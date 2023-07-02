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Новини Фото Війна
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Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 липня, біля стели на Майдані Незалежності у Києві відбулося прощання із загиблим Героєм, майданівцем Павлом Каленіченком.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Поховають загиблого воїна на Південному кладовищі на Алеї Героїв.

Як повідомлялося, на російсько-українській війні загинув герой Майдану Павло Каленіченко.

"Завжди невтомний, завзятий, безстрашний. На жаль, все це - був. Він дивом вижив на Майдані, де він ввечері 18 лютого отримав тяжке вогнепальне поранення. Лікувався у Чехії. Нагороджений орденом за мужність ІІІ ступеня. Після Майдану - Ініціативна група постраждалих/поранених на Майдані, одним із активних засновників якої був Павло. Допомагав створювати Центр для учасників АТО та їхніх сімей "Бандерівський Схрон", - зазначала у своєму повідомленні "Ініціативна група постраждалих/поранених на Майдані".

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Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 01
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 02
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 03
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 04
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 05
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 06
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 07

Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 08
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 09
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 10
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 11
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 12
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 13
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 14
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 15
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 16
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 17
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 18
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 19
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 20
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 21
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 22
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 23
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 24
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 25
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 26
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 27
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 28
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 29
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 30
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 31
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 32
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 33
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 34
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 35
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 36
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 37
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 38
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 39
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 40
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 41
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 42
Із загиблим воїном, майданівцем Павлом Каленіченком попрощалися на Майдані Незалежності 43

Каленіченко пішов на фронт з перших днів повномасштабного вторгнення. ССО, згодом - розвідувальний батальйон. Він дивом вижив під Запоріжжям влітку минулого року, коли автомобіль з б/к наїхав на протитанкову міну. Отримав поранення ноги та ока. Вилікувався - та знову у бій. Смерть знайшла його на Сумщині, де він загинув у п’ятницю, 23 червня, потрапиши у засідку ДРГ.

"Нам тебе не вистачатиме, брате. Вічна пам’ять герою!" - додали в "Ініціативній групі".

Для охочих допомогти рідним Павла Каленіченка: картка 4731219615633330, Олена Каленіченко.

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

втрати (4442) Богачук Олег (1457)


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02.07.2023 12:04 Відповісти
Цей чоловік виглядає, як Геральт із Плотвою, наші герої красиві, як мрія.
Русня ніколи не матиме таких, бо краса це воля.
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02.07.2023 16:56 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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02.07.2023 12:14 Відповісти
Вечная память!
Уже ДРГ в Сумскую область, оказывается зазодят. Все сми молчат
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02.07.2023 12:44 Відповісти
Світла памʼять Герою України ,
дуже болячи 😪😪😪
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02.07.2023 12:46 Відповісти
Співчуття рідним та близьким Воїна.
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02.07.2023 13:34 Відповісти
Vi4na Pam'yat'...🇺🇦
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02.07.2023 19:24 Відповісти
Світла Пам"ять Герою!
Співчуття близьким....

Слава Україні!
Герої не вмирають!

москальським виродкам - люта смерть!!!
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02.07.2023 19:46 Відповісти
 
 