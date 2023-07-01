Контрнаступ на Запоріжжі: воїни 47-ї ОМБр "Маґура" показали, як воюють на американських M2 Bradley. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські війська щоденно здійснюють наступальні дії на запорізькому напрямку намагаючись прорвати лінію оборони російської армії. Це частково вдається, проте великою ціною. І аби зберегти особовий склад війська застосовують броньовану машину М2 Bradley (Бредлі), передану США для ЗСУ.

За словами бійців саме ця машина є надійним захистом на полі бою і її показали для Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Про мінні поля, штурмові дії та контрнаступ ЗСУ розповіли бійці 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 47-ма ОМБр "Маґура" прориває оборону росіян на півдні: дві роти окупантів втекли зі своїх позицій. ВIДЕО

Дзвенислава (27 років) зі Львова зазначає: "У цивільному житті я була архітектором, працювала у великих компаніях, а зараз я бойовий медик роти 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура"

Андрій Чепіль, український музикант і військовий 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", головний сержант штурмової роти розповідає: "Перше, що зробимо після перемоги, зустрінемось з усіма товаришами, які мають поранення, і однієї сім'єю це відсвяткуємо"

Український військовий 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" гладить собаку, яку назвали Бредлі, на позиціях

"Протягом бойових дій траплялося безліч разів, коли броня американського "Бредлі" рятувала українську піхоту. Особисто я один раз підірвався на протитанковій міні і було пряме влучання кумулятивного снаряда в башту. При влучанні кумулятивного снаряда у башту були пошкоджені прицільні пристрої і розбиті тримплекси, і тільки механік-водій отримав контузію. Всі інші члени екіпажу та десант були цілі" – каже Дмитро, військовий 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура"

Військові чистять зброю, ховаючись від дощу в десантному відділенні M2 Bradley

Український військовий 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" вистрибує з бойової машини піхоти M2 Bradley. Сама БМП замаскована

Ось і M2 Bradley ЗСУ

Bradley – легендарна машина американської армії. Вона надійшла на її озброєння 40 років тому і досі активно експлуатується. БМП постійно модернізується і розробляються нові модифікації цієї машини

Свою назву БМП отримала на честь американського генерала Омара Бредлі (1893–1981). Саме він командував підрозділом бійців США, які першими виходили на берег Нормандії 6 червня 1944 року

БМП призначена для забезпечення транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення ними бою з машини та вогневої підтримки їх в період та після спішування. На її базі створена бойова розвідувальна машина

Основна зброя Bradley — 25-мм автоматична гармата M242 Bushmaster. Додатково БМП має спарений 7,62-мм кулемет M240C та пускову установку ПТРК TOW

M2 Bradley застосовувалася американськими військами у війнах в Перській затоці та Іраку

Український військовий 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" за кермом бойової машини піхоти M2 Bradley на позиціях. Запорізький напрямок





Екіпаж M2 Bradley складається із трьох осіб, БМП може перевозити до шести піхотинців у десантному відділенні

Володимир (41 рік, Київ) говорить: "В цивільному житті я був монтажником-висотником, а зараз я – водій-механік "Бредлі"

За словами військових, якщо порівнювати з радянськими зразками озброєння, такими, як БМП та БТР, – це зовсім різні класи по захисту. M2 Bradley тут краща як в озброєнні, так і в захисті екіпажу і десанту

Пес, якого назвали Олегом, служить разом з хлопцями, військові розповідають, що він дуже любить їздити на техніці, особливо на M2 Bradley





Український військовий 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" за кермом бойової машини піхоти M2 Bradley на позиціях. Запорізький напрямок

За даними Міністерства оборони США, станом на 13 червня безпекова допомога Сполучених Штатів Україні передбачала надання понад 120 бойових машин піхоти Bradley