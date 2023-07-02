Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 липня, біля стели на Майдані Незалежності у Києві відбулося прощання із загиблим Героєм, майданівцем Павлом Каленіченком.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Поховають загиблого воїна на Південному кладовищі на Алеї Героїв.

Як повідомлялося, на російсько-українській війні загинув герой Майдану Павло Каленіченко.

"Завжди невтомний, завзятий, безстрашний. На жаль, все це - був. Він дивом вижив на Майдані, де він ввечері 18 лютого отримав тяжке вогнепальне поранення. Лікувався у Чехії. Нагороджений орденом за мужність ІІІ ступеня. Після Майдану - Ініціативна група постраждалих/поранених на Майдані, одним із активних засновників якої був Павло. Допомагав створювати Центр для учасників АТО та їхніх сімей "Бандерівський Схрон", - зазначала у своєму повідомленні "Ініціативна група постраждалих/поранених на Майдані".

Читайте також: Тіла добровольців Квіжинадзе та Одішвілі, які загинули за Україну, привезли в Грузію для поховання. ФОТО

























































































Каленіченко пішов на фронт з перших днів повномасштабного вторгнення. ССО, згодом - розвідувальний батальйон. Він дивом вижив під Запоріжжям влітку минулого року, коли автомобіль з б/к наїхав на протитанкову міну. Отримав поранення ноги та ока. Вилікувався - та знову у бій. Смерть знайшла його на Сумщині, де він загинув у п’ятницю, 23 червня, потрапиши у засідку ДРГ.

"Нам тебе не вистачатиме, брате. Вічна пам’ять герою!" - додали в "Ініціативній групі".

Для охочих допомогти рідним Павла Каленіченка: картка 4731219615633330, Олена Каленіченко.

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук