Тіла добровольців Квіжинадзе та Одішвілі, які загинули за Україну, привезли в Грузію для поховання. ФОТО
В Грузію доправили для поховання тіла двох тамтешніх добровольців, які віддали свої життя в боротьбі за волю і незалежність України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Новости-Грузия.
Імена загиблих - Малхаз Квіжинадзе та Джоні Одішвілі. Обидва вони були учасниками російсько-грузинської війни в серпні 2008 року.
Квіжинадзе загинув цього тижня під час боїв на Луганщині.
Одішвілі був тяжко поранений в боях під Бахмутом. Уламок снаряду влучив йому в голову. Лікарі намагалися врятувати його життя, але не змогли.
Загальна кількість грузинів, які загинули за Україну у лавах сил оборони, наближається до 50. Грузинські ЗМІ включають у цю цифру і тих, хто приїхав з Грузії вже під час повномасштабної війни, і етнічних грузинів, які тривалий час перед тим проживали в Україні.
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