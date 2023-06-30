На Київщині трапилася бійка між групою молодиків та представником ТЦК: Поліція розпочала провадження. ФОТО
На Київщині сталася бійка між військовослужбовцем ТЦК СП та групою молодиків.
Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.
"Відбулося ввечері, в той час, коли вже він не займався службовою діяльністю. Там було дозвілля в нього, а не безпосередньо робота з роздачі повісток. Факт того, що він в цей момент роздавав повістки ми не підтвердили.
Ми почали кримінальне провадження щодо завдання тілесних ушкоджень. Особу буде скеровано на судово-медичну експертизу, після результатів якої ми зможемо визначитися з кваліфікацією. Всі особи, які були там і причетні до цього інцединту, вони встановлені та допитані. Одразу після інциденту військовослужбовця доставили до лікарні. Ми також перевіряємо інші можливі конфліктні ситуації, які передували цьому випадку і є також інформація з іншої конфліктуючої сторони, що там власне відбулося. Ми цим займаємось, розслідування триває".
У Facebook поліція області також зазначила, що розпочато кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень (ч.1 ст.125 ККУ).
За даними правоохоронців, конфлікт трапився 25 червня у Житніх Горах між компанією місцевих молодиків та військовослужбовцем.
Нагадаємо, раніше у мережі повідомили, що у селі міського типу Рокитне на Київщині стався конфлікт між представником ТЦК СП та групою молодиків.
Відомо, що військовий із 19 років служив в АТО, проте після того як дістав поранення пішов працювати у військкомат. У свій вихідний на вулиці він зустрів групу молодиків, після чого почалася перепалка, яка переросла у бійку.
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Ти мужик, чи хто?
Це як ?
доречі, кілька км опісля, на нічній дорозі у степу, "старого діда" наздогнала-зупинила та відпустила поліція, зможе підтвердити факт (поліції - залік за службу)
Эффект бабочки...
Я їм, раніше мені вже виписували, я прийшов в військкомат і показав черговому військовий квиток і повістку, він подивився і каже, їм що там робити нічого. Ну сперечалися, водій став казати, щоб швидше. Ладно виписуйте. Зробив свої справи і зразу поїхав в той ТКЦ, який вказали в повістці. Зайшов я, показую їм військовий, паспорт, повістку, він мовчки бере жмякає повістку і каже ви вільні, це каже з нуля люди стоять і іноді не розуміють. Ну я б не сказав би, що вони були з нуля.
Краще хай під 60 діди з болячками воюють?
А от з 20-21 - треба.
А чому в нас все через 5-ту точку - бо ЗЄрмаки навмисно створюють закони, котрі б знижували привабливість ЗСУ, залякували людей війною та сприяли більшій к-сті втрат у нас. Таких законів було багато (один раз Залужний їм навіть здуру допоміг)