Українському воїну Сергію Дзюбановському, який втратив ногу на бойовому завданні, потрібна допомога у придбанні протезу. ФОТОрепортаж
Український воїн Сергій Дзюбановський втратив ногу на бойовому завданні за Малою Токмачкою, на Запоріжжі в результаті підриву на протипіхотній міні. Йому потрібна допомога у придбанні протезу.
Про це повідомив у фейсбуку Марк Іванов, передає Цензор.НЕТ.
"Наш хороший друг, Сергій Дзюбановський, з Тернополя, якого я думаю багато хто памʼятає втратив ногу на бойовому завданні за Малою Токмачкою, на Запоріжжі в результаті підриву на протипіхотній міні.
Давайте допоможемо йому зібрати на хороший протез, щоб він знову міг нормально ходити і твердо встати на ноги!
Збір на його банку і приватівську карту, потім відкриємо paypal ще.
Фейсбук анкета Сергія.
Банка - https://send.monobank.ua/jar/7hUDdGxkoZ...
Картка приватбанку: 5168 7520 1804 8945
Давайте всі дружно допоможемо нашому хороброму захиснику!!!" - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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це не я сказав
тій мразоті яка це сказала, до повного щасття не вистачало барабанів та овочерізок
але вже купили, підараси гнойні
Найсумніше у цій історії - Сергій Дзюбановський зараз отримує 700 грн (не тисяч, а просто СІМСОТ)... люблю Україну, НЕНАВИДЖУ Зе-покидьків, які нею керують.
Хай благословить тебе Бог, мужній воїне.
може хто знає що це? В мене таке перший раз. Однак гроші списались з карточки.