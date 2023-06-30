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Новини Фото Війна
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Щохвилини воїни віддають за нас життя, допомагайте, хто як може: захисникам потрібні дрони, рації та тепловізори, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

юсупова

Українським захисникам потрібна допомога у придбанні дрону, рацій, тепловізорів, зарядних станцій, планшетів та дальномірів.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ

"На фронті тривають дуже кровопролитні бої. На жаль, в нас багато втрат та важкопоранених. Працює ворожа арта, підрозділи втрачають не тільки людей, втрачають техніку та небхідні пристрої. Зараз ну дуже багато запитів про допомогу. Дуже прошу реагувати та допомогати! З термінового. Треба викупити:

- дрон Мавік 3 комбо - 110 тис. грн;
- 10 рацій Моторолла з підзарядним - 262 тис. грн;
- три тепловізори- 124 тис. грн;
- зарядні станції - 66 тис. грн;

Ще просять дальноміри, планшети. Посилки на фронт відправляємо майже кожного дня. Рації, станціі, тепловізори, дрони, це основне. Люди, кожної хвилини наши бійці віддають життя за кожного з нас. Прошу, допомогайте, хто як може!" - йдеться в повідомленні.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Також читайте: Українським воїнам терміново потрібні тепловізори, а саперам - рації, - волонтерка Юсупова просить допомогти закрити два нагальні рахунки. ФОТОрепортаж

Щохвилини воїни віддають за нас життя, допомагайте, хто як може: захисникам потрібні дрони, рації та тепловізори, - волонтерка Юсупова 01
Щохвилини воїни віддають за нас життя, допомагайте, хто як може: захисникам потрібні дрони, рації та тепловізори, - волонтерка Юсупова 02
Щохвилини воїни віддають за нас життя, допомагайте, хто як може: захисникам потрібні дрони, рації та тепловізори, - волонтерка Юсупова 03
Щохвилини воїни віддають за нас життя, допомагайте, хто як може: захисникам потрібні дрони, рації та тепловізори, - волонтерка Юсупова 04
Щохвилини воїни віддають за нас життя, допомагайте, хто як може: захисникам потрібні дрони, рації та тепловізори, - волонтерка Юсупова 05
Щохвилини воїни віддають за нас життя, допомагайте, хто як може: захисникам потрібні дрони, рації та тепловізори, - волонтерка Юсупова 06
Щохвилини воїни віддають за нас життя, допомагайте, хто як може: захисникам потрібні дрони, рації та тепловізори, - волонтерка Юсупова 07
Щохвилини воїни віддають за нас життя, допомагайте, хто як може: захисникам потрібні дрони, рації та тепловізори, - волонтерка Юсупова 08
Щохвилини воїни віддають за нас життя, допомагайте, хто як може: захисникам потрібні дрони, рації та тепловізори, - волонтерка Юсупова 09
Щохвилини воїни віддають за нас життя, допомагайте, хто як може: захисникам потрібні дрони, рації та тепловізори, - волонтерка Юсупова 10
Щохвилини воїни віддають за нас життя, допомагайте, хто як може: захисникам потрібні дрони, рації та тепловізори, - волонтерка Юсупова 11
Щохвилини воїни віддають за нас життя, допомагайте, хто як може: захисникам потрібні дрони, рації та тепловізори, - волонтерка Юсупова 12
Щохвилини воїни віддають за нас життя, допомагайте, хто як може: захисникам потрібні дрони, рації та тепловізори, - волонтерка Юсупова 13
Щохвилини воїни віддають за нас життя, допомагайте, хто як може: захисникам потрібні дрони, рації та тепловізори, - волонтерка Юсупова 14
Щохвилини воїни віддають за нас життя, допомагайте, хто як може: захисникам потрібні дрони, рації та тепловізори, - волонтерка Юсупова 15
Щохвилини воїни віддають за нас життя, допомагайте, хто як може: захисникам потрібні дрони, рації та тепловізори, - волонтерка Юсупова 16

Автор: 

збір (343) волонтери (1339) Юсупова Наталія (197)


