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Новини Фото Війна
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Персонал зруйнованого росіянами кафе в Краматорську вшановує пам’ять колег. БОЛІСНЕ ФОТО

Співробітники кафе у Краматорську, в яке 27 червня поцілили ракетою росіяни, прийшли на місце трагедії, щоб віддати шану загиблим колегам.

Фото звідти опублікувала журналістка Вероніка Міронова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Біля кафе вже з’явився імпровізований меморіал загиблим співробітникам. Ми під’їхали туди. Картина сповнена розпачу. Молоді люди 18-20 років, фактично діти. Сидять на землі, навколо фото своїх загиблих друзів, курять, плачуть, закривають втомлені обличчя пораненими руками", - написала вона.

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Міронова пише, що ніколи не бачила, щоб діти ставали старими лише за кілька діб.

"Мені за них болить неймовірно. Їм повезло вижити, але їм тепер з цим жити. Вони стали в мільярд раз сильнішими, але вже ніколи не будуть безтурботними", - зазначила журналістка.

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Персонал зруйнованого росіянами кафе в Краматорську вшановує пам’ять колег 01
Персонал зруйнованого росіянами кафе в Краматорську вшановує пам’ять колег 02

Нагадаємо, 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську. Ракета влучила у заклад харчування. Загинули 12 людей, в тому числі троє дітей. 60 людей дістали поранення.

Автор: 

Краматорськ (677)


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Топ коментарі
+23
тим часом, помічник папи-***********-римського радісно цілується з руськими кіднеперами, засудженими МКС
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30.06.2023 15:27
+15
Вічна пам'ять .Щирі співчуття рідним і друзям загиблих .
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30.06.2023 15:44
+15
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30.06.2023 16:02
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тим часом, помічник папи-***********-римського радісно цілується з руськими кіднеперами, засудженими МКС
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30.06.2023 15:27 Відповісти
Хто платить тій ****ві той його танцює. Зразу згадується рейх і Папа тих часів.

Ватикан це ж не про віру, а про вплив на бидло та головне можливість сховати гроші у їх банківській системі.
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02.07.2023 13:32 Відповісти
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30.06.2023 15:31 Відповісти
Скорблю
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30.06.2023 15:40 Відповісти
Дніпро
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30.06.2023 15:43 Відповісти
Вічна пам'ять .Щирі співчуття рідним і друзям загиблих .
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30.06.2023 15:44 Відповісти
Краматорськ, тримайся!
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30.06.2023 15:55 Відповісти
Жена-педагог, которая до войны не то, что не произносила, но и на слух не переваривала ругательных слов, теперь по отношению к кацапам использует такой синонимический ряд матюков, который может выдать только профессионал языковед !
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30.06.2023 15:56 Відповісти
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30.06.2023 16:02 Відповісти
https://www.kramatorsk.info/view/298571
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30.06.2023 22:01 Відповісти
 
 