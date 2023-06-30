Персонал зруйнованого росіянами кафе в Краматорську вшановує пам’ять колег. БОЛІСНЕ ФОТО
Співробітники кафе у Краматорську, в яке 27 червня поцілили ракетою росіяни, прийшли на місце трагедії, щоб віддати шану загиблим колегам.
Фото звідти опублікувала журналістка Вероніка Міронова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Біля кафе вже з’явився імпровізований меморіал загиблим співробітникам. Ми під’їхали туди. Картина сповнена розпачу. Молоді люди 18-20 років, фактично діти. Сидять на землі, навколо фото своїх загиблих друзів, курять, плачуть, закривають втомлені обличчя пораненими руками", - написала вона.
Міронова пише, що ніколи не бачила, щоб діти ставали старими лише за кілька діб.
"Мені за них болить неймовірно. Їм повезло вижити, але їм тепер з цим жити. Вони стали в мільярд раз сильнішими, але вже ніколи не будуть безтурботними", - зазначила журналістка.
Нагадаємо, 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську. Ракета влучила у заклад харчування. Загинули 12 людей, в тому числі троє дітей. 60 людей дістали поранення.
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