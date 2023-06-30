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На Київщині трапилася бійка між групою молодиків та представником ТЦК: Поліція розпочала провадження. ФОТО

На Київщині сталася бійка між військовослужбовцем ТЦК СП та групою молодиків.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

"Відбулося ввечері, в той час, коли вже він не займався службовою діяльністю. Там було дозвілля в нього, а не безпосередньо робота з роздачі повісток. Факт того, що він в цей момент роздавав повістки ми не підтвердили. 

Ми почали кримінальне провадження щодо завдання тілесних ушкоджень. Особу буде скеровано на судово-медичну експертизу, після результатів якої ми зможемо визначитися з кваліфікацією. Всі особи, які були там і причетні до цього інцединту, вони встановлені та допитані. Одразу після інциденту військовослужбовця доставили до лікарні. Ми також перевіряємо інші можливі конфліктні ситуації, які передували цьому випадку і є також інформація з іншої конфліктуючої сторони, що там власне відбулося. Ми цим займаємось, розслідування триває".

У Facebook поліція області також зазначила, що розпочато кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень (ч.1 ст.125 ККУ).

За даними правоохоронців, конфлікт трапився 25 червня у Житніх Горах між компанією місцевих молодиків та військовослужбовцем.

Нагадаємо, раніше у мережі повідомили, що у селі міського типу Рокитне на Київщині стався конфлікт між представником ТЦК СП та групою молодиків.

Відомо, що військовий із 19 років служив в АТО, проте після того як дістав поранення пішов працювати у військкомат. У свій вихідний на вулиці він зустрів групу молодиків, після чого почалася перепалка, яка переросла у бійку.

Також читайте: Прикордонника на полігоні Львівщини побив капітан. ДБР проводить розслідування. ФОТО

На Київщині трапилася бійка між групою молодиків та представником ТЦК: Поліція розпочала провадження 01
На Київщині трапилася бійка між групою молодиків та представником ТЦК: Поліція розпочала провадження 02

Автор: 

побиття (949) Київська область (4082) Нацполіція (15261) військовослужбовці (4800)


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Топ коментарі
+42
Ти підрило тупе до кінця дочитав?

