СБУ ідентифікувала двох російських танкістів, які обстрілювали житлові будинки на Харківщині. ФОТО
СБУ встановила особи ще двох російських воєнних злочинців, які вели обстріл артилерійськими снарядами по цивільних об’єктах під час тимчасового захоплення частини Харківської області.
Про це повідомив речник УСБУ у Харківській області Владіслав Абдула, інформує Цензор.НЕТ.
Воєнними злочинцями виявились 20-річні військовослужбовці ЗС РФ: навідник- оператор танку Юрій Запорожський та його командир Микита Хлистов.
Встановлено, що російські танкісти 138-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ 24 лютого у складі свого військового підрозділу перетнули державний кордон України. Перебуваючи у складі сухопутних підрозділів агресора, вони брали безпосередню участь у захопленні населених пунктів на Харківщині.
Зокрема зафіксовано, що 29 квітня 2022 року, виконуючи наказ свого командира, навідник-оператор танку здійснив не менше чотирьох прямих пострілів в приватні будинки с. Верхня Роганка Харківської області, що не є військовою ціллю, а навпаки були заселені виключно цивільними особами. У результаті прямого влучання осколково-фугасних танкових снарядів калібру 125 мм зруйновано два приватних будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Після ураження помешкань, сім’ям довелось евакуюватись до інших населених пунктів.
На підставі зібраних матеріалів слідчіСБУ заочно повідомили воєнним злочинцям про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни вчинені групою осіб) Кримінального кодексу України.
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Скажуть що були " на ученіях" і заблудилися а там червоний хрест та .
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західні пацифісти завиють про права людиги і відмажуть
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Чи ми повинні сприймати їх як українців?
та нічого їм не буде..
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Скажуть що були " на ученіях" і заблудилися а там червоний хрест та .
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західні пацифісти завиють про права людиги і відмажуть
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"Возмущенные"))
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Треба, щоб було так, - "СБУ ідентифікувала трупи двох російських танкістів..."
Північна Салтівка - розтріл домів з артилерії і танків