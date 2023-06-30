На Київщині трапилася бійка між групою молодиків та представником ТЦК: Поліція розпочала провадження. ФОТО

На Київщині сталася бійка між військовослужбовцем ТЦК СП та групою молодиків.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

"Відбулося ввечері, в той час, коли вже він не займався службовою діяльністю. Там було дозвілля в нього, а не безпосередньо робота з роздачі повісток. Факт того, що він в цей момент роздавав повістки ми не підтвердили.

Ми почали кримінальне провадження щодо завдання тілесних ушкоджень. Особу буде скеровано на судово-медичну експертизу, після результатів якої ми зможемо визначитися з кваліфікацією. Всі особи, які були там і причетні до цього інцединту, вони встановлені та допитані. Одразу після інциденту військовослужбовця доставили до лікарні. Ми також перевіряємо інші можливі конфліктні ситуації, які передували цьому випадку і є також інформація з іншої конфліктуючої сторони, що там власне відбулося. Ми цим займаємось, розслідування триває".

У Facebook поліція області також зазначила, що розпочато кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень (ч.1 ст.125 ККУ).

За даними правоохоронців, конфлікт трапився 25 червня у Житніх Горах між компанією місцевих молодиків та військовослужбовцем.

Нагадаємо, раніше у мережі повідомили, що у селі міського типу Рокитне на Київщині стався конфлікт між представником ТЦК СП та групою молодиків.

Відомо, що військовий із 19 років служив в АТО, проте після того як дістав поранення пішов працювати у військкомат. У свій вихідний на вулиці він зустрів групу молодиків, після чого почалася перепалка, яка переросла у бійку.

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