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У лісника на Львівщині виявили схрон зі зброєю та боєприпасами, - СБУ. ФОТОрепортаж

У чоловіка вилучили гранатомет, автомати, пістолети, револьвери та протипіхотні міни.

Про це повідомили в Управлінні СБУ Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Облаштував тайник керівник держпідприємста лісової галузі у приватній будівлі. Правоохоронці вилучили ручні осколкові гранати, протитанковий гранатомет, автомати, пістолети, револьвери, а також протипіхотні міни, боєприпаси до гранатомета та велика кількість бойових набоїв різного калібру", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Багатоетапна спецоперація СБУ: знешкоджено агентурну мережу ФСБ, яка наводила ворожі "Смерчі" та "Урагани" на Харків. ФОТОрепортаж

Чоловіку повідомили про підозру в незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263). Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. До розгляду справи суд відправив його під варту.

У лісника на Львівщині виявили схрон зі зброєю та боєприпасами, - СБУ 01
У лісника на Львівщині виявили схрон зі зброєю та боєприпасами, - СБУ 02
У лісника на Львівщині виявили схрон зі зброєю та боєприпасами, - СБУ 03
У лісника на Львівщині виявили схрон зі зброєю та боєприпасами, - СБУ 04
У лісника на Львівщині виявили схрон зі зброєю та боєприпасами, - СБУ 05
У лісника на Львівщині виявили схрон зі зброєю та боєприпасами, - СБУ 06
У лісника на Львівщині виявили схрон зі зброєю та боєприпасами, - СБУ 07
У лісника на Львівщині виявили схрон зі зброєю та боєприпасами, - СБУ 08

Автор: 

зброя (7523) СБУ (12933) Львівська область (2459)


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Топ коментарі
+34
справжні бандерівець завжди тримає зброю для будь яких ворогів - чи то москалі чи то ляхи чи то мадяри чи то нечисть владна
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01.07.2023 10:22
+33
Чоловік готувався зустрічати "визволителей", але не дочекався - СБУ приперлася.
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01.07.2023 10:15
+27
-Діду у вас є автомат?
-Нема
-А кулемет?
-Нема.
-А гармата є?
-Нема.
-А танк є?
-Ось чого нема, того нема.
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01.07.2023 10:30
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ховав під стріхов?
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01.07.2023 10:12 Відповісти
За це потрібно нагороджувати і ще видавати кулемет та гранатомет з БК!
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01.07.2023 10:32 Відповісти
дивлячись яку літературу знайшли. Якщо Донцова або Липинського, то тоді дещо із знайденого треба повернути.
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01.07.2023 10:36 Відповісти
----
Та отримав від батька у спадок...
...
Слава Богу що ще такі люди є і готові продовжувати боротьбу
...
своїх дідів та батьків за Батьківщину...за Україну
..
хоч як би то дивно не здавалося зросійщення дається чути і там
...
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01.07.2023 12:24 Відповісти
Ну, таке там "лісне господарство"... ворогу на замітку))
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01.07.2023 10:13 Відповісти
Це повинно бути використане по призначенню. Лісника разом зі складом до Кремінна і нехай воює.
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01.07.2023 10:14 Відповісти
как всегда про такое пишут бабы, воевать не собирающиеся)
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01.07.2023 10:23 Відповісти
Чому ти виправдовуєш лісника?
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01.07.2023 10:42 Відповісти
тому що він справжній українець і бандерівець ...
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01.07.2023 15:49 Відповісти
Та що ви, він буде виконувати бажання ваших БАБ про чорний мішок в білих жигулях
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01.07.2023 10:52 Відповісти
В кожної вільної людини, тим більше Бандерівця, повинна бути зброя для самозахисту! Тим більше коли в країні іде війна з лютим ворогом, який прийшов нас знищити.

Те, що людина ховала це від держави, то це лише через те, що чиновники бояться людини зі зброєю, і не дають змоги зареєструвати цю зброю в законний спосіб.

