Окупанти минулої доби обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області, - ОВА. ФОТО
Ворог здійснив 58 обстрілів по території 18 мирних населених пунктів.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог атакував передмістя обласного центру, 4 ракетні удари прийшлися по Комишувасі, двічі бив з РСЗВ по Левадному, 52 артилерійські удари здійснив по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Степногірську та навколишніх прифронтових селах.
"Під час мінометного обстрілу постраждав 27-річний житель Степногірська. В Преображенці поранення отримали чоловіки 39 та 62 років. Їх оперативно передали медикам", - зазначив Малашко.
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