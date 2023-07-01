У лісника на Львівщині виявили схрон зі зброєю та боєприпасами, - СБУ. ФОТОрепортаж
У чоловіка вилучили гранатомет, автомати, пістолети, револьвери та протипіхотні міни.
Про це повідомили в Управлінні СБУ Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Облаштував тайник керівник держпідприємста лісової галузі у приватній будівлі. Правоохоронці вилучили ручні осколкові гранати, протитанковий гранатомет, автомати, пістолети, револьвери, а також протипіхотні міни, боєприпаси до гранатомета та велика кількість бойових набоїв різного калібру", - йдеться у повідомленні.
Чоловіку повідомили про підозру в незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263). Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. До розгляду справи суд відправив його під варту.
Топ коментарі
+34 Карло Карло
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+33 Ol Ol #553754
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Та отримав від батька у спадок...
...
Слава Богу що ще такі люди є і готові продовжувати боротьбу
...
своїх дідів та батьків за Батьківщину...за Україну
..
хоч як би то дивно не здавалося зросійщення дається чути і там
...
Те, що людина ховала це від держави, то це лише через те, що чиновники бояться людини зі зброєю, і не дають змоги зареєструвати цю зброю в законний спосіб.
А взагалі правільно вище написав - треба дивитись на літературу, журнали, фотографії, прапорці, соцмережі, може шеврони, які в цього лісника є, тоді можно зрозуміти до чого він готувався.
-Нема
-А кулемет?
-Нема.
-А гармата є?
-Нема.
-А танк є?
-Ось чого нема, того нема.
із реального "криміналу" там тільки цинк патронів - все інше може виявитися ММГ
добре - ще копаний холодняк
_______________________
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові
...чи ж то гранатомет!
але зебіли-приколісти-експериментатори були дуже заклопотані озброєною фізичною охороною портнових та вересксучіми шатлами Крим-Херсон-Маріуполь
на відповідь навіть шкода було витрачати цю мізерну електроенергію та час.. та таке
Прикладом повинна бути Швейцарія, яку навіть німці побоялись захоплювати!
Магазин ппш у гарному стані-шедевр його колекції.
https://www.bbc.com/russian/society/2014/01/140117_japanese_ww2_soldier_dies
Партизанський рух "АТЕШ" підготував вже понад 110 схронів Джерело: