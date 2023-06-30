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Новини Фото Окуповані території
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Активісти руху "Жовта стрічка" продовжують спротив в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Активісти руху "Жовта стрічка" продовжують діяти та чинити спротив в окупованому РФ Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Активісти руху Жовта стрічка продовжують спротив в окупованому Криму 01

"Піти у кафе та обрати дві соломинки жовто-блакитного кольору для напою; повісити жовту стрічку прогулюючись містом; зірвати десяток агіток по набору на контрактну службу в армії ерефії, або намалювати графіті... Здавалося б такі дрібні дії активістів руху "Жовта стрічка", але вони посилають потужне повідомлення про те, що народ України не заляканий окупантами, він чинить спротив та продовжує боротьбу", - йдеться у повідомленні.

Активісти руху Жовта стрічка продовжують спротив в окупованому Криму 02
Активісти руху Жовта стрічка продовжують спротив в окупованому Криму 03
Активісти руху Жовта стрічка продовжують спротив в окупованому Криму 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рух "Жовта Стрічка" запускає на окупованих територіях нову безстрокову акцію "Пали російське". ВIДЕО

Активісти руху Жовта стрічка продовжують спротив в окупованому Криму 05
Активісти руху Жовта стрічка продовжують спротив в окупованому Криму 06
Активісти руху Жовта стрічка продовжують спротив в окупованому Криму 07
Активісти руху Жовта стрічка продовжують спротив в окупованому Криму 08
Активісти руху Жовта стрічка продовжують спротив в окупованому Криму 09

Стати частиною цієї боротьби можна приєднавшись до руху "Жовта стрічка" через чат-бот "Разом"

Дивіться також: Активісти "Жовтої стрічки" посилюють український спротив на окупованому півострові . ФОТОрепортаж

Автор: 

Крим (14183) партизани (193)


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Топ коментарі
+7
Щоб псувати нерви окупантам. Мабуть в цьому сенс.
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30.06.2023 18:24
+6
Нагадування російським окупантам, що Крим - це Україна, теж важливо. Прийде час і збройного спротиву.
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30.06.2023 18:14
+5
Маячня не маячня, але за таке росіяни окупанти можуть і за грати кинути якщо піймають.
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30.06.2023 18:11
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Вибачте, але це маячня....
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30.06.2023 18:06 Відповісти
Маячня не маячня, але за таке росіяни окупанти можуть і за грати кинути якщо піймають.
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30.06.2023 18:11 Відповісти
І який тоді сенс в цьому "спротиві"?Засунути в напій дві трубочки,або написати на стовпі в кущах олівцем і "сісти"?Повністю згоден з тим,що це маячня.
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30.06.2023 18:18 Відповісти
Щоб псувати нерви окупантам. Мабуть в цьому сенс.
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30.06.2023 18:24 Відповісти
Вторая мировая война. Не уверен или Дания или Норвегия. В знак солидарности с обороной Сталинграда большинство бойцов Сопротивления не поехало на загородные пикники. Как фашисты лютовали, а поделать ничего не могли. А подъём народного самосознания? Как мы их сделали.
Фото с бокалом напоминает советское "Иван Фомич, в защиту мира, пропил "Москвич""
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30.06.2023 18:34 Відповісти
фошисти в Італі\ були. коли ж ви здохнете совки?
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30.06.2023 18:53 Відповісти
Вважайте, що це хобі українців в українському Криму.
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30.06.2023 18:45 Відповісти
Нагадування російським окупантам, що Крим - це Україна, теж важливо. Прийде час і збройного спротиву.
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30.06.2023 18:14 Відповісти
Я то бы вообще порушил начала скреп рашки, просто можно затолкать дымовуху в бесплатном сортире, а когда раздымится, то указать мусору на любого ватника, - вон - турецконацист.
ну и мона еще насрать на перила возле пляжа, тоже помогает усвидомить шо ты как "партизан" похож на говно. "типо это хорошо, но больше вони чем користи".
Олах чо вас не зощетил? то? нету ни Олаха ни этого оккупантского Яхве., Есть Сварог, или ЗЕвс, мне то реально непонятно, из придуманных божков, давай выберем.... ну Артемиду шоле? но она ненавидит животных, так шо... чо там.... да ну нахер, вагон презов не завезли(из рассуждений путинского электората)
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30.06.2023 18:15 Відповісти
Бред, очень мощное движение!
Зачем таким и гретами портить имидж прекрасного издания?
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30.06.2023 18:34 Відповісти
"Издание прекрасно", поки воно подає різноманітну інформацію.
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30.06.2023 18:49 Відповісти
Спротив - це теракти з метою знищення кацапів, злив інформації Генштабу ЗСУ про військові об'єкти рашистів на території півострова. А ці трубочки можуть вийняти зі свого латте, обтрусити, змазати рідким милом і засунути собі поглибше. Ефект від такого "спротиву" буде аналогічний.
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30.06.2023 18:44 Відповісти
Бережіть себе, рідненькі. Бог у поміч
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30.06.2023 18:45 Відповісти
ну ясно - рак у тя и у меня = ты бежишь в Клинику а я - в Храм, правильно?
лицемер, смешно бы мне к твоему джипу припарковаться.
ну ты же понял наконец, насколько далеко\сильно я плюну при встрече? с лицемером то. да не надо.
смешно, лицемерно. ты давай - в посадку с волками сможешь..
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30.06.2023 18:58 Відповісти
чому це маячня?це люди виявляють свою волю та показують усьому свiту.
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30.06.2023 19:21 Відповісти
Ми з чоловіком виїзджали з окупації, Київська область.Збирали речі,брали ковдри та постільну білизну,забирали крупи,консервацію.
Я взяла в руки льняну торбинку з пришитою синьо-жовтою смужкою....й повісила ії назад,бо треба було проходити через рашистський блокпост,не була впевнена,що її не помітять рашисти...а ви кажете,що це не має значення.Це спротив,це ризик для життя.
Хто не був в окупації,хто не знає,хто такі рашисти,ті насміхаються та глузують..
Я бажаю всім скептикам ніколи не випробувати на собі знущання рашистських покидьків...
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30.06.2023 20:47 Відповісти
 
 