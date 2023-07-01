Тіла добровольців Квіжинадзе та Одішвілі, які загинули за Україну, привезли в Грузію для поховання. ФОТО

В Грузію доправили для поховання тіла двох тамтешніх добровольців, які віддали свої життя в боротьбі за волю і незалежність України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Новости-Грузия.

Імена загиблих - Малхаз Квіжинадзе та Джоні Одішвілі. Обидва вони були учасниками російсько-грузинської війни в серпні 2008 року.

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Квіжинадзе загинув цього тижня під час боїв на Луганщині.

Одішвілі був тяжко поранений в боях під Бахмутом. Уламок снаряду влучив йому в голову. Лікарі намагалися врятувати його життя, але не змогли.

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Загальна кількість грузинів, які загинули за Україну у лавах сил оборони, наближається до 50. Грузинські ЗМІ включають у цю цифру і тих, хто приїхав з Грузії вже під час повномасштабної війни, і етнічних грузинів, які тривалий час перед тим проживали в Україні.