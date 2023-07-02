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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти минулої доби обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області, - ОВА. ФОТО

Ворог здійснив 58 обстрілів по території 18 мирних населених пунктів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог атакував передмістя обласного центру, 4 ракетні удари прийшлися по Комишувасі, двічі бив з РСЗВ по Левадному, 52 артилерійські удари здійснив по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Степногірську та навколишніх прифронтових селах.

"Під час мінометного обстрілу постраждав 27-річний житель Степногірська. В Преображенці поранення отримали чоловіки 39 та 62 років. Їх оперативно передали медикам", - зазначив Малашко.

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Окупанти минулої доби обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області, - ОВА 01

Окупанти минулої доби обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області, - ОВА 02

Автор: 

обстріл (29063) Запорізька область (3721) Малашко Юрій (62)


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