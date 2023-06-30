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На Київщині затримали масажиста, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітнього хлопчика. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Броварах, за даними поліції, 46-річний масажист під час сеансу зґвалтував 15-річного хлопчика на території оздоровчо-реабілітаційного центру. Чоловік під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомив керівник обласного управління поліції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією поліції, чоловік нібито зґвалтував 15-річного хлопчика, який має певні вади зі здоров’ям та прийшов на чергову процедуру масажу.

"Під час чергового сеансу, на який неповнолітній прийшов сам, зловмисник і вчинив наругу. Ґвалтівник скористався безпорадним станом дитини та з метою задоволення своєї статевої пристрасті здійснив дії сексуального характеру", - зазначають правоохоронці.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

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На Київщині затримали масажиста, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітнього хлопчика 01

На Київщині затримали масажиста, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітнього хлопчика 02

На Київщині затримали масажиста, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітнього хлопчика 03

Автор: 

Бровари (280) діти (5130) зґвалтування (388)


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Топ коментарі
+7
тепер його буде масажувати вся камера.
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30.06.2023 13:17
+6
Тільки кастрація , в даному випадку, допоможе цьому брюхастому
покидьку 😡
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30.06.2023 13:16
+5
Поддерживаю!
ТЫ(да, ТЫ) - сидишь в окопе под бахмутами и тут я тебе присылаю такое существо в окоп. Оно ночью тебя режет, бежит к сепа, ой, оркам - и там герой. А я такой:

Ты же вроде бы даже был не особо дурак - ЗАЧЕМ такое писать? давай еще маньяков по зонам соберем и тоже отправим, да? а чо?
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30.06.2023 13:38
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загрожує до 12 років...ce naimenshe sho emu *********...
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30.06.2023 13:14 Відповісти
Дайте ему повестку и под Бахмут!!!
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30.06.2023 13:15 Відповісти
Так він до кадирівців чи вагнерівців утече - там такі ж самі його однодумці!
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30.06.2023 13:16 Відповісти
а що ви пропонуєте, кормити його 15 років за рахунок наших податків? Давно нам пора своє ЧВК організувати. Наприклад ЧВК імені Вєрьовкі. У Вагнера били кувалдой, ми будем на дереві вішать. Можна запросить агента Прігожина, шоб їздив по тюрмах в Україні і вербував зеків. Такого роду ЧВК показали свою якість вирішувати деякі задачі. Розрузимо пенітенціарну систему в кінці кінців. Я жартую звичайно, але шось із цими підарасами треба робить. Хоча б на мінні поля їх
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30.06.2023 13:25 Відповісти
Щоб він мальчіков окупантів в трусіках того? 😁
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30.06.2023 13:17 Відповісти
Поддерживаю!
ТЫ(да, ТЫ) - сидишь в окопе под бахмутами и тут я тебе присылаю такое существо в окоп. Оно ночью тебя режет, бежит к сепа, ой, оркам - и там герой. А я такой:

Ты же вроде бы даже был не особо дурак - ЗАЧЕМ такое писать? давай еще маньяков по зонам соберем и тоже отправим, да? а чо?
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30.06.2023 13:38 Відповісти
Для них будет отдельное подразделение с шлюхами и блекджеком загряд отрядами
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30.06.2023 14:00 Відповісти
о б*же((((
1.Чтоб это все всплыло и поднялся ОР!!!!!!(?)
2. Тебе ЗЕЛЯ(да и любой даже норм. президент бы сделал такое шо ты опять написал - то есть выставил бы ся варваром?)
Слушай.те, кто там Маккартни Подполовича держи.те вна плену, Отпусти.те! Он же вроде был здравомыслящим, а тут ТАКОЕ пишет!
Ермак, дай команду шоб отпустили парня!
просто иногда когда уже подобосрался, больше не надо писать.
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30.06.2023 16:11 Відповісти
Хіба бігти вперед, розміновувати поля, а так навіщо?
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30.06.2023 13:43 Відповісти
Тільки кастрація , в даному випадку, допоможе цьому брюхастому
покидьку 😡
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30.06.2023 13:16 Відповісти
тепер його буде масажувати вся камера.
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30.06.2023 13:17 Відповісти
То одно, то інше вилазить :

https://brovary.net.ua/u-brovarakh-pratsivnyk-litseiu-zgvaltuvav-4-richnu-dytynu-foto/
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30.06.2023 13:19 Відповісти
ні один зек в Україні не пішов воювати на відміну від тисячів московитів
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30.06.2023 13:42 Відповісти
Тут ви не вгадали, деякі йдуть заробити грошей. Один мій знайомий, "сидівший", після 2 поранень, знову десь "на нолі".
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30.06.2023 13:49 Відповісти
треба за перелюб теж саджати
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30.06.2023 17:43 Відповісти
чтобы этого ****** братва на зоне трахала день и ночь весь срок!
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30.06.2023 17:51 Відповісти
 
 