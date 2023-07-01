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Новини Фото Війна
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Тіла добровольців Квіжинадзе та Одішвілі, які загинули за Україну, привезли в Грузію для поховання. ФОТО

В Грузію доправили для поховання тіла двох тамтешніх добровольців, які віддали свої життя в боротьбі за волю і незалежність України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Новости-Грузия.

Імена загиблих - Малхаз Квіжинадзе та Джоні Одішвілі. Обидва вони були учасниками російсько-грузинської війни в серпні 2008 року.

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Тіла добровольців Квіжинадзе та Одішвілі, які загинули за Україну, привезли в Грузію для поховання 01

Квіжинадзе загинув цього тижня під час боїв на Луганщині.

Одішвілі був тяжко поранений в боях під Бахмутом. Уламок снаряду влучив йому в голову. Лікарі намагалися врятувати його життя, але не змогли.

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Тіла добровольців Квіжинадзе та Одішвілі, які загинули за Україну, привезли в Грузію для поховання 02

Загальна кількість грузинів, які загинули за Україну у лавах сил оборони, наближається до 50. Грузинські ЗМІ включають у цю цифру і тих, хто приїхав з Грузії вже під час повномасштабної війни, і етнічних грузинів, які тривалий час перед тим проживали в Україні.

Автор: 

Грузія (1852) втрати (4442)


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Топ коментарі
+31
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01.07.2023 13:56
+29
Дякую. Спочивайте з миром.
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01.07.2023 13:47
+23
Вічна Пам'ять Героям,низький уклін вам,хлопці!
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01.07.2023 13:58
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Дякую. Спочивайте з миром.
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01.07.2023 13:47 Відповісти
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01.07.2023 13:56 Відповісти
Вічна Пам'ять Героям,низький уклін вам,хлопці!
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01.07.2023 13:58 Відповісти
Не марно загинули солдати, ми цю тварюку таки доконаємо. можливо. Слава захисникам миру.
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01.07.2023 14:02 Відповісти
Всі зустінемось там..вічна пам'ять..дякуємо..
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01.07.2023 14:11 Відповісти
Вечная память Героям!
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01.07.2023 14:15 Відповісти
დიდი მადლობა ძმები
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01.07.2023 14:16 Відповісти
Після визволення України, потрібно буде допомогти братам та сестрам грузинам.
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01.07.2023 14:19 Відповісти
Вечная Память Героям Украины.
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01.07.2023 14:23 Відповісти
Низький уклін шановним панам сакартвело. Не забудемо.
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01.07.2023 14:33 Відповісти
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01.07.2023 14:45 Відповісти
Якщо співставити кількість загиблих грузинських Героїв з чисельністю населення цієї країни, то стає зрозумілим, що втрати Грузії серед країн, добровольці яких допомагають Украхні у її боротьбі з російським загарбником,- є найбільшими!
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01.07.2023 15:04 Відповісти
Герої не вмирають!
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01.07.2023 15:11 Відповісти
С.У.М.
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01.07.2023 16:56 Відповісти
 
 