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Активісти руху "Жовта стрічка" продовжують спротив в окупованому Криму. ФОТОрепортаж
Активісти руху "Жовта стрічка" продовжують діяти та чинити спротив в окупованому РФ Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Піти у кафе та обрати дві соломинки жовто-блакитного кольору для напою; повісити жовту стрічку прогулюючись містом; зірвати десяток агіток по набору на контрактну службу в армії ерефії, або намалювати графіті... Здавалося б такі дрібні дії активістів руху "Жовта стрічка", але вони посилають потужне повідомлення про те, що народ України не заляканий окупантами, він чинить спротив та продовжує боротьбу", - йдеться у повідомленні.
Стати частиною цієї боротьби можна приєднавшись до руху "Жовта стрічка" через чат-бот "Разом".
Топ коментарі
+7 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар30.06.2023 18:24 Посилання
+6 Zynoviy Zenon #568769
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+5 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар30.06.2023 18:11 Посилання
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Фото с бокалом напоминает советское "Иван Фомич, в защиту мира, пропил "Москвич""
ну и мона еще насрать на перила возле пляжа, тоже помогает усвидомить шо ты как "партизан" похож на говно. "типо это хорошо, но больше вони чем користи".
Олах чо вас не зощетил? то? нету ни Олаха ни этого оккупантского Яхве., Есть Сварог, или ЗЕвс, мне то реально непонятно, из придуманных божков, давай выберем.... ну Артемиду шоле? но она ненавидит животных, так шо... чо там.... да ну нахер, вагон презов не завезли(из рассуждений путинского электората)
Зачем таким и гретами портить имидж прекрасного издания?
лицемер, смешно бы мне к твоему джипу припарковаться.
ну ты же понял наконец, насколько далеко\сильно я плюну при встрече? с лицемером то. да не надо.
смешно, лицемерно. ты давай - в посадку с волками сможешь..
Я взяла в руки льняну торбинку з пришитою синьо-жовтою смужкою....й повісила ії назад,бо треба було проходити через рашистський блокпост,не була впевнена,що її не помітять рашисти...а ви кажете,що це не має значення.Це спротив,це ризик для життя.
Хто не був в окупації,хто не знає,хто такі рашисти,ті насміхаються та глузують..
Я бажаю всім скептикам ніколи не випробувати на собі знущання рашистських покидьків...