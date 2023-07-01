План "Б" для диктатора, заколот по-російськи, червоні лінії путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Червоні лінії путіна
Читайте на "Цензор.НЕТ": На думку США, "червоні лінії" Путіна є гнучкішими, ніж вважали, - Politico
Яка країна, така і революція
Нарада двійників перед поїздкою
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін докладає великих зусиль, щоб відновити імідж "людини з народу", - СNN
Випадок на білоруському кордоні
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів засідання Ставки: Доручив посилити кордон із Білоруссю
Щурячі бої
З Днем Конституції!
Минулі вихідні
"Освободители" Ростова
Дійсно смішно
...до діла не дійшло
План "Б" для путіна
"Труд освобождает"
Заколот по-російськи
Читайте на "Цензор.НЕТ": Від "Вступайте в Вагнер" до "200 дней Бахмут брал": пропагандист Соловйов змінив думку щодо Пригожина. ВIДЕО
"Кушать подано"
Помилка вийшла
Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля офісу Пригожина у Санкт-Петербурзі силовики знайшли "Газель", набиту грошима. Ватажок "вагнерівців" підтвердив, що це його гроші
З новим власником
Кіно про наволоч
Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ отримала завдання ліквідувати Пригожина, - Буданов
Шедеври з кремлівської колекції
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и особенно про "труд освобождает"(типо - как Муссолини писал на лагерях в Гватемале) - желчно обосрано Шольца который мало дает, не то, не так и не столько сколько хотят наши Лысый очконосец и Зарослый гундосец.
Цензор! - у вас табу або боїтеся?
1. "Хоспаді, а разгаворов-то било" перемагає з відривом.
2. "Защітнік" на другому за наповненість, трагізм і якість виконання.
3. "Мятєжнікі, дон, уже ушлі із Ростова?" на третьому, він найсмішнішій.