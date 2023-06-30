Щохвилини воїни віддають за нас життя, допомагайте, хто як може: захисникам потрібні дрони, рації та тепловізори, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж
Українським захисникам потрібна допомога у придбанні дрону, рацій, тепловізорів, зарядних станцій, планшетів та дальномірів.
Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ
"На фронті тривають дуже кровопролитні бої. На жаль, в нас багато втрат та важкопоранених. Працює ворожа арта, підрозділи втрачають не тільки людей, втрачають техніку та небхідні пристрої. Зараз ну дуже багато запитів про допомогу. Дуже прошу реагувати та допомогати! З термінового. Треба викупити:
- дрон Мавік 3 комбо - 110 тис. грн;
- 10 рацій Моторолла з підзарядним - 262 тис. грн;
- три тепловізори- 124 тис. грн;
- зарядні станції - 66 тис. грн;
Ще просять дальноміри, планшети. Посилки на фронт відправляємо майже кожного дня. Рації, станціі, тепловізори, дрони, це основне. Люди, кожної хвилини наши бійці віддають життя за кожного з нас. Прошу, допомогайте, хто як може!" - йдеться в повідомленні.
Реквізити для допомоги:
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
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Але усе усе потрібно ( в першу чергу) бути адресовано до «влади»!
До Президента.
До Премьерки міністра.
До мініста оборони.
До Верховної Ради.
Слава Україні!
бо є сподівання зібрати зайвих кілька тисяч гривень для бійців.
Цензор допомагає, і одразу ж в перших коментарях пара тупих гнид, а то й рашистських ботів, перебиває пів-користі від всієї публікації.
Модератор, може цю гниль доцільно видаляти?
а ви не розстроюйтесь, чим більше коментарів, тим більше людей зайде, прочитає і теж задонатить.
Есть порошенки, тимошенки...
Почему они не отдают все...
Честно и не очень нажитое. Или им не нужна Украина?!
Или она им нужна именно для того, чтобы в окопах сидели за вечное
"продолжение банкета"?!!