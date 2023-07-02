Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 2 липня, біля стели на Майдані Незалежності у Києві відбулося прощання із загиблим Героєм, майданівцем Павлом Каленіченком.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Поховають загиблого воїна на Південному кладовищі на Алеї Героїв.
Як повідомлялося, на російсько-українській війні загинув герой Майдану Павло Каленіченко.
"Завжди невтомний, завзятий, безстрашний. На жаль, все це - був. Він дивом вижив на Майдані, де він ввечері 18 лютого отримав тяжке вогнепальне поранення. Лікувався у Чехії. Нагороджений орденом за мужність ІІІ ступеня. Після Майдану - Ініціативна група постраждалих/поранених на Майдані, одним із активних засновників якої був Павло. Допомагав створювати Центр для учасників АТО та їхніх сімей "Бандерівський Схрон", - зазначала у своєму повідомленні "Ініціативна група постраждалих/поранених на Майдані".
Каленіченко пішов на фронт з перших днів повномасштабного вторгнення. ССО, згодом - розвідувальний батальйон. Він дивом вижив під Запоріжжям влітку минулого року, коли автомобіль з б/к наїхав на протитанкову міну. Отримав поранення ноги та ока. Вилікувався - та знову у бій. Смерть знайшла його на Сумщині, де він загинув у п’ятницю, 23 червня, потрапиши у засідку ДРГ.
"Нам тебе не вистачатиме, брате. Вічна пам’ять герою!" - додали в "Ініціативній групі".
Для охочих допомогти рідним Павла Каленіченка: картка 4731219615633330, Олена Каленіченко.
ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук
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Русня ніколи не матиме таких, бо краса це воля.
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Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Уже ДРГ в Сумскую область, оказывается зазодят. Все сми молчат
дуже болячи 😪😪😪
Співчуття близьким....
Слава Україні!
Герої не вмирають!
москальським виродкам - люта смерть!!!