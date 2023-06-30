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Новини Фото Війна
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СБУ ідентифікувала двох російських танкістів, які обстрілювали житлові будинки на Харківщині. ФОТО

СБУ встановила особи ще двох російських воєнних злочинців, які вели обстріл артилерійськими снарядами по цивільних об’єктах під час тимчасового захоплення частини Харківської області.

Про це повідомив речник УСБУ у Харківській області Владіслав Абдула, інформує Цензор.НЕТ.

СБУ ідентифікувала двох російських танкістів, які обстрілювали житлові будинки на Харківщині 01

Воєнними злочинцями виявились 20-річні військовослужбовці ЗС РФ: навідник- оператор танку Юрій Запорожський та його командир Микита Хлистов.

Встановлено, що російські танкісти 138-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ 24 лютого у складі свого військового підрозділу перетнули державний кордон України. Перебуваючи у складі сухопутних підрозділів агресора, вони брали безпосередню участь у захопленні населених пунктів на Харківщині.

Зокрема зафіксовано, що 29 квітня 2022 року, виконуючи наказ свого командира, навідник-оператор танку здійснив не менше чотирьох прямих пострілів в приватні будинки с. Верхня Роганка Харківської області, що не є військовою ціллю, а навпаки були заселені виключно цивільними особами. У результаті прямого влучання осколково-фугасних танкових снарядів калібру 125 мм зруйновано два приватних будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Після ураження помешкань, сім’ям довелось евакуюватись до інших населених пунктів.

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На підставі зібраних матеріалів слідчіСБУ заочно повідомили воєнним злочинцям про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни вчинені групою осіб) Кримінального кодексу України.

Автор: 

армія рф (17743) СБУ (12918) Харківщина (6054) воєнні злочини (1873)


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Топ коментарі
+13
Нічого дивного. Типові російські дегенерати.
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30.06.2023 17:40
+12
Дегенерати
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30.06.2023 17:24
+8
дети алкоголиков
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30.06.2023 17:38
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Дегенерати
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30.06.2023 17:24 Відповісти
...та нічого їм не буде..
..
Скажуть що були " на ученіях" і заблудилися а там червоний хрест та .
..
західні пацифісти завиють про права людиги і відмажуть
...
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30.06.2023 19:13 Відповісти
дети алкоголиков
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30.06.2023 17:38 Відповісти
в них інших немає
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30.06.2023 18:15 Відповісти
Нічого дивного. Типові російські дегенерати.
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30.06.2023 17:40 Відповісти
Чи не досить вже "перекладати" папортні дані цих віродків?
Чи ми повинні сприймати їх як українців?
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30.06.2023 18:14 Відповісти
Щоб було веселіше, треба на фотках у кутику додати чорні смужки.
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30.06.2023 18:14 Відповісти
---
та нічого їм не буде..
..
Скажуть що були " на ученіях" і заблудилися а там червоний хрест та .
..
західні пацифісти завиють про права людиги і відмажуть
..
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30.06.2023 19:09 Відповісти
Струкота а стільки ненависті.
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30.06.2023 18:15 Відповісти
Почитайте комменты...
"Возмущенные"))
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30.06.2023 18:18 Відповісти
В реале , оригинале ..
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30.06.2023 18:37 Відповісти
СБУ працює, встановлює особи злочинців причетних до вбивств цивільного населення. Стоп. Невже ті москалі які не вбивають цивільне населення але незаконно знаходяться на территорії України із збрлєю з метою захоплення территорій, і знищення держави, знищення української ідентичності не є злочинцями? Чи може нам вони війну оголосили? Чи ми їм? Чому усім кацапам які потрапляють в полон не шиють порушення кордону зі зброєю в руках? Чому за порушення кордону у часі воєного стану строки не кінські? Чи може вбивмтво наших військових на территорії України не є злочином? Чи хтось надіється що ось цих двох персонажів нам передадуть для суду? Питань море. І ці питання виникають на фоні процнсу над нашими військовими яких москалі судять за те що ті захищали свою країну.
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30.06.2023 18:49 Відповісти
СБУ ідентифікувала двох російських танкістів Джерело:
************
Треба, щоб було так, - "СБУ ідентифікувала трупи двох російських танкістів..."
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30.06.2023 18:56 Відповісти
С права явно даун без мозгов
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30.06.2023 20:22 Відповісти
Два ******!!!!!!
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30.06.2023 22:09 Відповісти
А ще кажуть що немає кончених народів
Північна Салтівка - розтріл домів з артилерії і танків
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02.07.2023 15:50 Відповісти
 
 