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Топ коментарі
+22
От так дивлюся на такі статті і на статті де зловили якогось хабарника на мільйоннім хабарі…. І чесно не хочеться донатити…. Тут віддаєш останнє - а ці падли крадуть…. І крадуть так що ці запроси з фронту на мавіки чи джипи- просто копійки для цієї сволоти яка наживається на війні…. Соромн
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30.06.2023 14:07
+17
100% ,за последние дни по новостям залогов на кучу миллионов, а люди последние 100грн скидывают. Одного только одесита потрясти ,там можно было б перекрыть кучу запросов.Но...неначасі. И весь этот пи...ц выдают за норму.
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30.06.2023 14:30
+12
+
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30.06.2023 14:18
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От так дивлюся на такі статті і на статті де зловили якогось хабарника на мільйоннім хабарі…. І чесно не хочеться донатити…. Тут віддаєш останнє - а ці падли крадуть…. І крадуть так що ці запроси з фронту на мавіки чи джипи- просто копійки для цієї сволоти яка наживається на війні…. Соромн
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30.06.2023 14:07 Відповісти
100% ,за последние дни по новостям залогов на кучу миллионов, а люди последние 100грн скидывают. Одного только одесита потрясти ,там можно было б перекрыть кучу запросов.Но...неначасі. И весь этот пи...ц выдают за норму.
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30.06.2023 14:30 Відповісти
Коли ж Міноборони почне переводити гроші на рахунки волонтерів?
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30.06.2023 20:12 Відповісти
Остані не скидають, бо коли питання чи хоч щось поїсти та накормити дитину чи задонатити, то вибір очевидний. З останіми підвищеннями цін на світло, воду, скоро підтягнуться продукти та паливо, донатити зможуть лише багаті, а вони ніколи не будуть.
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30.06.2023 21:35 Відповісти
Усе сказано честно та правильно.

Але усе усе потрібно ( в першу чергу) бути адресовано до «влади»!

До Президента.
До Премьерки міністра.
До мініста оборони.
До Верховної Ради.
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30.06.2023 15:48 Відповісти
Якби не ЗСУ в перші дні, де б ти зараз був? Може давай і вони скажуть - дивимось ми оце на владу і воювать не хочеться. Давайте ми додому краще всі підемо. І що тоді? З кацапнею зараз бореться не влада, а в більшості народ. У вигляді ЗСУ і волонтерів. А за владу просто подякуй тим, хто її обрав, можливо і собі. І с..ка або допомагай мовчки, або не п...ди.
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30.06.2023 21:23 Відповісти
Прикрий піддувало…. Я якраз олив допомагаю, але в нас ресурси не безкінечні. Тут ось знов подорожчання, людей немає, в людей грошей нема. А на рахунок квнщика то я се падло ще коли воно з на роялі грало , розкусив- і в 2019 р сказав що Україні п……да з такими керманичами. Отже ви маєте відчути цю владу наповну))
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30.06.2023 21:34 Відповісти
То шо ти шухлядою тут трусиш якщо сам допомагаєш? Якщо є критичне мислення, то міг би і сам прийти до того ж висновку. Сам розумієш що у нас фактично два фронти. І крім волонтерів і ЗСУ все інше як є і нічого з цим не поробиш. Крали і крастимуть поки очі не повилазять. Ще і війну тягнутимуть щоб подовше у корита бути. Не допомагаючи, ми не зможемо перемогти. Бо оця от скотовлада більше в армію не вливатиме якщо ми перестанемо допомагати. А хлопці на фронті не безкінечні. Прийде і наш час. І якщо ми не допомагатимемо їм, то нам вже не буде кому допомагати. Лишаться одні ждуни по буковелях.
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30.06.2023 23:24 Відповісти
От і я про те…
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01.07.2023 00:10 Відповісти
Рєзніков пустив скупу сльозу.
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30.06.2023 14:10 Відповісти
Рєзніков хто вкрав
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30.06.2023 14:15 Відповісти
+
Слава Україні!
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30.06.2023 14:17 Відповісти
+
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30.06.2023 14:18 Відповісти
Цікаво чому досі не звільнено Резнікова?
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30.06.2023 14:27 Відповісти
А хто грошики буде пі₴дити?
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30.06.2023 14:45 Відповісти
Відомий перевірений волонтер випрошує у Цензора колаборацію,
бо є сподівання зібрати зайвих кілька тисяч гривень для бійців.

