У лісника на Львівщині виявили схрон зі зброєю та боєприпасами, - СБУ. ФОТОрепортаж

У чоловіка вилучили гранатомет, автомати, пістолети, револьвери та протипіхотні міни.

Про це повідомили в Управлінні СБУ Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Облаштував тайник керівник держпідприємста лісової галузі у приватній будівлі. Правоохоронці вилучили ручні осколкові гранати, протитанковий гранатомет, автомати, пістолети, револьвери, а також протипіхотні міни, боєприпаси до гранатомета та велика кількість бойових набоїв різного калібру", - йдеться у повідомленні.

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Чоловіку повідомили про підозру в незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263). Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. До розгляду справи суд відправив його під варту.















