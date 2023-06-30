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Українському воїну Сергію Дзюбановському, який втратив ногу на бойовому завданні, потрібна допомога у придбанні протезу. ФОТОрепортаж

Український воїн Сергій Дзюбановський втратив ногу на бойовому завданні за Малою Токмачкою, на Запоріжжі в результаті підриву на протипіхотній міні. Йому потрібна допомога у придбанні протезу.

Про це повідомив у фейсбуку Марк Іванов, передає Цензор.НЕТ.

"Наш хороший друг, Сергій Дзюбановський, з Тернополя, якого я думаю багато хто памʼятає втратив ногу на бойовому завданні за Малою Токмачкою, на Запоріжжі в результаті підриву на протипіхотній міні.

Давайте допоможемо йому зібрати на хороший протез, щоб він знову міг нормально ходити і твердо встати на ноги!

Збір на його банку і приватівську карту, потім відкриємо paypal ще.

Фейсбук анкета Сергія.

Інстаграм.

Банка - https://send.monobank.ua/jar/7hUDdGxkoZ...

Картка приватбанку: 5168 7520 1804 8945

Давайте всі дружно допоможемо нашому хороброму захиснику!!!" - йдеться у повідомленні.

Українському воїну Сергію Дзюбановському, який втратив ногу на бойовому завданні, потрібна допомога у придбанні протезу 01
Українському воїну Сергію Дзюбановському, який втратив ногу на бойовому завданні, потрібна допомога у придбанні протезу 02
Українському воїну Сергію Дзюбановському, який втратив ногу на бойовому завданні, потрібна допомога у придбанні протезу 03
Українському воїну Сергію Дзюбановському, який втратив ногу на бойовому завданні, потрібна допомога у придбанні протезу 04
Українському воїну Сергію Дзюбановському, який втратив ногу на бойовому завданні, потрібна допомога у придбанні протезу 05

Автор: 

благодійність (574) допомога (8428) поранення (2813)


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Топ коментарі
+22
Скинемось. А що держава, котра отримує десятки мільярдів долярів допомоги? Невже не можна забезпечити усіх бійців обов'язковим протезуванням. Чи усе іде на барабани. Слів вже немає. Оце зевлада.
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30.06.2023 18:30
+17
.....загальна сума допомоги Заходу з 24.02.22 склала 170 млрд.доларів....
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30.06.2023 18:24
+16
І де держава? Які протези вона дає? Палку без колінного суглоба? Таки доведуть.
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30.06.2023 18:27
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.....загальна сума допомоги Заходу з 24.02.22 склала 170 млрд.доларів....
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30.06.2023 18:24 Відповісти
цьому Марку Іванову це ні про,що не говорить? до речі, а він досьогодні хоч знав про існування Сергія?
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30.06.2023 18:26 Відповісти
захисники забезпечені всім необхідним
це не я сказав
тій мразоті яка це сказала, до повного щасття не вистачало барабанів та овочерізок
але вже купили, підараси гнойні
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30.06.2023 20:18 Відповісти
І де держава? Які протези вона дає? Палку без колінного суглоба? Таки доведуть.
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30.06.2023 18:27 Відповісти
Скинемось. А що держава, котра отримує десятки мільярдів долярів допомоги? Невже не можна забезпечити усіх бійців обов'язковим протезуванням. Чи усе іде на барабани. Слів вже немає. Оце зевлада.
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30.06.2023 18:30 Відповісти
Держава приймає рішення збільшити 300тисячні пенсії депутатам та суддям на 30%
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30.06.2023 19:12 Відповісти
+
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30.06.2023 18:32 Відповісти
Хлопці, скинемось на воїна. Хай ця зеленодупа пліснява йде до чорта, чекати там нема чого..
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30.06.2023 18:35 Відповісти
Підтримав.

Найсумніше у цій історії - Сергій Дзюбановський зараз отримує 700 грн (не тисяч, а просто СІМСОТ)... люблю Україну, НЕНАВИДЖУ Зе-покидьків, які нею керують.
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30.06.2023 19:18 Відповісти
+

Хай благословить тебе Бог, мужній воїне.
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30.06.2023 18:40 Відповісти
а що всі так здивувались ? держава срати хотіла на вояк інвалідів, протезування відбувається або за кошти волонтерів(донатів) або за кордоном.
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30.06.2023 18:41 Відповісти
А осталные?
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30.06.2023 18:50 Відповісти
Резніков хто обкрадає поранених воїнів. Хто розікрав кошти на протезування.
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30.06.2023 18:51 Відповісти
Де влада?
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30.06.2023 18:55 Відповісти
Відправила трохи, але чомусь у графі статус червоним було написано "забраковано"
може хто знає що це? В мене таке перший раз. Однак гроші списались з карточки.
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30.06.2023 18:59 Відповісти
В мене так також було написано "Забраковано", але кошти знялися.
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30.06.2023 19:11 Відповісти
Може це пастка, кошти пішли не цьому воїну?
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30.06.2023 19:14 Відповісти
Хтозна, може й так. Але імʼя його вказане.
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30.06.2023 19:26 Відповісти
а страна, пославшая на войну солдата где? или это уже не их дело?
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30.06.2023 19:00 Відповісти
А ви з 19 року ще не зрозуміли де ця влада? Їм же все крім своїх кишень *****, то що, нам з них брати приклад? А втім, то особиста справа кожного.
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30.06.2023 19:29 Відповісти
1,6 місяців війни людина збирає на протез.У мене немає слів.Розірвати голими руками цих покидьків які так знущаються над нашими хлопціми !
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30.06.2023 19:01 Відповісти
ляшко, ты чего язык в опу всунул, ты сядешь за бездействие
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30.06.2023 19:07 Відповісти
Дуже мотивує захищати таку державу,яка потім срати на тебе хотіла.
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30.06.2023 19:12 Відповісти
А держава де гроші діла? По приїзжають мажоріки із-за кордону, а пів України на милицях і почнуть тоді вершити свої темні справи!
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30.06.2023 19:14 Відповісти
+++
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30.06.2023 19:34 Відповісти
Чому кошти повернулись?
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30.06.2023 20:14 Відповісти
Суки кончени ,держава повинна все дать.
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30.06.2023 20:21 Відповісти
Нема слів....Слава Україні
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30.06.2023 21:25 Відповісти
Ваша Карточка Привата не принимает деньги, повысьте лимит.
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30.06.2023 21:35 Відповісти
Неплохо бы выложить прейскурант цен на протезы, как импортные так и наши. Ох повеселимся от удивления. Клапан в сердце вшить дешевле, хоть и не намного. А потом и мсеку отстегнуть надо.
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30.06.2023 21:53 Відповісти
+
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30.06.2023 22:57 Відповісти
 
 