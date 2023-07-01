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Новини Фото Війна
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Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр "Маґура" показали, як воюють на американських M2 Bradley. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські війська щоденно здійснюють наступальні дії на запорізькому напрямку намагаючись прорвати лінію оборони російської армії. Це частково вдається, проте великою ціною. І аби зберегти особовий склад війська застосовують броньовану машину М2 Bradley (Бредлі), передану США для ЗСУ.

За словами бійців саме ця машина є надійним захистом на полі бою і її показали для Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Про мінні поля, штурмові дії та контрнаступ ЗСУ розповіли бійці 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 47-ма ОМБр "Маґура" прориває оборону росіян на півдні: дві роти окупантів втекли зі своїх позицій. ВIДЕО

Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр Маґура показали, як воюють на американських M2 Bradley 01

Дзвенислава (27 років) зі Львова зазначає: "У цивільному житті я була архітектором, працювала у великих компаніях, а зараз я бойовий медик роти 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура"

Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр Маґура показали, як воюють на американських M2 Bradley 02

Андрій Чепіль, український музикант і військовий 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", головний сержант штурмової роти розповідає: "Перше, що зробимо після перемоги, зустрінемось з усіма товаришами, які мають поранення, і однієї сім'єю це відсвяткуємо"

Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр Маґура показали, як воюють на американських M2 Bradley 03

Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр Маґура показали, як воюють на американських M2 Bradley 04

Український військовий 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" гладить собаку, яку назвали Бредлі, на позиціях

Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр Маґура показали, як воюють на американських M2 Bradley 05

"Протягом бойових дій траплялося безліч разів, коли броня американського "Бредлі" рятувала українську піхоту. Особисто я один раз підірвався на протитанковій міні і було пряме влучання кумулятивного снаряда в башту. При влучанні кумулятивного снаряда у башту були пошкоджені прицільні пристрої і розбиті тримплекси, і тільки механік-водій отримав контузію. Всі інші члени екіпажу та десант були цілі" – каже Дмитро, військовий 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура"

Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр Маґура показали, як воюють на американських M2 Bradley 06

Військові чистять зброю, ховаючись від дощу в десантному відділенні M2 Bradley

Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр Маґура показали, як воюють на американських M2 Bradley 07

Український військовий 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" вистрибує з бойової машини піхоти M2 Bradley. Сама БМП замаскована

Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр Маґура показали, як воюють на американських M2 Bradley 08

Ось і M2 Bradley ЗСУ

Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр Маґура показали, як воюють на американських M2 Bradley 09

Bradley – легендарна машина американської армії. Вона надійшла на її озброєння 40 років тому і досі активно експлуатується. БМП постійно модернізується і розробляються нові модифікації цієї машини

Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр Маґура показали, як воюють на американських M2 Bradley 10

Свою назву БМП отримала на честь американського генерала Омара Бредлі (1893–1981). Саме він командував підрозділом бійців США, які першими виходили на берег Нормандії 6 червня 1944 року

Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр Маґура показали, як воюють на американських M2 Bradley 11

БМП призначена для забезпечення транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення ними бою з машини та вогневої підтримки їх в період та після спішування. На її базі створена бойова розвідувальна машина

Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр Маґура показали, як воюють на американських M2 Bradley 12

Основна зброя Bradley — 25-мм автоматична гармата M242 Bushmaster. Додатково БМП має спарений 7,62-мм кулемет M240C та пускову установку ПТРК TOW

Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр Маґура показали, як воюють на американських M2 Bradley 13

M2 Bradley застосовувалася американськими військами у війнах в Перській затоці та Іраку

Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр Маґура показали, як воюють на американських M2 Bradley 14

Український військовий 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" за кермом бойової машини піхоти M2 Bradley на позиціях. Запорізький напрямок

Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр Маґура показали, як воюють на американських M2 Bradley 15
Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр Маґура показали, як воюють на американських M2 Bradley 16

Екіпаж M2 Bradley складається із трьох осіб, БМП може перевозити до шести піхотинців у десантному відділенні

Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр Маґура показали, як воюють на американських M2 Bradley 17

Володимир (41 рік, Київ) говорить: "В цивільному житті я був монтажником-висотником, а зараз я – водій-механік "Бредлі"

Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр Маґура показали, як воюють на американських M2 Bradley 18

За словами військових, якщо порівнювати з радянськими зразками озброєння, такими, як БМП та БТР, – це зовсім різні класи по захисту. M2 Bradley тут краща як в озброєнні, так і в захисті екіпажу і десанту

Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр Маґура показали, як воюють на американських M2 Bradley 19

Пес, якого назвали Олегом, служить разом з хлопцями, військові розповідають, що він дуже любить їздити на техніці, особливо на M2 Bradley

Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр Маґура показали, як воюють на американських M2 Bradley 20
Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр Маґура показали, як воюють на американських M2 Bradley 21

Український військовий 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" за кермом бойової машини піхоти M2 Bradley на позиціях. Запорізький напрямок

Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр Маґура показали, як воюють на американських M2 Bradley 22

За даними Міністерства оборони США, станом на 13 червня безпекова допомога Сполучених Штатів Україні передбачала надання понад 120 бойових машин піхоти Bradley

Автор: 

контрнаступ на Півдні (345) 47 окрема механізована бригада (272)


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Топ коментарі
+16
важко уявити що рядовий ДШВ мав можливості для особистого конфлікту з начальником Управління спеціальних операцій ГШ ЗСУ.
голову від лайна прочистіть.
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01.07.2023 20:02
+16
Тут потрапляємо в хитру підміну об'єктів критики. Коли ті, хто бездарно спланував і підготовив операцію, тепер прикриваються бійцями, які потрапили в пастку "завдяки" планувальниками, роблячи вигляд що це критикують солдат, а не тих хто їх, по суті, підставив...
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01.07.2023 20:20
+15
Ніхто і ніколи не казав щось погане про наших хлопців,які героїчно намагалися вийти з тієї ситуаціі. Мова завжди йшла про планування керівництвом бригади.А спроби притягнути сюди бійців - медійна маніпуляція.
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01.07.2023 20:05
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Бо це було наполовину правдою, хлопці витягали техніку через міни не для того,щоб якийсь журнал їх роботу знеславив.
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01.07.2023 19:56 Відповісти
То навіщо Бутусов це добавив на цензор ? Щоб потім видалити? Краще б не добавляв.
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01.07.2023 19:58 Відповісти
Хто вам сказав,що редактор добавив? Він на Донбасі був, а це передрук з журналу. Якщо вірити усьому, що смі друкують, то Віру можна втратити. Я спілкуюсь тільки з захисниками. Там Правда там Віра, там Захист
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01.07.2023 20:00 Відповісти
я з вами згоден
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01.07.2023 20:01 Відповісти
vмабуть піариться бригада під Бердянськом. Прикривають феріческий провал ці\ї бригади
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01.07.2023 21:39 Відповісти
Бо Бутусов за пороха топить,
Якщо, що!!😁
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01.07.2023 20:12 Відповісти
Бутусов за Пороха ? хахахахаха
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01.07.2023 20:17 Відповісти
Перефарбувався.
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01.07.2023 20:21 Відповісти
тобто якщо хтось, а в даному випадку конкретно пан Юрій, парафінить владу бо є за що то він автоматично парахабот....
ясно понятно, логіка зебільні в дії.
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01.07.2023 20:26 Відповісти
Це твоя логіка дебільна. Бутусов топив за зєлю на виборах, тепер за пєтю.
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01.07.2023 21:09 Відповісти
покажіть мені приклад де він топить за рошенка ?
він проти злодійської брехливої камарільї факт, а от те що він за петра то ваші дурнуваті вигадки.
тільки упороті зефілітики всіх хто проти зельки богоподобного та його свити записують у любителів петра, так наче іншіх партій та персон у нас нема.
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01.07.2023 21:18 Відповісти
Попробуйте тут написати щось проти цукерок. 3 дні відпустки гаоантовано. Разів 10 перевіряв. А до зелених я не маю ніякого відношення.
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02.07.2023 06:11 Відповісти
Або за Віктора Телецького 😁😁😁
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01.07.2023 20:25 Відповісти
Бутусов за Пороха ? хахахахаха.
Як ви поясните величезну кількість "порохоботів" на Цензорі?
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01.07.2023 20:51 Відповісти
а що для вас "порохобот" ?
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01.07.2023 20:57 Відповісти
Логіку включить."Порохобот"-це той,що буде вам впевненно доказувати,що при Порошенко жилось чудово.
Те саме стосується і "зелеботів".
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01.07.2023 21:06 Відповісти
порівнювати рівень життя недоречно, адже один клоун зробив все щоб у нас почалась реальна війна а не якесь там АТО. І винне і тому тупе стадо яке повелось на капацську приманку у вигляді голоборотька. Тоді якщо пригадуєте всі пригожинські та подоляківські злились в екстазі, і народ замість того щоб вибрати умовного Кошулинського чи жЮльку пішов голосувати за шапіто.
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01.07.2023 21:27 Відповісти
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01.07.2023 22:30 Відповісти
Бо серед тих, хто ходить по інтернетах та шукає інформацію їх дійсно багато. А от серед тих, кому достатньо телевізора, а таких - переважна більшість населення, прихильників Порошенка відносно мало.
