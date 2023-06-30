Українському воїну Сергію Дзюбановському, який втратив ногу на бойовому завданні, потрібна допомога у придбанні протезу. ФОТОрепортаж

Український воїн Сергій Дзюбановський втратив ногу на бойовому завданні за Малою Токмачкою, на Запоріжжі в результаті підриву на протипіхотній міні. Йому потрібна допомога у придбанні протезу.

Про це повідомив у фейсбуку Марк Іванов, передає Цензор.НЕТ.

"Наш хороший друг, Сергій Дзюбановський, з Тернополя, якого я думаю багато хто памʼятає втратив ногу на бойовому завданні за Малою Токмачкою, на Запоріжжі в результаті підриву на протипіхотній міні.

Давайте допоможемо йому зібрати на хороший протез, щоб він знову міг нормально ходити і твердо встати на ноги!

Збір на його банку і приватівську карту, потім відкриємо paypal ще.

Фейсбук анкета Сергія.

Інстаграм.

Банка - https://send.monobank.ua/jar/7hUDdGxkoZ...

Картка приватбанку: 5168 7520 1804 8945

Давайте всі дружно допоможемо нашому хороброму захиснику!!!" - йдеться у повідомленні.









