: 

Азов (784) найманці рф (2063) Офіс Генпрокурора (3272)


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Топ коментарі
+12
Доречі, таких падл після війни дофіга повилазить. Після другої світової ще років 40 виявляли колишніх поліцаїв, катів..
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30.06.2023 10:22
+9
Показав військовий квиток днр
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30.06.2023 10:12
+9
Мало!!! М А Л О !
ЗЕрмаки своїх не карають чи що?
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30.06.2023 10:18
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Ну тупий.
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30.06.2023 10:07 Відповісти
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30.06.2023 10:09 Відповісти
Показав військовий квиток днр
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30.06.2023 10:12 Відповісти
да, когда спросили про учётную специальность.
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30.06.2023 10:19 Відповісти
Мало!!! М А Л О !
ЗЕрмаки своїх не карають чи що?
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30.06.2023 10:18 Відповісти
Доречі, таких падл після війни дофіга повилазить. Після другої світової ще років 40 виявляли колишніх поліцаїв, катів..
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30.06.2023 10:22 Відповісти
Хлопчині далеко до баканова з наумовим
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30.06.2023 10:23 Відповісти
Я вам більше розкажу, з повномаштабним вторгненням вони виїхали через Росію до Европы і багато хто робить селфі, багато хто впізнає що вони бойовики ,....
Доя того і потрібні відбитки пальців на паспорт бо індифікувати і занести до бази є пробоема((((
самі Порошенка звинувачувати що всіх с паспортами хоче посадити під контроль так що так...
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30.06.2023 10:32 Відповісти
Про ФСБ-шніка Кулініча ні слуху ні духу.
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30.06.2023 10:38 Відповісти
Таким людям без різниці де і за кого воювати.
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30.06.2023 11:25 Відповісти
А казачок то засланный! Кастрірувати й викинути за порєбрік нехай другі кумекають !
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30.06.2023 12:23 Відповісти
 
 