На Київщині затримали масажиста, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітнього хлопчика. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Броварах, за даними поліції, 46-річний масажист під час сеансу зґвалтував 15-річного хлопчика на території оздоровчо-реабілітаційного центру. Чоловік під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Про це повідомив керівник обласного управління поліції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією поліції, чоловік нібито зґвалтував 15-річного хлопчика, який має певні вади зі здоров’ям та прийшов на чергову процедуру масажу.
"Під час чергового сеансу, на який неповнолітній прийшов сам, зловмисник і вчинив наругу. Ґвалтівник скористався безпорадним станом дитини та з метою задоволення своєї статевої пристрасті здійснив дії сексуального характеру", - зазначають правоохоронці.
Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
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ТЫ(да, ТЫ) - сидишь в окопе под бахмутами и тут я тебе присылаю такое существо в окоп. Оно ночью тебя режет, бежит к сепа, ой, оркам - и там герой. А я такой:
Ты же вроде бы даже был не
осободурак - ЗАЧЕМ такое писать? давай еще маньяков по зонам соберем и тоже отправим, да? а чо? шлюхами и блекджекомзагряд отрядами
1.Чтоб это все всплыло и поднялся ОР!!!!!!(?)
2. Тебе ЗЕЛЯ(да и любой даже норм. президент бы сделал такое шо ты опять написал - то есть выставил бы ся варваром?)
Слушай.те, кто там Маккартни Подполовича держи.те вна плену, Отпусти.те! Он же вроде был здравомыслящим, а тут ТАКОЕ пишет!
Ермак, дай команду шоб отпустили парня!
просто иногда когда уже подобосрался, больше не надо писать.
покидьку 😡
https://brovary.net.ua/u-brovarakh-pratsivnyk-litseiu-zgvaltuvav-4-richnu-dytynu-foto/