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01.07.2023 22:49 Відповісти
Дякую богу, що не за телепня що зпрпз
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01.07.2023 20:31 Відповісти
Бутусов за чесність влади. Якщо вона несправедлива він про це пише. І йому не важливо хто при владі.
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01.07.2023 20:37 Відповісти
Бутусов ні за кого не топить, хоча серед адмінів Цензору є завзяті порохоботи.
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01.07.2023 21:11 Відповісти
Піздуй воювати, уклоніст зелений.
всі хто не зеленожопий для вас порохоботи і путінці
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01.07.2023 21:48 Відповісти
Вибачте, а з приводу уклоністів - ви у Польщі після поранення лікуєтесь чи спецзавдання якесь виконуєте...чи від війни втікли?
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01.07.2023 22:17 Відповісти
Якщо що, я на цензорі з революції гідності, і двома руками 🤚 проти зелених і таких як ти фіолетових 😁
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03.07.2023 19:08 Відповісти
Там була висмоктана з жопи дурня. Не було в тому бою таких втрат. Два підбитих лео, один евакуювали, а не сім штук як в статті. Крім того місце бою вже давно в нашому тилу...
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01.07.2023 20:26 Відповісти
то зачем дали ту новость?
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01.07.2023 23:31 Відповісти
Та вже зрозуміло, хто буде в оновленій партії найвеличнішого…
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01.07.2023 19:39 Відповісти
Ну і добре якщо так, чи краще щоб старі "Ригі" були (регіонали і тд і тп).
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01.07.2023 20:36 Відповісти
На фронті лише маркуси і да вінчі? А, наприклад, свободівців, нема? Також нама костенків із "Голосу" та погребиських із "ЄС"? Чому одних розкручують, а про інших воліють не говорити?
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01.07.2023 21:29 Відповісти
Я назвав тих кого поливають брудом на цьому сайті.
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01.07.2023 21:36 Відповісти
Дибільний твій комент, так само як і автор, вибач, але як таку хрінь можна писати.
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01.07.2023 21:38 Відповісти
Так у владі зараз більшість із ригів
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01.07.2023 21:48 Відповісти
саме так-експерди з пропердених диванів проти військових які кожен день ризикують та віддають своє життя за волю України...
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01.07.2023 19:49 Відповісти
Цей бій розібрали на молекули у всьому світі професійні військові і експерти. Чомусь вони не у захваті від планування операції.
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01.07.2023 19:57 Відповісти
я вже писав що це або тупість або навмисні дії-тобто зрада і з цим потрібно розібратись.Але це не привід й надалі нести всяку хрєнь на справжніх героїв які кожен день ризикують та віддають свої життя...
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01.07.2023 20:01 Відповісти
Ніхто і ніколи не казав щось погане про наших хлопців,які героїчно намагалися вийти з тієї ситуаціі. Мова завжди йшла про планування керівництвом бригади.А спроби притягнути сюди бійців - медійна маніпуляція.
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01.07.2023 20:05 Відповісти
навіть тут на цензорі була купа таких коментів у новині яку вже видалили...
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01.07.2023 20:07 Відповісти
Не бачив,щоб звинувачували простих бійців. Вони виконують свій обов'язок гідно.
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01.07.2023 20:09 Відповісти
Тут потрапляємо в хитру підміну об'єктів критики. Коли ті, хто бездарно спланував і підготовив операцію, тепер прикриваються бійцями, які потрапили в пастку "завдяки" планувальниками, роблячи вигляд що це критикують солдат, а не тих хто їх, по суті, підставив...
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01.07.2023 20:20 Відповісти
Я саме про це.
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01.07.2023 20:23 Відповісти
Бо там татків синочок Маркус, за нього Залужний переживає, щоб одітий ходив 😁
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01.07.2023 20:14 Відповісти
Знаете чого не порошенковці не ******* Маркуса, тому що ще в АТО в нього був конфлікт з Кривоносом. І Маркус десь там на камеру сказав, що цей чоловік (Кривонос) не той за кого себе видає, що насправді він хоче влади і грошей.
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01.07.2023 19:48 Відповісти
Ну це неточно, я точно вже не пам'ятаю, ну конфлікт був з Кривоносом, за Самого Порошенка він досить добре говорив, а ще Маркус дуже-дуже поганої думки про Авакова, він його називав ворогом України.
Але це його особиста думка, думаю що дехто точить на нього зуб.
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01.07.2023 19:57 Відповісти
важко уявити що рядовий ДШВ мав можливості для особистого конфлікту з начальником Управління спеціальних операцій ГШ ЗСУ.
