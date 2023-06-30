Щохвилини воїни віддають за нас життя, допомагайте, хто як може: захисникам потрібні дрони, рації та тепловізори, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Українським захисникам потрібна допомога у придбанні дрону, рацій, тепловізорів, зарядних станцій, планшетів та дальномірів.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ

"На фронті тривають дуже кровопролитні бої. На жаль, в нас багато втрат та важкопоранених. Працює ворожа арта, підрозділи втрачають не тільки людей, втрачають техніку та небхідні пристрої. Зараз ну дуже багато запитів про допомогу. Дуже прошу реагувати та допомогати! З термінового. Треба викупити:



- дрон Мавік 3 комбо - 110 тис. грн;

- 10 рацій Моторолла з підзарядним - 262 тис. грн;

- три тепловізори- 124 тис. грн;

- зарядні станції - 66 тис. грн;

Ще просять дальноміри, планшети. Посилки на фронт відправляємо майже кожного дня. Рації, станціі, тепловізори, дрони, це основне. Люди, кожної хвилини наши бійці віддають життя за кожного з нас. Прошу, допомогайте, хто як може!" - йдеться в повідомленні.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]



Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta



Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142



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https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z



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5375 4112 0025 4253

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