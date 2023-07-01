Глава Держприкордонслужби Дейнеко перевірив готовність позицій на кордоні з РФ на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко відвідав передові позиції прикордонних підрозділів на кордоні з ворогом. Цього разу очільник "зелених беретів" побував на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, Дейнеко перевірив облаштування позицій з прикриття та оборони лінії державного кордону, заслухав керівників підрозділів та поговорив з бійцями. Військовослужбовці зокрема зазначали, що ворог досить активно використовує засоби радіоелектронної боротьби та намагається вести повітряну розвідку для викриття наших позицій, на що українські захисники використовують всі можливі засоби, аби ефективно цьому протидіяти.

"Було обговорено кроки для більш ефективного застосування мінометних та гранатометних розрахунків, уточнено деталі бойових позицій та розташування ворога. Окремо акцентувалася увага на ефективному використанню безпілотників для відстеження лінії державного кордону", - йдеться у повідомленні.

Водночас Голова служби проаналізував стан озброєння, технічних засобів і перевірив облаштування позицій та умови розміщення особового складу. Також йшла розмова про забезпеченість харчуванням та іншими всіма необхідними засобами.

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Керівник ДПСУ зазначив, що кордон з країно-агресором залишається досить складним і відповідальним напрямком, оскільки ворог щоденно веде обстріли з своєї території, а також намагається застосовувати диверсійні групи.

Дейнеко також подякував бійцям за їхню мужність під час оборони країни від ворога та ще раз наголосив, шо "тут є і завжди буде наш кордон!".