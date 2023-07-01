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План "Б" для диктатора, заколот по-російськи, червоні лінії путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

План Б для диктатора, заколот по-російськи, червоні лінії путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Червоні лінії путіна

Читайте на "Цензор.НЕТ": На думку США, "червоні лінії" Путіна є гнучкішими, ніж вважали, - Politico

План Б для диктатора, заколот по-російськи, червоні лінії путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Яка країна, така і революція

План Б для диктатора, заколот по-російськи, червоні лінії путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Нарада двійників перед поїздкою

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін докладає великих зусиль, щоб відновити імідж "людини з народу", - СNN

План Б для диктатора, заколот по-російськи, червоні лінії путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Випадок на білоруському кордоні

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів засідання Ставки: Доручив посилити кордон із Білоруссю

План Б для диктатора, заколот по-російськи, червоні лінії путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Щурячі бої

План Б для диктатора, заколот по-російськи, червоні лінії путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

З Днем Конституції!

План Б для диктатора, заколот по-російськи, червоні лінії путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Минулі вихідні

План Б для диктатора, заколот по-російськи, червоні лінії путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

"Освободители" Ростова

План Б для диктатора, заколот по-російськи, червоні лінії путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Дійсно смішно

План Б для диктатора, заколот по-російськи, червоні лінії путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

...до діла не дійшло

План Б для диктатора, заколот по-російськи, червоні лінії путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

План "Б" для путіна

План Б для диктатора, заколот по-російськи, червоні лінії путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

"Труд освобождает"

План Б для диктатора, заколот по-російськи, червоні лінії путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

Заколот по-російськи

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від "Вступайте в Вагнер" до "200 дней Бахмут брал": пропагандист Соловйов змінив думку щодо Пригожина. ВIДЕО

План Б для диктатора, заколот по-російськи, червоні лінії путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 14

"Кушать подано"

План Б для диктатора, заколот по-російськи, червоні лінії путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 15

Помилка вийшла

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля офісу Пригожина у Санкт-Петербурзі силовики знайшли "Газель", набиту грошима. Ватажок "вагнерівців" підтвердив, що це його гроші

План Б для диктатора, заколот по-російськи, червоні лінії путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 16

З новим власником

План Б для диктатора, заколот по-російськи, червоні лінії путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 17

Кіно про наволоч

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ отримала завдання ліквідувати Пригожина, - Буданов

План Б для диктатора, заколот по-російськи, червоні лінії путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 18

Шедеври з кремлівської колекції

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лукашенко Олександр (2660) путін володимир (24095) фотожаба (13964) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+23
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01.07.2023 09:07
+21
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01.07.2023 09:05
+20
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01.07.2023 09:09
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особенно прикольно с Лукавым.
и особенно про "труд освобождает"(типо - как Муссолини писал на лагерях в Гватемале) - желчно обосрано Шольца который мало дает, не то, не так и не столько сколько хотят наши Лысый очконосец и Зарослый гундосец.
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01.07.2023 08:46 Відповісти
про раше-підорів це правильно - це добре, АЛЕ де картинки про Зе-сучених?

Цензор! - у вас табу або боїтеся?
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01.07.2023 08:46 Відповісти
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01.07.2023 09:07 Відповісти
всім хто малював
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01.07.2023 08:52 Відповісти
.. і хто ліпив
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01.07.2023 22:22 Відповісти
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02.07.2023 07:00 Відповісти
А вибрация есть? С присоской?
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02.07.2023 23:02 Відповісти
У відповідь на знищення половини країни Україна дуже жорстко відповіла мемами.
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01.07.2023 08:53 Відповісти
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01.07.2023 09:05 Відповісти
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01.07.2023 09:09 Відповісти
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01.07.2023 09:19 Відповісти
Рейтинг фотожаб на мою думку.
1. "Хоспаді, а разгаворов-то било" перемагає з відривом.
2. "Защітнік" на другому за наповненість, трагізм і якість виконання.
3. "Мятєжнікі, дон, уже ушлі із Ростова?" на третьому, він найсмішнішій.
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01.07.2023 21:06 Відповісти
 
 