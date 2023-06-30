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В обмілілій зоні Дніпра на Запоріжжі знайшли човен, якому близько тисячі років. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі під час обстеження обмілілої внаслідок підриву Каховської ГЕС берегової зони виявили дубовий човен, вік якого може сягати понад 1000 років.

Про це повідомила на брифінгу в.о. гендиректора Національного заповідника "Хортиця" Світлана Охріменко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Працівники заповідника під час чергового обстеження на раніше затопленій ділянці берега знайшли довбаний човен. Човен знаходився на урізі води і постійно то висихав, то намокав. Він переміщений до реставраційного ангару для проведення консерваційних робіт", - сказала вона.

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Знайдений човен виготовлений з цільного стовбура дуба, його довжина 6 метрів 80 см, висота бортів - близько пів метра.

Знахідка була у дуже поганому стані. За станом збереженості деревини експерти припускають, що вік човна може сягати понад 1000 років. Але більш точне датування стане можливим після проведення радіовуглецевого аналізу.

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На човні є окремі символи, але що вони означають, поки незрозуміло.

Човен перемістили до реставраційного ангару. Тепер його законсервують у спеціальному хімічному розчині, а надалі реставрують та зроблять музейним експонатом.

"Корпус човна зберігся на 70%. Під час розкопок човен розклався на декілька елементів. Роботи багато попереду. Будемо сподіватися, що все буде добре та ми цю пам'ятку збережемо", - зазначив учасник експедиції, під час якої було виявлено човен.

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В минулому біля берегів Хортиці знаходили подібні човни, які пов'язані з давньоруським поселенням на острові. Воно існувало з X по XIV cт. Такі плавзасоби використовувалися для риболовлі та інших промислів, місцевих перевезень, а також для обслуговування переправ.

За словами наукового співробітника національного заповідника Олега Тубольцева, таких човнів на території України є близько 30.

В обмілілій зоні Дніпра на Запоріжжі знайшли човен, якому близько тисячі років 01
В обмілілій зоні Дніпра на Запоріжжі знайшли човен, якому близько тисячі років 02
В обмілілій зоні Дніпра на Запоріжжі знайшли човен, якому близько тисячі років 03
В обмілілій зоні Дніпра на Запоріжжі знайшли човен, якому близько тисячі років 04
В обмілілій зоні Дніпра на Запоріжжі знайшли човен, якому близько тисячі років 05
В обмілілій зоні Дніпра на Запоріжжі знайшли човен, якому близько тисячі років 06
В обмілілій зоні Дніпра на Запоріжжі знайшли човен, якому близько тисячі років 07
В обмілілій зоні Дніпра на Запоріжжі знайшли човен, якому близько тисячі років 08
В обмілілій зоні Дніпра на Запоріжжі знайшли човен, якому близько тисячі років 09
В обмілілій зоні Дніпра на Запоріжжі знайшли човен, якому близько тисячі років 10
В обмілілій зоні Дніпра на Запоріжжі знайшли човен, якому близько тисячі років 11
В обмілілій зоні Дніпра на Запоріжжі знайшли човен, якому близько тисячі років 12
В обмілілій зоні Дніпра на Запоріжжі знайшли човен, якому близько тисячі років 13
В обмілілій зоні Дніпра на Запоріжжі знайшли човен, якому близько тисячі років 14
В обмілілій зоні Дніпра на Запоріжжі знайшли човен, якому близько тисячі років 15

Автор: 

Запоріжжя (2290) історія (1071) ОСУВ Хортиця (423) човен (23)


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Топ коментарі
+40
на мацквє ще жабы квакали, а козаки вже по Днiпру ходили......
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30.06.2023 15:59
+25
Як цікаво звучить!!! знайшли довбаний човен.
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30.06.2023 15:55
+22
доречі мацква-це смердюча вода...
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30.06.2023 16:01
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Нешановна редакція! Коли вже ви навчитесь розрізняти НА Запоріжжі та У Запоріжжі?!

Знахідка на острові Хортиця ПОСЕРЕД МІСТА Запоріжжя, а не "десь на Запоріжжі"
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30.06.2023 17:35 Відповісти
По перше, у Запорожжі(місто), на Запорожжі(регіон). Досить краснодупих кальок.
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30.06.2023 21:31 Відповісти
У мого діда на Дніпрі був човен-довбанка. Тільки менший і не з дуба. Пам'ятаю його у дитинстві. Зараз на згадку лишилось лише весло від нього.
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30.06.2023 17:47 Відповісти
прям тыщя лет? и сейчас на долблёных кое где ходят.
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01.07.2023 02:42 Відповісти
В новинах запоріжжя казали про 500 років, а тут вже про тисячу )).
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01.07.2023 13:44 Відповісти
Так и про 400 лет говорили! Кто во что горазд! Лишь бы быстрее новость озвучить!
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01.07.2023 16:25 Відповісти
Проста довбанка, а зроблена гострим інструментом. ******* сокиру треба довго гострити, щоб такі рівні зчеси вийшли.
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02.07.2023 16:27 Відповісти
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