Цензор допомагає, і одразу ж в перших коментарях пара тупих гнид, а то й рашистських ботів, перебиває пів-користі від всієї публікації.

Модератор, може цю гниль доцільно видаляти?
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30.06.2023 14:28 Відповісти
дадада все п...сы один ты дартанян, транши по новостям ярдами идут,постоянно кто то что то выделяет - а бабла нет, да?, на фоне миллионых залогов под которые выходят у...ны - среднестатестический обыватель в европе охреневает если читает наши новости.
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30.06.2023 14:34 Відповісти
я за всіх не знаю - а ти, п...с, завжди мудень знайдеш причину нічого не робити
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30.06.2023 15:45 Відповісти
Цікаво що обрали цих всих - більшість. Попереджали їх, меншість. Скиглять тепер по коментах знову більшість. Допомагають меншість. Тож мораль проста, що хотіли то і жріть тепер.
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30.06.2023 23:40 Відповісти
я завжди доначу, скільки можу, але теж не розумію, чому мародерів просто звільняють з посади. а де ж конфіскація, де покарання??
а ви не розстроюйтесь, чим більше коментарів, тим більше людей зайде, прочитає і теж задонатить.
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30.06.2023 20:14 Відповісти
+
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30.06.2023 14:37 Відповісти
https://www.autocentre.ua/ua/news/novejshij-sportkar-porsche-za-7-3-mln-griven-zamechen-v-ukraine-foto-1452160.html
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30.06.2023 14:59 Відповісти
молодь бухає і з жиру біситься поки бійці воюють, тре ціни підняти на етилову наркоту бо батьки донатити не бажають
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30.06.2023 17:37 Відповісти
+ 300 гривен
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30.06.2023 18:23 Відповісти
В каждой области есть олигархи...
Есть порошенки, тимошенки...
Почему они не отдают все...
Честно и не очень нажитое. Или им не нужна Украина?!
Или она им нужна именно для того, чтобы в окопах сидели за вечное
"продолжение банкета"?!!
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30.06.2023 19:35 Відповісти
А зелених олігархів ти не бачиш? Не читаєш скільки ''Порох'' на ''передок'' техніки ''барижить"?
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30.06.2023 20:34 Відповісти
Та то ж свої, вони ще на онуків не набарахлілісь
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30.06.2023 21:13 Відповісти
+++
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30.06.2023 20:11 Відповісти
А сьогодні довбані слугі наріду проголосували за припинення мораторію на перевірки дрібного бізнесу...великий де ніхто не перевіряє- ті завжди занесуть...а от дрібні,самі активні- тепер платитимуть чималі штрафи за найдрібнішу помилку...
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30.06.2023 20:14 Відповісти
Интересно, а почему бы не только копейки с народа просить, а лучше у взяточников конфисковать имущество и деньги ? Вот только что очередного взяточника и вора отпустили под залог. Уверяю 100% если двух-трёх крупных взяточников ободрать как липку, то во первых, несколько десятков миллионов долларов можно направить на нужды ЗСУ, а во вторых взятки и коррупция моментально ЗАКОНЧИЛАСЬ бы.
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30.06.2023 20:26 Відповісти
Зелені крадії , та щоб вас порозривало! Коли ж ви падли нажретеся? На ''нулю'' хлопцям устаткування для виживання бракує , а ви сукі з жиру біситися! Щоб ви виздихали!
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30.06.2023 20:37 Відповісти
За 16 міс війни загальна допомога Заходу Україні склала астрономічні 170 млрд.доларів.... А таке враження,що цих грошей не було взагалі,а все витягують на своїх плечах якісь добрі люди.....з надійно заретушованими обличчями....
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30.06.2023 20:44 Відповісти
зеленский дал? мин-о-бароны отслюнявил? шмыгаль в теме? или они не в курсе?
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30.06.2023 20:52 Відповісти
+
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30.06.2023 21:13 Відповісти
..кто из обслуги зэШки кротЫ!!!!Вот потому высокотехнологическое оружие опаздывает ..Послушайте Нетаньяху...Он ясно сказал
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30.06.2023 21:42 Відповісти
+1000 закинув
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30.06.2023 23:44 Відповісти
+++
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03.07.2023 14:18 Відповісти
 
 