голову від лайна прочистіть.
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01.07.2023 20:02 Відповісти
Є інтерв'ю Маркуса він там розказує, що і як було.
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01.07.2023 20:21 Відповісти
Валєра ******** язиком працювати.Він і про Зеленького багато говорив,але миттєво перевзувся,коли запропонували посаду у війську.
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01.07.2023 20:26 Відповісти
Це його справи, він же не якийсь фанатик.
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01.07.2023 20:41 Відповісти
А хто зараз Кривонос, став ще одним експертом в інтернеті, все йому не так, але чого він на дивані воює перед камерою, він себе позиціонує як профі ще плюс цілий генерал. Чому він не воює зі своїм досвідом?
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01.07.2023 20:26 Відповісти
Поцікався,чому його прибрали з війська у березні 2022 року і за оборону Жулян почитай.
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01.07.2023 20:27 Відповісти
Хто такий Маркус,а хто такий Кривонос. Маркус-це розпіарений військовий і в тому що сталося під Малою Токмачкою є значна провина командування яке спланувало цю операцію.
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01.07.2023 20:03 Відповісти
Чомусь почали забувати,що він був комісований кілька років тому через проблеми з головою.
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01.07.2023 20:08 Відповісти
А що сталося там? Уся ситуація розпіарена.
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01.07.2023 20:08 Відповісти
Чого він розпіарений, нормальний хлопець, воює з 14 року, зараз став головним сержантом. Написав книгу, він цікавий людям у нього беруть інтерв'ю, у нього відмінна українська мова...
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01.07.2023 20:31 Відповісти
Щось не чув, щоб про якогось росіянина у росіі казали, що в нього відмінний русскій язик...
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01.07.2023 20:42 Відповісти
Слава ЗСУ! Дякуємо США за "Bradley"! Виглядає, що треба побільше "Bradley" і всього іншого.
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01.07.2023 19:51 Відповісти
Кремінна і Білогорівка в біді. Туди б допомогу, бо якщо ліс упаде,то Білогорівка буде прострілюватися
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01.07.2023 19:58 Відповісти
Как кременая может быть в беде если она давно под кацмапами?
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01.07.2023 20:05 Відповісти
А хіба це не біда?
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01.07.2023 20:38 Відповісти
ОПівська бригада?бригада дєрьмака?
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01.07.2023 20:13 Відповісти
Бережи Боже, наших хлопців.
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01.07.2023 20:31 Відповісти
У перший день наступу розмінували поле 17-ма бредлями і 4-ма леопардами.
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01.07.2023 20:49 Відповісти
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01.07.2023 20:50 Відповісти
Новину знову по дзвінку видалено.Пустоголові диванні патріоти задоволені ) "ПатерьНет!"
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01.07.2023 21:32 Відповісти
Zeбільна погань і тут вилазить, як і звикли zeпадонки-какаяразніца-надапєрєстатьстрєлять-какпявайнашашлікіжарітьбудєм, а самі під діванами сидять та від воєнкома ховаються.Тепер їм Бутусов винуватий, бо правду покащав, як "zeкамандіри-ахвіцери" на мінні поля без розвідки, без прикриття послали війська, як при жукових-сталіних. Я скажу більше, з-за цих zeпадонків-камандіров-стройовіхахвіцеров-зсєвєра і прочих, купивших собі дипломи, в мене ні одного сусіда живого не залишилось, бо всі вони з голими жопами та ржавими калашами з трьома гранатами воювали, поки ці срані "zeкамандіри" в них за спиною сиділи....покладуть ці zeлені ще багато українців, бо всі ze- зацікавлені в тому, щоб залишилось в живих " рюцькоязичне насілєніє" та їхній " рюцькоязичний мір" за який вони і воюють за гроші України та українців. Хочу привести приклад повної та масової корупції в ЗСУ на прикладі військового, що на 4-ій онко стадії не може звільнитись зсу, щоб виїхати на лікування. У невістки рідні її двоюрідного брата рік не можуть зібрати документи на виплату, бо вимагають за олну справку 15 тис., а там їх вагнерівці в бліндажі вбили сонних 50 чоловік, 15 по 50 - це за олну справку на таку кількість майже мільйон. І вся гнила система зсу така, я вже мовчу про поранених і резервний батальйон....і тільки zeбіли щамість боротьби з такою zeгиллю кричать zрада, а за саму зраду боневтіком, коли воно розмінувало Чонгар та вивело війська з півдня України та почало скорочувати перед війною ЗСУ, бо йому не вистачало сотень мільярдів на "zeкрадівництво", щоб дороги для рашистів построїти, щоб вони з "вєтєрком" по цих дорогах в декілька днів до Київа, Запоріжжя, Енергодара, Мелітополя, Херсона та багатоьх інших міст парадними колонами домчали. Маленька ремарка для zeбілів і прочих падонків: для мене zeлений клоун-карлік і шоколодний з однієї синагоги.
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02.07.2023 08:49 Відповісти
 
 