А взагалі правільно вище написав - треба дивитись на літературу, журнали, фотографії, прапорці, соцмережі, може шеврони, які в цього лісника є, тоді можно зрозуміти до чого він готувався.
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01.07.2023 16:11 Відповісти
Чоловік готувався зустрічати "визволителей", але не дочекався - СБУ приперлася.
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01.07.2023 10:15 Відповісти
Торгувати він цим добром планував. Часи, коли лісники ховали в криївках зброю, зібрану з дохлих нквд-стів, чи яку могли тихцем винести зі складу, яку потім передавали воїнам ОУН-УПА, минули. Тепер зброєю та армійським обладнанням, сухпайками, армійськими аптечками, гуманітаркою безбожно торгують.
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01.07.2023 10:20 Відповісти
Ну чому де хто не розуміє що таке сарказм?
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01.07.2023 10:22 Відповісти
Так там є і ППШ від дохлого нкведиста , виходить це упівський схрон.
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01.07.2023 19:15 Відповісти
визволителі уже в києві в офісі сидять нас з середини вбивають коли патріоти на фронті . але тові васильку того не зрозуміти
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01.07.2023 10:23 Відповісти
більшість збої музейні експонати - тільки гранатомети якось вибиваються з загалу
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01.07.2023 10:46 Відповісти
"Підпільний Кіндрат".
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01.07.2023 10:18 Відповісти
З лісниками краще не сперечатися.
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01.07.2023 10:18 Відповісти
Теж згадав старий, ще радянській анекдот, в якому прийшов лісник, і вигнав і німців, і советів зі сторожки!
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01.07.2023 16:13 Відповісти
справжні бандерівець завжди тримає зброю для будь яких ворогів - чи то москалі чи то ляхи чи то мадяри чи то нечисть владна
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01.07.2023 10:22 Відповісти
ЗЕлені виродки бояться власного народу , відчувають що прийде час відповісти за свої злочини
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01.07.2023 11:29 Відповісти
Пані Лариса,якщо ви наведете хоч один приклад,коли,будь якого кольору,виродки відповіли-дуже поповню політичну інформованість по Україні.Якщо ви про Страшний суд-то чекати дуже довго,а хотілося б за життя.Як сказав один форумчанин-кожний хто паскудить найганебнішими словами владу-тільки і мріє,як би самому опинитися при владі,і хоч трохи "поцарювати",щоб собі і діткам вистачило...
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01.07.2023 12:59 Відповісти
Десь спалився...
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01.07.2023 10:23 Відповісти
Посада така що друзів немає. А частина зброї часів 2 світової, тобто він більше колекціонер, бо навіщо йому міна( чи то корпус) і граната РГ-33.
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01.07.2023 10:34 Відповісти
ТО є так...сусід має рацію....і кулемет
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01.07.2023 10:23 Відповісти
Перед 24 кожен день - готуйтесь до партизанської війни, готуйтесь до партизанської війни...після 24 перестали говорити.
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01.07.2023 10:24 Відповісти
Ну заначив чоловік трошки на чорний день. Чого зразу кіпіш здіймати
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01.07.2023 10:26 Відповісти
Не факт, що то було сбу...
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01.07.2023 10:28 Відповісти
Та такий схрон має бути в кожній хаті. А менти мають перевіряти щоб все було боєготове.
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01.07.2023 10:28 Відповісти
Вільни люди мать ЗБРОЮ !!!
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01.07.2023 11:00 Відповісти
-Діду у вас є автомат?
-Нема
-А кулемет?
-Нема.
-А гармата є?
-Нема.
-А танк є?
-Ось чого нема, того нема.
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01.07.2023 10:30 Відповісти
Это он от браконьеров защищался.
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01.07.2023 10:30 Відповісти
Ну, чого причепились до людини? Просто він поповнив колекцію свого дідуся з лав ОУН-УПА. Могли б просто надати для повноти ще щось з НАТОвських зразків. Нехай лежить, після війни у господарстві усе знадобиться.
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01.07.2023 10:32 Відповісти
Разоружили патриота!
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01.07.2023 10:36 Відповісти
Це ж хтось заложив бандерівця.
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01.07.2023 10:37 Відповісти
Згідний на 100%-про "заложив бандерівця".Той,хто прийде на його місце,з усіма родичами,просто "допоміг" провести ротацію...
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01.07.2023 13:02 Відповісти
Там я бачу є і диск від ППШ з підсумком. Це ще з тих часів.
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01.07.2023 13:15 Відповісти
І, на диво, у відмінному стані!
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01.07.2023 16:15 Відповісти
на деяких фото мисливські набої (Барнаул) та ММГ набоя 12.7х108 - так що виникають певні сумніви
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01.07.2023 10:43 Відповісти
Сумніви у чому?
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01.07.2023 12:41 Відповісти
в тому що на фото не ММГ які для обігу не потребують дозволів

із реального "криміналу" там тільки цинк патронів - все інше може виявитися ММГ

добре - ще копаний холодняк
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01.07.2023 12:48 Відповісти
Що до Штатів, то це звичайна традиція. Казак без зброї - не казак.