"Відомо, що військовий із 19 років служив в АТО, проте після того як дістав поранення пішов працювати у військкомат. У свій вихідний на вулиці він зустрів групу молодиків, після чого почалася перепалка, яка переросла у бійку."
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30.06.2023 13:55
+17
Та де б він не був, він що повістки роздає для збройного формування "ДИНИРИ"?
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30.06.2023 14:04
+17
а ти, **** маєш поранення???
чи в АТО, чи в ООС
чи може хоч УБД, маєш???
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30.06.2023 14:18
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Ти будеш рожати за них?
Ти мужик, чи хто?
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30.06.2023 16:22 Відповісти
"Не служил - не мужик"? Ну і ти і бидло совкове. А ну покажи мені такий закон, який зобов'язує жінок від 18 до 60 років когось рожати? Нє? В твою тупорилу сексистську логіку таке не входить?
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20.07.2023 18:48 Відповісти
Іди тоді пельмені ліпи.
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20.07.2023 20:22 Відповісти
Полицейскому тоже чтоли прилетело от малодыков?
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30.06.2023 14:07 Відповісти
Тузик, читай последнее нововведение от Безмозглой и Агрохимии. Теперь если у тебя родственник инвалид даже 1й и 2й группы, НО ЕГО ЕСТЬ КОМУ ДОГЛЯДАТЬ, ТО ТЫ ВСЕ РАВНО ПОДЛЕЖИШЬ МОБИЛИЗАЦИИ
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30.06.2023 14:12 Відповісти
Ну так, тем более на тцкшников еще больше агриться будут. Потому что не все купленные, есть милионы реальных инвалидов.
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30.06.2023 14:27 Відповісти
Он просто завидует людям с инвалидностью. Но в принципе мы ему можем ее оформить
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30.06.2023 14:29 Відповісти
Такого далі буде тільки більше,а конфлікти-жорстокіши.Суспільство не бачить соціальної справедливості.Посилати інших замість себе вмирати та ставати каліками,і в цей же час пухнути від хабарів,відкатів та накруток-це прямий шлях до вибуху країни з середини.
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30.06.2023 14:14 Відповісти
Ну ну, і хтось ще про якусь справедливість думає, розкажіть про справедливість тим хто вже майже півтора року служить/воює. І хтось ще вірить що Україна зможе воювати до кінця? Я вже не дочекаюсь коли вже перемовини будуть..
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01.07.2023 07:35 Відповісти
Стан війни і разом з депутатами і митниками і мусорами на супостата.А так виходить гребуть одних бідолаг а у всіх бронь і треба ж комусь по марафону виступають і в Брюссель та Іспанію їздить
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30.06.2023 14:21 Відповісти
При виконанні намагався вручити повістку комусь з "ровних", ввечері після роботи випадково зустрівся з ним без супроводу - результат.
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30.06.2023 14:21 Відповісти
Це тільки початок, поки влада не займеться реформою ТЦК, то буде ще гірше. Страждати будуть і нормальні працівники ТЦК, якщо вони там є.
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30.06.2023 14:26 Відповісти
Это как в ментовке (не путать с патрульной полицией). Нормальный человек туда не пойдет, а если пойдет, то долго там не просидит и втичет
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30.06.2023 14:28 Відповісти
Яка ментовка? Перечитайте текст, ветеран АТО отримав поранення і був направлений на роботу у воєнкомат?
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30.06.2023 18:58 Відповісти
А ти де довго сидів, розкажи?
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30.06.2023 19:05 Відповісти
Я смотрю что то личное к военным !!! Обычно патриот а вот с РТЦК не складывается прячешься видно ))) Видно что да !!! Понимание не пойдет нормальный !!! После второго ранения не могу носить броник не могу бегать не могу долго носить оружие !!! По факту инвалид 2 группы по документам никто ничего тебе не оформит не на часі ))) Списать не хотят перевели в РТЦК !!! В роте охороны такие все за исключением одного !!! С потерей слуха без одного глаза с потерей зрения и т.д !!! В Днепре именно так !!! Я не скажу как в других военкоматах но нас заставляют раздавать повестки и можешь мне поверить мы ни за кем не бегаем !!! Тем более никого не бьем ))) Главное должно быть понимание что если тебе вручают повестку твое право идти не идти силком никто тебя тянуть не будет )))
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01.07.2023 06:30 Відповісти
Тепер зрозуміло.
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01.07.2023 11:41 Відповісти
их там нет
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30.06.2023 16:11 Відповісти
Зять (наразі під Бахмутом) говорив що по закінченню війни якщо залишиться живий то виїде з України бо тих хто воював будуть відстрілювать (звичайно при спротиві поліції). Судячи з твоїх дописів так воно і буде. Громадянську війну затіяти хочеш? Питання не до тих хто не воює питання до поліції та тцк чому закон не діє. Що до такиї як ти то маю надію що тебе відразу посадять а не престрелять.
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30.06.2023 17:42 Відповісти
Питання якраз до виродків що втікають від повісток і вважають що за них служити має хтось інший і що не треба міняти тих хто воюює нагадаю під час другої світової війни ухилянтів розстрілювали що в США що в совку що в Британії. Питання якраз в боягузах, що втікають від повісток вони чомусь вважають що їх життя важливіші за життя моїх друзів і братів що воюють
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30.06.2023 17:48 Відповісти
Питання якраз до тих хто і наразі порушує закони на всіх рівнях. Скроіш за все війни і не було би колиб всі поважали та виконували закон. Вже поготів булиби в НАТО та ЄС так як країни Балтії. А наразі після війни на країну чекає смута через таких як ви (це не в осуд а просто реалія так як вас також можна зрозуміти). Беззаконня ніколи ні до чого гарного не приводило якими би гарними намірами не прикривалось.
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30.06.2023 18:20 Відповісти
Беззаконня ні скажи мені по якому закону мій сусід ховається від повісток і відмовляється йти і військомат і воювати за Україну бо вважає що його смердюче життя чогось варте, от він хіба не порушує закон? А таких як він тисячі
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30.06.2023 18:27 Відповісти
Він чи порушує закон чині ще не відомо можливо закон і не вимага від нього йти воювати. А ось ти погрожуючи насиллям вже порушуєш і дякувати Богу (маю надію) що таких як ти беззаконників не тисячі. Той хто наразі зі зброєю в руках відстоює незалажність та свободу України беззаперечно заслуговує на повагу та турботу з боку держави та пересічних громадян.
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30.06.2023 21:32 Відповісти
Якщо людина ховається від повістки і не хоче воювати то порушує закон
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30.06.2023 21:45 Відповісти
А ти почитай части ну четверту статті 35 Конституції України може й зрозумієш на цьому прикладі що не завжди так як ти говориш.
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30.06.2023 21:56 Відповісти
Ще раз може бути відстрочка за станом здоров'я або якщо в сім'ї є більше 3 дітей але я зроблю все щоб мого сусіда ухилянта взяли в армію якщо треба на примус піду
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30.06.2023 22:04 Відповісти
І по-друге, зараз багато людей донатять на ЗСУ ,послідні копійки віддають на дрони, на снарягу, на автівки для віськових. А ви їх всіх калічити зібралися? Ну удачі ще раз, вже і так зараз люди мало донатять, бо не зрозуміло, що відбувається. А дрони потрібні..
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30.06.2023 19:36 Відповісти
Чому Ваш зять каже, що тих, хто воював, будуть розстрілювати ?

