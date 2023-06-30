Активісти руху "Жовта стрічка" продовжують спротив в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Активісти руху "Жовта стрічка" продовжують діяти та чинити спротив в окупованому РФ Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Піти у кафе та обрати дві соломинки жовто-блакитного кольору для напою; повісити жовту стрічку прогулюючись містом; зірвати десяток агіток по набору на контрактну службу в армії ерефії, або намалювати графіті... Здавалося б такі дрібні дії активістів руху "Жовта стрічка", але вони посилають потужне повідомлення про те, що народ України не заляканий окупантами, він чинить спротив та продовжує боротьбу", - йдеться у повідомленні.







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Стати частиною цієї боротьби можна приєднавшись до руху "Жовта стрічка" через чат-бот "Разом".

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