_______________________

Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові
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01.07.2023 10:49 Відповісти
БЛИН, так а як же клумби машиною олією поливати ?
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01.07.2023 10:55 Відповісти
Та до дупи ті огірки, головне аби гармата не заржавіла!

...чи ж то гранатомет!
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01.07.2023 16:17 Відповісти
Якій схрон?!! Все лежало посеред подвіря, на підвіконні, на ліжку !
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01.07.2023 10:58 Відповісти
..якби такий легАльний арсенал був у кожній третій хаті і притомне законодавство під це, то кацапи тисячу разів подумали чи лізти сюди..
але зебіли-приколісти-експериментатори були дуже заклопотані озброєною фізичною охороною портнових та вересксучіми шатлами Крим-Херсон-Маріуполь
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01.07.2023 10:58 Відповісти
Пане великий стратег по запобіганню нападу кацапів,Даніло Косміна,що ж ви цих приколістів і Верещук не попередили раніше?Не організували хоч якусь петицію,не прибили цвиками свої"залізні,яйці на Банковій?Чи просто не пройшла про такі ваші дії інформація,бо ж канали були прокацапські?....
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01.07.2023 13:12 Відповісти
..ваші "закидони" типово кгбшно-мусорські.. чи дебільно-побутові типу "сам дурак"..
на відповідь навіть шкода було витрачати цю мізерну електроенергію та час.. та таке
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01.07.2023 14:32 Відповісти
Підтримую!

Прикладом повинна бути Швейцарія, яку навіть німці побоялись захоплювати!
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01.07.2023 16:18 Відповісти
Воно ж "копане".
Магазин ппш у гарному стані-шедевр його колекції.
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01.07.2023 11:06 Відповісти
Це і не смішно--бо зброя іржава часів другої світової війни, "гранатомети"---пусті труби. Це черговий піар сбу . Потрібно було по "тихому" розібратись з лісником і при необхідності --поповнити його арсенал ******** зброєю і надати інструкції на подальші дії Розуму зовсім немає в наших структурах, щоб використовувати такий людей для захисту держави.
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01.07.2023 11:08 Відповісти
С такою ,,владою" у кожного Бендеріаця, такий схрон мае бути!👍
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01.07.2023 11:14 Відповісти
...бандерівця...
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01.07.2023 13:18 Відповісти
відбиватися від нквд готувався як Хироо Онода

https://www.bbc.com/russian/society/2014/01/140117_japanese_ww2_soldier_dies
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01.07.2023 11:17 Відповісти
Що, вже всіх розвідали на Only Fans, взялися за лісників?
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01.07.2023 11:18 Відповісти
После чонгарского предательства организовывать схроны с оружием - вполне законное дело,цирк может обгадиться в любой момент.
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01.07.2023 11:50 Відповісти
Це гарна людина. Нащадок УПА. Таких як він має бути багато.)
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01.07.2023 11:52 Відповісти
Роззброїти лісника під час війни,це злочині дії.
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01.07.2023 12:29 Відповісти
Как будто что-то плохое...
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01.07.2023 13:15 Відповісти
Що це за бандера без схрону?
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01.07.2023 13:38 Відповісти
чорний копатіль
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01.07.2023 14:11 Відповісти
гей, сбу! може той лісник з АТЕШу? он, пару новин пізніше самі ж написали: АТЕШ підготував 110 схронів


Партизанський рух "АТЕШ" підготував вже понад 110 схронів Джерело:
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01.07.2023 14:51 Відповісти
Це що на зелених окупантів було приховано?
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01.07.2023 15:35 Відповісти
Ось так треба готуватись до зустрічі з ворогом зелений вилупку, а не до шашликів!
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01.07.2023 21:32 Відповісти
 
 