Це як ?
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01.07.2023 06:22 Відповісти
Тому що на прикладі цього військового висновок що він хоче чинити самосуд а це протизаконно і поліція буде чинити цьому перешкоду. Якщо він буде зі зброєю (а зброї зараз на руках багато в тому числі легальної) тому застрелять.
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01.07.2023 08:24 Відповісти
НЕ знаю где твой зять !!! НО ты просто сепарская гнида !!! Военных отстреливать собрался !!! Я тебя первым минусну придурок кацапский
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01.07.2023 06:36 Відповісти
Ви мабуть кацап? Завжди з брехні починаєте. Я ні коли і ніде не говорив що збираюсь когось відстрелювати тимпаче військових які захищають Україну.
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01.07.2023 08:26 Відповісти
Ні, воно вище зізналося, що воно ТЦКшник. Воно не віноватоє, його примушують, ага, і горлянку тут драти теж примушують.
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01.07.2023 11:45 Відповісти
Скажи...а чому понад 300 тис.мусорні не воюють?....чому ти їм нічого поламати не бажаєш?
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30.06.2023 19:12 Відповісти
Ну удачі, поїдешь в лікарню, замість фронту. Ти же не знаєш, може у людина є відстрочка, родич інвалід, або броня, або за фахом не підійшов. Зразу калічить? Ну так і цівільні хлопці драться вміють. Вміння стріляти не дає тобі перевагу на гражданці. Точно так тебе скрутять, а потім ще і полицію викличуть.
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30.06.2023 19:27 Відповісти
а в воєнкомат піде подивитися на щурів і поламати їм руки і ноги ,ну і зуби там ще що ...???
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30.06.2023 20:01 Відповісти
Початок ЧОГО?
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30.06.2023 19:18 Відповісти
Зіткнень з робітниками ТЦК,
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30.06.2023 19:24 Відповісти
Реформація ТЦК === знищення цієї установи, як такої
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20.07.2023 18:50 Відповісти
...три тижні тому саме проїзжав десь пізно вже ввечері (може й комендантська година вже була, зморений, не слідкував за часом, треба було тупо доїхати) саме повз Житні Гори на вєліку з Київа і аж ген далЕко зА Рокитне (загалом більш 150км на своїх двох, там дорога одна і більш нічого) - так там була такА буха гульнЯ!, біля місцевого генделика, з матюками що від самиць що від самців (від самиць навіть більше), не гірше ніж на моєму "рідному" Донбасі, втік давно вде звідти та знову відчув себе, як вдома..
доречі, кілька км опісля, на нічній дорозі у степу, "старого діда" наздогнала-зупинила та відпустила поліція, зможе підтвердити факт (поліції - залік за службу)
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30.06.2023 14:34 Відповісти
А за що Вас зупинили ?
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01.07.2023 06:24 Відповісти
..тоді вже точно була комендантська година (після 12 ночі, от якби не спинили для з'ясування, то було би неправильно, у наш час), але залишалося з десяток км і мав доїхати додому вже геть нічним степом, коли на дорозі нікого нема, а тільки зайці, лисиці та косулі, а це дуже класно.. так вже з десяток років катаюсь
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01.07.2023 12:46 Відповісти
Франция третий день гудит из-за убийства подростка.

