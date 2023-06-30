На Київщині затримали масажиста, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітнього хлопчика. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Броварах, за даними поліції, 46-річний масажист під час сеансу зґвалтував 15-річного хлопчика на території оздоровчо-реабілітаційного центру. Чоловік під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомив керівник обласного управління поліції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією поліції, чоловік нібито зґвалтував 15-річного хлопчика, який має певні вади зі здоров’ям та прийшов на чергову процедуру масажу.

"Під час чергового сеансу, на який неповнолітній прийшов сам, зловмисник і вчинив наругу. Ґвалтівник скористався безпорадним станом дитини та з метою задоволення своєї статевої пристрасті здійснив дії сексуального характеру", - зазначають правоохоронці.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

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