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30.06.2023 14:43 Відповісти
Вбивства чурбана понаїхавшого, і таке саме сміття і протестує
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30.06.2023 17:20 Відповісти
Класно, що понаїхавші вони в країну, яка 300 років гвалтувала їх країну. Покажи мені таких понаїхавших українців в **********? Ми ж ***** не чурбани, правда?
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20.07.2023 18:51 Відповісти
Після того як сирський з дєрьмаком, через кишенькові рвк, почали масово рубати бабло з ухилянтів, то ненависть до співробітників рвк буде тільки зростати у суспільстві.
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30.06.2023 14:57 Відповісти
а чому залужного забули?
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30.06.2023 18:29 Відповісти
зелений довпойоп, в Україні військоматами заправляє виключно командуючий сухопутними військами. Саме він призначає і звільняє борісових на посади. До чого тут Залужний? По-твоєму, може Залужний іще трусами буде займатися?!
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30.06.2023 18:44 Відповісти
і саме тому Зеленський доручив зняти з посади Борісова.....Залужному,а не Сирському або тобі? Дводенний чувак з Амстердама,звідки ви там у Голандії так добре знаєте особливості ЗСУ та воєнкоматів України? Сховав своє безцінне очко від війни в Голандії і будеш тут мене вчити? Йдеш....!
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30.06.2023 18:49 Відповісти
Він доручив Залужному його зняти, щоб піднасрати Залужному, а його Сирській був на білому коні
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20.07.2023 18:52 Відповісти
Підозріла розповідь. Він представляв ТЦК чи військовослужбовців? Та й малоймовірно, щоб ветеран працював в ТЦК- надто токсично, скоріше побився б з колегами
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30.06.2023 14:59 Відповісти
Нереформовані радянські структури лише шкодять.
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30.06.2023 14:59 Відповісти
Нифига себе, вы тут срач развели. Да, наболевшая тема
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30.06.2023 15:04 Відповісти
народ люто ненавидит роздавателей повесток, это потенциальные вестники смерти
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30.06.2023 16:09 Відповісти
Вестник смерти Зеленский, за которого вы голосовали.
Эффект бабочки...
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30.06.2023 16:24 Відповісти
Сьогодні на блок посту зупинили маршрутку, я вийшов показав військовий квиток, де є печатка, що я стою на обліку в свойому ТКЦ за місцем проживання, ну молодий військовий сказав добре, але підійшов його командир і тіпа, ти що, виписуй.
Я їм, раніше мені вже виписували, я прийшов в військкомат і показав черговому військовий квиток і повістку, він подивився і каже, їм що там робити нічого. Ну сперечалися, водій став казати, щоб швидше. Ладно виписуйте. Зробив свої справи і зразу поїхав в той ТКЦ, який вказали в повістці. Зайшов я, показую їм військовий, паспорт, повістку, він мовчки бере жмякає повістку і каже ви вільні, це каже з нуля люди стоять і іноді не розуміють. Ну я б не сказав би, що вони були з нуля.
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30.06.2023 16:35 Відповісти
Ви розумієте, що вони навіть перевіряти ваші документи не мають жодних повноважень?
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20.07.2023 18:54 Відповісти
да , нужно было оставить шефа свинярчуков
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30.06.2023 17:15 Відповісти
Є численні відео де тцкашники вилювлюють собі рабів. От і отвєточка і прилетіла. Зовсім не шкода прислугу рабовласників.
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30.06.2023 16:26 Відповісти
Після війни таких ситуацій буде в сотні разів більше.
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30.06.2023 17:28 Відповісти
У Другу Світову Війну найкраще воювали молоді воїни - 18-25 років. Найбільше героїв і асів. У нас чомусь у такому віці ТЦК взагалі не призивають? Ото "групи молодиків" лазять без діла і муйнею займаються.
Краще хай під 60 діди з болячками воюють?
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30.06.2023 19:17 Відповісти
18 - зарано, вони занадто сміливі, можуть марно згинути через те

А от з 20-21 - треба.

А чому в нас все через 5-ту точку - бо ЗЄрмаки навмисно створюють закони, котрі б знижували привабливість ЗСУ, залякували людей війною та сприяли більшій к-сті втрат у нас. Таких законів було багато (один раз Залужний їм навіть здуру допоміг)
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30.06.2023 20:51 Відповісти
Тобі треба - йди й воюй
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20.07.2023 18:55 Відповісти
Зареєструвався сьогодні і сипеш коменти "для галочки" в темах місячної давності?
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20.07.2023 20:36 Відповісти
"народ люто ненавидит рОздавателей повесток". Да, именно по этой причине мой сын повестку не получил, она его просто не догнала, так как во второй половине дня 24 февраля 2022 года он уже был в части, а ночь провел в окопе, спасаясь от обстрелов ракетами. Сугубо гражданский человек, до этого только отслуживший срочную службу в начале нулевых, год после института. А сколько молодых здоровых мужиков прячется от призыва, убежали за границу, сидят по кафешкам, ржут, орут, наслаждаются жизнью. Сволочи привели к власти уклониста и заглядывателя в глаза, которому Украина нужна только для набивания карманов, а лучшие граждане страны воюют и гибнут.
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30.06.2023 19:27 Відповісти
Ти щось чув про свободу?
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20.07.2023 18:56 Відповісти
Нехай наведуть порядок в армії, усунуть уставщину ,корупцію. бюрократію, звільнять і заплатять пораненим інвалідам.. і не треба буде нікого ловити самі прийдуть служити
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30.06.2023 19:36 Відповісти
Воєнкомівських в Україні зараз дуже "шанують"
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01.07.2023 00:04 Відповісти
"Ти щось чув про свободу?" За свободу нужно бороться, а не прятаться за спинами других. Это в том случае, если страну считаешь своей. А если страну считаешь своей, то не только идешь защищать свой дом, своих родных, а еще не отдаешь судьбу страны в руки наркомановского шобла из бениного балагана. А тыкать незнакомому человеку - признак быдлячества, по которому как раз и можно определить фаната ничтожества, занимающего кресло президента.
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21.07.2023 07:07 Відповісти
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